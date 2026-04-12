  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
24

Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что надеялся на лучший результат в матче с «Ростовом».

Встреча 24-го тура Мир РПЛ в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 1:1.

– Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы видим, и по другим матчам тоже, что всем непросто, команды, которые находятся в середине таблицы и ниже, бьются. Сегодня мы заработали это очко.

Жедсон может играть на разных позициях, он показывал это по ходу текущего сезона, в матче с «Зенитом» он играл крайнего защитника во втором тайме. Это футболист, которым я доволен.

Чувствовалась определенная усталость после игры с «Зенитом», поездка сюда была достаточно долгой. Но никаких оправданий быть не может. Хотели добавить свежести заменами во втором тайме.

– Чего ждали от Пабло Солари?

– Хотели добавить глубины в атаке, потому что непросто было преодолевать оборонительную линию соперника. Во втором тайме он вышел на позицию Маркиньоса.

– Можно ли сказать, что «Спартаку» не хватило свежести?

– Может быть, но у всех команд одинаковое расписание. Мы продолжаем биться за важные цели, постараемся восстановиться за неделю и набрать три очка в следующей игре, – сказал Карседо.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5475 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoРостов
logoПабло Солари
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoМаркиньос Коста
logoЖедсон Фернандеш
logoХуан Карлос Карседо
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
матч под названием "кто красивее упадет и громче заорет". Судья такой .. судья, ведется на любое вскидывание рук. Мяч в поле,ему машут что ушел,и он свистит.
совершенно не за пенку - больше всех отличился свисток, на одинаковых фолах
К сожалению, Спартак опять попрыгал по своим любимым граблям. Основные конкуренты оступились, но мы снова не сумели взять три очка при активном пособничестве Ростову от судьи Сухого.. А так был бы четвертым с хорошими перспективами на бронзу. Надо сделать скидку на матч с Зенитом, отнявший много сил и нервов. Всё равно очень жаль. Но судья - 3,14D1
Практически со всеми заменами согласен. Дмитриева надо было менять? Надо, потому что был совсем не опасен для соперника. Барко устал ещё в первом тайме. Единственно, зачем выпустили Мартинса? Давно уже дважды герой Спартака играет как не пришей к ... .. рукав. Выпустил бы лучше из молодых кого- нибудь на его позицию Карседо. Гарсия правильно ведь заменил Угальде, разве нет? Ведь тот запорол выход один на один и не продавливал оборону. Такой у нас материал, что реализация хромает. Да и нападающих толковых нет, если по чесноку.
Даже с таким судейством обязаны были ростовских девочек хлопнуть
Ответ Великий Нагибатор
Согласен
Ответ Великий Нагибатор
Комментарий скрыт
Видно, что игроки Спартака подустали после выезда в Питер. Барко, Зобнин, Умяров, на ватных ногах сегодня бегали. Свежие Солари, Денисов абсолютно скорости не добавили. Но, даже такие, возили сегодня Ростов на их поле. Должны были дожать.
Левейший пенальти, защитник выбивает мяч, нап бьёт его по ноге, Сухой, стоявший в двух метрах, даже ухом не повёл, игровой эпизод.
Но ### нехороший питерский человек Москалев позвал на вар.
Ответ Алексей Магоев
Меньше слушай комментатора.
Джику слабоват, не первый раз привозит, при этом еще рассказывает, что в Турции давление было выше, чем в Спартаке.
первый тайм играли не плохо, за исключением пенальти ничего не дали сопернику, зачем эта тупость с заменами тех, кто вёл игру? сами себя наказали...
9я игра в 2026 году, с Зенитом играли 4 дня назад, в команде игроков на два состава.
Какая усталость?!!
P.S. Так как футбол был скучный, то решил посчитать чистое время второго тайма, включил секундомер, в общем 19 минут в футбол играли во 2м тайме.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
