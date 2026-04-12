Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»

Карседо про 1:1 с «Ростовом»: не тот результат, на который мы рассчитывали.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо заявил, что надеялся на лучший результат в матче с «Ростовом ».

Встреча 24-го тура Мир РПЛ в Ростове‑на‑Дону завершилась со счетом 1:1.

– Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы видим, и по другим матчам тоже, что всем непросто, команды, которые находятся в середине таблицы и ниже, бьются. Сегодня мы заработали это очко.

Жедсон может играть на разных позициях, он показывал это по ходу текущего сезона, в матче с «Зенитом» он играл крайнего защитника во втором тайме. Это футболист, которым я доволен.

Чувствовалась определенная усталость после игры с «Зенитом», поездка сюда была достаточно долгой. Но никаких оправданий быть не может. Хотели добавить свежести заменами во втором тайме.

– Чего ждали от Пабло Солари?

– Хотели добавить глубины в атаке, потому что непросто было преодолевать оборонительную линию соперника. Во втором тайме он вышел на позицию Маркиньоса.

– Можно ли сказать, что «Спартаку» не хватило свежести?

– Может быть, но у всех команд одинаковое расписание. Мы продолжаем биться за важные цели, постараемся восстановиться за неделю и набрать три очка в следующей игре, – сказал Карседо.