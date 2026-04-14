Чемпионат Испании. «Хетафе» проиграл «Леванте» на выезде

В Ла Лиге прошли матчи 31-го тура.
10 апреля «Реал Мадрид» сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче 31-го тура Ла Лиги.
11 апреля «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграл вничью с «Алавесом» (3:3), «Барселона» разгромила «Эспаньол» в дерби (4:1), «Севилья» победила «Атлетико» (2:1).
12 апреля «Атлетик» уступил «Вильярреалу» (1:2).
Чемпионат Испании
31-й тур
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Рагубер, Ромеро, Мартинес, Оласагасти, Тунде, Эспи
Запасные: Виктор Гарсия, Арриага, Этта-Эйонг, Куньят, Пампин, Перес, Ури Рей, Абед, Карлос Альварес, Лосада, Кортес, Маттурро
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Дуарте, Абкар, Сатриано, Джене, Милья, Лисо, Васкес
Запасные: Летачек, Ньом, Мартин, Санкрис, Рико, Бирманчевич, Рикельме, Камара, Боселли, Хави Муньос, Давинчи
Осасуна
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Муньос, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Рауль Гарсия, Мойсес Гомес, Стаматакис, Бретонес, Аргибиде, Фернандес, Хуан Крус, Торро, Барха, Моро
Бетис:
Вальес, Гомес, Натан, Льоренте, Бельерин, Альтимира, Амрабат, Эззальзули, Форнальс, Антони, Эрнандес
Запасные: Гарсия, Рикельме, Лопес, Р. Родригес, Деосса, Чими Авила, Руибаль, Бартра, Фидальго, Рока, Адриан, Ло Чельсо
Мальорка
Роман, Мохика, Маскарель, Лопес, Маффео, Морланес, Дардер, Саму Кошта, Торре, Мурики, Лувумбу
Запасные: Тони Лато, Виржили, Куэльяр, Кумбула, Олаисола, Пратс, Морей, А. Санчес, Гарсия, Асано, Льябрес, Калумба
Райо Вальекано:
Карденас, Эспино, Менди, Лежен, Рациу, Гумбау, Оскар Валентин, Диас, Альваро Гарсия, Нтека, Ахомаш
Запасные: Баталья, Балиу, Паласон, Луис Фелипе, Камельо, Мартин, Де Фрутос, Чаваррия, Трехо, Сисс, Унаи Лопес, Алеман
Сельта
Раду, Алонсо, Айду, Нуньес, Каррейра, Весино, Фер Лопес, Руэда, Сведберг, Дуран, Антаньон
Запасные: Домингес, Мориба, Иглесиас, Лаго, Серви, Жуджла, Аспас, Вильяр, Мингеса, Сотело, Фернандес, Эль-Абделлауи
Реал Овьедо:
Эскандель, Хави Лопес, Кальво, Байи, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Рейна, Фернандес, Шаира, Виньяс
Запасные: Молдован, Костас, Хассан, Борбас, Pablo Menéndez Agudín, Карму, Касорла, Эджариа, Альхассан, Лукас Аихадо, Коломбатто
Руис де Галаррета Рего Мора
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Вивиан, Лекуэ, Руис де Галаррета, Хаурегисар, Н. Уильямс, Сансет, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Паредес, Унаи Гомес, Беренгер, Горосабель, Йерай Альварес, Бойро, Весга, Наварро, Рего Мора, Падилья, Серрано, Исета
Вильярреал:
Жуниор, С. Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо, Гонсалес, Гуйе, Комесанья, Бьюкенен, Олувасейи, Жерар Морено
Запасные: Фриман, Камбвала, Педраса, Молейро, Диатта, Пепе, Марин, Парехо, Микаутадзе, Айосе Перес, Тенас
Браим Диас Гонсало Гарсия
Реал Мадрид
Лунин, Фран Гарсия, Асенсио, Милитао, Карвахаль, Браим Диас, Камавинга, Беллингем, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Яньес, Фортеа, Тчуамени, Гюлер, Себальос, Мануэль Анхель, Питарч, Алаба, Хейсен, Ф. Гонсалес, Менди, Гонсало Гарсия
Жирона:
Гассанига, Морено, Рейс, Франсес, А. Мартинес, Витцель, Мартин, Унаи, Лемар, Цыганков, Эчеверри
Запасные: Давид Лопес, Бельтран, Абель Руис, Хиль, Ринкон, Крапивцов, Стуани, Бланко, Рока, Курума
Перес Идальго Денис Суарес
Реал Сосьедад
Ремиро, Чалета-Цар, Элустондо, Серхио Гомес, Арамбуру, Солер, Туррьентес, Барренечеа, Браис Мендес, Сучич, Оускарссон
Запасные: Уэсли, Марин, Агирре, Ойарсабаль, Гедеш, Каррикабуру, Марреро, Захарян, Фрага, Муньос, Бейтиа, Кубо
Алавес:
Сивера, Реббаш, Перес Идальго, Парада, Теналья, Кастро, Гуриди, Антонио Бланко, Ибаньес, Диабате, Тони Мартинес
Запасные: Коски, Денис Суарес, Аленья, Калебе, Бойе, Муньос, Гевара, Р. Фернандес, Свидерски, Энрикес, Пачеко, Мариано Диас
Эльче
Дитуро, Петро, Аффенгрубер, Сангаре, Мартим Нету, Вильяр, Фебас, Валера, Моренте, Андре Силва, Рафа Мир
Запасные: Дональд, Виктор Чуст, Хосан, Пенья, Итурбе, А. Родригес, Сепеда, Педроса, Дельгадо, Редондо
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Таррега, Тьерри Коррейя, Рамазани, Гидо Родригес, Угринич, Риоха, Бельтран, Садик
Запасные: Раба, Ирансо, Пепелу, Риверо, Саравия, Хесус Васкес, Андре Алмейда, Герра, Сантамария, Данджума, Дуро, Диего Лопес
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Араухо, Педри, Эрик Гарсия, Гави, Фермин Лопес, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: Аллер, Кортес, Эспарт, Касадо, Жоау Канселу, Ольмо, Левандовски, Шченсны, Кунде, де Йонг, Рэшфорд, Бардагжи
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Экспосито, Долан, Лосано, У. Гонсалес, Нгонж, Кике Гарсия
Запасные: Рока, Салинас, Рубио, Милья, Терратс, Пикель, Фернандес, Каррерас, Тристан, Фортуньо, Санчес
Диас дель Ромо Монсеррате
Севилья
Влаходимос, Мартинес Гауна, Хуанлу Санчес, Салас, Кастрин, Гудель, Варгас, Буэно, Агуме, И. Ромеро, Адамс
Запасные: Фабиу Кардозу, Янузай, Пеке, Жордан, Санчес, Эджуке, Гаттони, Соу, Нюланд, Суасо, Менди, Мопе
Атлетико:
Муссо, Мартинес, Пубиль, Диас дель Ромо, Боньяр, Варгас, Мендоса, Альмада, Алекс Баэна, Белаид, Серлот
Запасные: Эскивель, Лангле, Льоренте, Морсильо, Лукман, Монсеррате, Гризманн, Альварес, Симеоне, Руджери, Молина, Спина
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги
Быстро деградировали.
Алонсо - плохой был тренер. Ну-ну.
Бавария их просто сожрет на своем поле.