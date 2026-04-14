Чемпионат Испании. «Хетафе» проиграл «Леванте» на выезде

В Ла Лиге прошли матчи 31-го тура.

10 апреля «Реал Мадрид» сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче 31-го тура Ла Лиги.

11 апреля «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграл вничью с «Алавесом» (3:3), «Барселона» разгромила «Эспаньол» в дерби (4:1), «Севилья» победила «Атлетико» (2:1).

12 апреля «Атлетик» уступил «Вильярреалу» (1:2).

13 апреля 19:00, Сьюдад де Валенсия
Леванте
1 - 0
2.92xG0.31
Хетафе
Ромеро
90’
+3’
Ромеро
90’
90’
+1’
Ромеро
Эспи   Маттурро
87’
87’
Джене   Боселли
86’
Фемения   Камара
  Эспи
83’
80’
Фемения
Оласагасти   Виктор Гарсия
79’
Тунде   Этта-Эйонг
79’
78’
Ромеро
78’
Дуарте
Иборра
77’
77’
Патри
70’
Абкар   Давинчи
70’
Лисо   Бирманчевич
Рагубер   Арриага
63’
Мартинес   Карлос Альварес
63’
Адри
61’
58’
Джене
55’
Васкес   Мартин
46’
Васкес
2тайм
Перерыв
Эспи
11’
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Рагубер, Ромеро, Мартинес, Оласагасти, Тунде, Эспи
Запасные: Виктор Гарсия, Арриага, Этта-Эйонг, Куньят, Пампин, Перес, Ури Рей, Абед, Карлос Альварес, Лосада, Кортес, Маттурро
1тайм
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Дуарте, Абкар, Сатриано, Джене, Милья, Лисо, Васкес
Запасные: Летачек, Ньом, Мартин, Санкрис, Рико, Бирманчевич, Рикельме, Камара, Боселли, Хави Муньос, Давинчи
12 апреля 12:00, Эль-Садар
Осасуна
1 - 1
1.36xG0.42
Бетис
Муньос   Торро
90’
+3’
Будимир   Рауль Гарсия
81’
Орос   Барха
81’
74’
Альтимира   Деосса
74’
Форнальс   Ло Чельсо
Рубен Гарсия   Моро
72’
67’
Эрнандес
Хуан Крус
67’
Эррандо   Хуан Крус
46’
46’
Бельерин   Руибаль
46’
Антони   Рикельме
2тайм
Перерыв
Эррандо
44’
  Будимир
40’
39’
Антони
Катена
34’
29’
Бельерин
24’
Альтимира
7’
  Эззальзули
Осасуна
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Муньос, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Рауль Гарсия, Мойсес Гомес, Стаматакис, Бретонес, Аргибиде, Фернандес, Хуан Крус, Торро, Барха, Моро
1тайм
Бетис:
Вальес, Гомес, Натан, Льоренте, Бельерин, Альтимира, Амрабат, Эззальзули, Форнальс, Антони, Эрнандес
Запасные: Гарсия, Рикельме, Лопес, Р. Родригес, Деосса, Чими Авила, Руибаль, Бартра, Фидальго, Рока, Адриан, Ло Чельсо
12 апреля 14:15, Сон Моиш
Мальорка
3 - 0
1.66xG1.41
Райо Вальекано
81’
Нтека   Алеман
Морланес   А. Санчес
81’
Маффео   Пратс
81’
Лопес
80’
77’
Альваро Гарсия   Камельо
Торре   Асано
72’
Саму Кошта   Кумбула
72’
67’
Ахомаш   Чаваррия
  Виржили
65’
65’
Рациу
Лувумбу   Виржили
62’
53’
Нтека
46’
Оскар Валентин   Сисс
46’
Менди   Де Фрутос
2тайм
Перерыв
  Мурики
40’
  Мурики
36’
32’
Лежен
23’
Менди
Мальорка
