Чемпионат России. «Динамо» сыграло 3:2 с «Акроном» в гостях

В Мир РПЛ прошли матчи 24-го тура.
В 24-м туре Мир РПЛ в субботу «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Ахматом» (2:2), «Рубин» поделил очки с «Оренбургом» (0:0), «Балтика» упустила победу над «Пари НН» (2:2).
В воскресенье ЦСКА дома уступил «Сочи» (0:1), «Спартак» не выиграл гостевой матч с «Ростовом» (1:1), «Локомотив» поделил очки с махачкалинским «Динамо» (1:1), в центральном матче тура лидеры таблицы «Краснодар» и «Зенит» поделили очки (1:1).
В понедельник тур завершился матчем «Акрон» – «Динамо» Москва (2:3).
Чемпионат России
24-й тур
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Эшковал, Роча, Кузьмин, Джурасович, Лончар, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Севикян, Хосонов, Васютин, Базилевский, Беншимол, Аревало, Тереховский, Марадишвили, Попенков, Дмитриев
Динамо:
Лещук, Скопинцев, Рикардо, Осипенко, Маричаль, Фомин, Маринкин, Артур, Ан. Миранчук, Нгамале, Сергеев
Запасные: Зайдензаль, Балахонов, Окишор, Бабаев, Кудравец, Майсторович, Расулов, Глебов, Тюкавин, Гладышев, Чавес, Маухуб
Крылья Советов
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Олейников, Марин, Бабкин, Витюгов, Рассказов, Рахманович
Запасные: Хубулов, Баняц, Ахметов, Фролов, Ороз, Дани Фернандес, Столбов, Шуманский, Кокарев, Евгеньев, Игнатенко, Лепский
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Цаке, Заре, Хлусевич, Гадио, Пряхин, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Магомедов, Абдулкадыров, Царукян, Шелия, Мансилья, Ибишев, Сидоров, Давлитгереев, Конате, Уциев, Жемалетдинов, Кенжебек
Рубин
Ставер, Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Сааведра, Безруков, Грипши, Васильев, Арройо, Даку
Запасные: Иванов, Кузнецов, Нигматуллин, Рожков, Сиве, Кабутов, Лобов, Кузяев, Зотов, Моторин, Кеняйкин, Грицаенко
Оренбург:
Овсянников, Кантеро, Муфи, Хотулев, Татаев, Паласиос, Голыбин, Болотов, Кейрос, Томпсон, Гузина
Запасные: Аванесян, Куль, Рудаков, Ведерников, Ценов, Пуэбла, Савельев, Эль Махрауи, Поройков, Квеквескири, Гюрлюк, Жезус
Балтика
Кукушкин, Филин, Андраде, Варатынов, Бевеев, И. Петров, Беликов, Манелов, М. Петров, Титков, Хиль
Запасные: Андерсон, Рядно, Ковалев, Йенне, Любаков, Чивич, Мендель, Ковач, Гассама, Мурид, Ласерда, Оффор
Пари НН:
Медведев, Коледин, Шнапцев, Карич, Фаринья, Александров, Сифас, Вешнер Тичич, Опоку Сарфо, Олусегун, Бальбоа
Запасные: Кастильо, Ивлев, Сидоренко, Лукьянов, Кирш, Майга, Смелов, Грулев, Ермаков, Урванцев, Калинский, Лесовой
ЦСКА
Тороп, Круговой, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Баринов, Кисляк, Глебов, Обляков, Козлов, Гонду
Запасные: Мойзес, Матеус Рейс, Попович, Воронов, Бадмаев, Руис, Фиров, Бесаев, Алвес, Бандикян, Кармо, Мусаев
Сочи:
Дегтев, Литвинов, Алвес, Солдатенков, Макарчук, Коваленко, Мухин, Заика, Игнатов, Крамарич, Федоров
Запасные: Магаль, Кравцов, Сантос, Силев, Волков, Корнеев, Ежов, Дюпин, Зиньковский, Васильев, Камано, Ильин
Ростов
Ятимов, Семенчук, Чистяков, Мелехин, Вахания, Кучаев, Миронов, Щетинин, Роналдо, Мохеби, Сулейманов
Запасные: Лангович, Комаров, Шанталий, Одоевский, Шамонин, Эль-Аскалани, Жбанов, Сако, Игнатов, Прохин, Байрамян, Аджаса
Спартак:
Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Жедсон Фернандеш, Литвинов, Умяров, Зобнин, Барко, Маркиньос, Угальде
Запасные: Довбня, Массалыга, Гарсия, Помазун, Денисов, Мартинс Перейра, Солари, Полех, Заболотный, Сорокин
Локомотив
Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Комличенко
Запасные: Шейко, Лантратов, Чевардин, Фассон, Годяев, Салтыков, Тимофеев, Сарвели, Мялковский, Погостнов, Вера, Щетинин
Динамо Махачкала:
Волк, Кагермазов, Табидзе, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Агаларов, Миро
Запасные: Сердеров, Мастури, Карабашев, Шихалиев, Аларкон, Зинович, Ашуров, Хоссейннежад, Мешид
Зенит
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Барриос, Джон, Вендел, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Латышонок, Караваев, Дуран, Алип, Горшков, Мостовой, Адамов, Вега, Кондаков, Ерохин, Москвичев, Педро
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Ленини, Батчи, Сперцян, Кривцов, Кордоба
Запасные: Карпенко, Буркин, Пальцев, Гусейнов, Боселли, Корякин, Хмарин, Жубал, Кобнан Дэвид
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица РПЛ
Статистика РПЛ
Слащавый он какой