Роман, Мохика, Маскарель, Лопес, Маффео, Морланес, Дардер, Саму Кошта, Торре, Мурики, Лувумбу
Запасные: Тони Лато, Виржили, Куэльяр, Кумбула, Олаисола, Пратс, Морей, А. Санчес, Гарсия, Асано, Льябрес, Калумба
1тайм
Райо Вальекано:
Карденас, Эспино, Менди, Лежен, Рациу, Гумбау, Оскар Валентин, Диас, Альваро Гарсия, Нтека, Ахомаш
Запасные: Баталья, Балиу, Паласон, Луис Фелипе, Камельо, Мартин, Де Фрутос, Чаваррия, Трехо, Сисс, Унаи Лопес, Алеман
12 апреля 16:30, Балаидос
Сельта
0 - 3
0.92xG1.72
Реал Овьедо
90’
+2’
Альхассан
83’
Виньяс   Борбас
83’
Шаира   Альхассан
74’
Рейна   Костас
74’
Фонсека   Коломбатто
69’
Фонсека
66’
Фернандес   Хассан
Нуньес   Мингеса
60’
Сведберг   Жуджла
60’
Дуран   Иглесиас
60’
57’
  Виньяс
Фер Лопес
56’
Антаньон   Аспас
46’
Весино   Мориба
46’
2тайм
Перерыв
45’
  Виньяс
4’
  Рейна
Сельта
Раду, Алонсо, Айду, Нуньес, Каррейра, Весино, Фер Лопес, Руэда, Сведберг, Дуран, Антаньон
Запасные: Домингес, Мориба, Иглесиас, Лаго, Серви, Жуджла, Аспас, Вильяр, Мингеса, Сотело, Фернандес, Эль-Абделлауи
1тайм
Реал Овьедо:
Эскандель, Хави Лопес, Кальво, Байи, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Рейна, Фернандес, Шаира, Виньяс
Запасные: Молдован, Костас, Хассан, Борбас, Pablo Menéndez Agudín, Карму, Касорла, Эджариа, Альхассан, Лукас Аихадо, Коломбатто
12 апреля 19:00, Сан-Мамес
Атлетик
1 - 2
1.51xG1.2
Вильярреал
Гурусета
90’
+1’
Горосабель
90’
+1’
  Гурусета
84’
82’
Гуйе   Парехо
И. Уильямс   Серрано
82’
78’
Бьюкенен   Молейро
77’
Бьюкенен
75’
Комесанья
69’
Олувасейи   Микаутадзе
69’
Гонсалес   Пепе
Сансет   Беренгер
66’
Руис де Галаррета   Рего Мора
66’
Н. Уильямс   Наварро
66’
Лекуэ   Горосабель
46’
46’
Наварро   Марин
2тайм
Перерыв
45’
+5’
  Гонсалес
26’
  С. Кардона
19’
Наварро
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Вивиан, Лекуэ, Руис де Галаррета, Хаурегисар, Н. Уильямс, Сансет, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Паредес, Унаи Гомес, Беренгер, Горосабель, Йерай Альварес, Бойро, Весга, Наварро, Рего Мора, Падилья, Серрано, Исета
1тайм
Вильярреал:
Жуниор, С. Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо, Гонсалес, Гуйе, Комесанья, Бьюкенен, Олувасейи, Жерар Морено
Запасные: Фриман, Камбвала, Педраса, Молейро, Диатта, Пепе, Марин, Парехо, Микаутадзе, Айосе Перес, Тенас
10 апреля 19:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
1 - 1
2.22xG0.54
Жирона
88’
Ринкон
84’
Абель Руис   Стуани
84’
Мартин   Бельтран
Браим Диас   Гонсало Гарсия
84’
Камавинга   Тчуамени
79’
Фран Гарсия   Менди
79’
Вальверде
76’
70’
Лемар   Ринкон
70’
Унаи   Хиль
Беллингем   Гюлер
64’
Милитао   Хейсен
64’
64’
Эчеверри   Абель Руис
62’
  Лемар
  Вальверде
51’
2тайм
Перерыв
Мбаппе
35’
Реал Мадрид
Лунин, Фран Гарсия, Асенсио, Милитао, Карвахаль, Браим Диас, Камавинга, Беллингем, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Яньес, Фортеа, Тчуамени, Гюлер, Себальос, Мануэль Анхель, Питарч, Алаба, Хейсен, Ф. Гонсалес, Менди, Гонсало Гарсия
1тайм
Жирона:
Гассанига, Морено, Рейс, Франсес, А. Мартинес, Витцель, Мартин, Унаи, Лемар, Цыганков, Эчеверри
Запасные: Давид Лопес, Бельтран, Абель Руис, Хиль, Ринкон, Крапивцов, Стуани, Бланко, Рока, Курума
11 апреля 12:00, Реале Арена
Реал Сосьедад
3 - 3
1.14xG1.13
Алавес
90’
+10’
Денис Суарес
Гедеш
90’
+9’
90’
+8’
Энрикес
90’
+7’
  Бойе
Серхио Гомес
90’
+3’
Матараццо
90’
+2’
86’
Перес Идальго   Денис Суарес
Элустондо   Муньос
86’
Сучич   Бейтиа
86’
Оускарссон   Марин
72’
66’
Ибаньес   Гевара
66’
Гуриди   Аленья
66’
Перес Идальго
Кубо
64’
  Оускарссон
60’
60’
Диабате   Бойе
59’
Реббаш
Браис Мендес   Кубо
54’
Барренечеа   Гедеш
46’
2тайм
Перерыв
  Сивера
27’
24’
  Диабате
  Сучич
14’
3’
  Чалета-Цар
Реал Сосьедад
Ремиро, Чалета-Цар, Элустондо, Серхио Гомес, Арамбуру, Солер, Туррьентес, Барренечеа, Браис Мендес, Сучич, Оускарссон
Запасные: Уэсли, Марин, Агирре, Ойарсабаль, Гедеш, Каррикабуру, Марреро, Захарян, Фрага, Муньос, Бейтиа, Кубо
1тайм
Алавес:
Сивера, Реббаш, Перес Идальго, Парада, Теналья, Кастро, Гуриди, Антонио Бланко, Ибаньес, Диабате, Тони Мартинес
Запасные: Коски, Денис Суарес, Аленья, Калебе, Бойе, Муньос, Гевара, Р. Фернандес, Свидерски, Энрикес, Пачеко, Мариано Диас
11 апреля 14:15, Мартинес Валеро
Эльче
1 - 0
0.58xG2.34
Валенсия
Валера   Виктор Чуст
82’
81’
Бельтран   Данджума
75’
Джемерт   Пепелу
75’
Гайя   Хесус Васкес
  Сепеда
73’
Мартим Нету   Сепеда
72’
Вильяр   Педроса
72’
Сангаре   Дональд
64’
Андре Силва   А. Родригес
64’
63’
Гидо Родригес
61’
Садик   Дуро
60’
Риоха   Диего Лопес
Сангаре
59’
2тайм
Перерыв
Эльче
Дитуро, Петро, Аффенгрубер, Сангаре, Мартим Нету, Вильяр, Фебас, Валера, Моренте, Андре Силва, Рафа Мир
Запасные: Дональд, Виктор Чуст, Хосан, Пенья, Итурбе, А. Родригес, Сепеда, Педроса, Дельгадо, Редондо
1тайм
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Таррега, Тьерри Коррейя, Рамазани, Гидо Родригес, Угринич, Риоха, Бельтран, Садик
Запасные: Раба, Ирансо, Пепелу, Риверо, Саравия, Хесус Васкес, Андре Алмейда, Герра, Сантамария, Данджума, Дуро, Диего Лопес
11 апреля 16:30, Камп Ноу
Барселона
4 - 1
2.8xG1.2
Эспаньол
90’
+2’
У. Гонсалес
  Рэшфорд
89’
  Ямаль
87’
Фермин Лопес   де Йонг
84’
83’
Калеро
80’
Лосано   Пикель
Ферран Торрес   Ольмо
74’
71’
Экспосито   Терратс
71’
Кике Гарсия   Милья
Гави   Рэшфорд
64’
Бальде   Жоау Канселу
64’
64’
Нгонж   Санчес
58’
Лосано
56’
  Лосано
Касадо
49’
Мартин   Касадо
46’
46’
Долан   Фернандес
2тайм
Перерыв
Эрик Гарсия
45’
+3’
45’
Нгонж
34’
Экспосито
Гави
32’
32’
Эль-Хилали
  Ферран Торрес
25’
  Ферран Торрес
9’
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Араухо, Педри, Эрик Гарсия, Гави, Фермин Лопес, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: Аллер, Кортес, Эспарт, Касадо, Жоау Канселу, Ольмо, Левандовски, Шченсны, Кунде, де Йонг, Рэшфорд, Бардагжи
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Экспосито, Долан, Лосано, У. Гонсалес, Нгонж, Кике Гарсия
Запасные: Рока, Салинас, Рубио, Милья, Терратс, Пикель, Фернандес, Каррерас, Тристан, Фортуньо, Санчес
11 апреля 19:00, Рамон Санчес Писхуан
Севилья
2 - 1
1.84xG0.8
Атлетико
Пеке
90’
+6’
90’
+5’
Морсильо
Хуанлу Санчес   Суасо
90’
+4’
Адамс   Менди
90’
+4’
Гудель
88’
86’
Диас дель Ромо   Монсеррате
Варгас   Санчес
78’
75’
Гризманн
75’
Алекс Баэна
71’
Мендоса   Морсильо
71’
Белаид   Лукман
И. Ромеро   Пеке
70’
Буэно   Соу
70’
Хуанлу Санчес
67’
2тайм
Перерыв
  Гудель
45’
+2’
44’
Диас дель Ромо
Буэно
36’
35’
  Боньяр
  Адамс
10’
Севилья
Влаходимос, Мартинес Гауна, Хуанлу Санчес, Салас, Кастрин, Гудель, Варгас, Буэно, Агуме, И. Ромеро, Адамс
Запасные: Фабиу Кардозу, Янузай, Пеке, Жордан, Санчес, Эджуке, Гаттони, Соу, Нюланд, Суасо, Менди, Мопе
1тайм
Атлетико:
Муссо, Мартинес, Пубиль, Диас дель Ромо, Боньяр, Варгас, Мендоса, Альмада, Алекс Баэна, Белаид, Серлот
Запасные: Эскивель, Лангле, Льоренте, Морсильо, Лукман, Монсеррате, Гризманн, Альварес, Симеоне, Руджери, Молина, Спина
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Надёжин
Да, Барселоне предстоящий матч ещё нужно выиграть, но думается чемпионская гонка в Испании сегодня была окончена … Барселона своё уже не отдаст.
Да даже если Барселона не выиграет свой матч тут и так все ясно .
Насколько же Реал ужасен.
Быстро деградировали.

Алонсо - плохой был тренер. Ну-ну.

Бавария их просто сожрет на своем поле.
Обидно за Жирону, потеряли 2 очка
достойно, когда люди болеют за маленькие клубы
В среду пусть сам перец постоит у бровки со своими советами директоров! Уволил Алонсо ради негра плаксуна, и что теперь тащит твой негретенок!??? Бавария отимеет теперь весь этот реал!
Какая же Крутая красивая графика в этом ретро-туре! Отсылает лет на 10-15 назад, но и сейчас выглядит свежо, читаемо, понятно! И старый логотип лиги намного лучше этой буквы Ч. Может быть, вернут на постоянно?!🙏
+++
Исходя из матча с Жироной вывод один , хана им против Баварии , сезон провален очередной
Примерно одного уровня команды. Пусть дельфинарий снова обделается, посмеёмся😁
Да, сегодня Жирона в этом матче может потерять 2 очка.
Бесславно слили и чемпионат,поздравляю
Симеоне молодец, выставил дубль дубля
Ну, как я и писал сегодня здесь до начала матча, что Жирона может потерять очки в матче, всё так и случилось из-за курьёзного гола от Вальверде.
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
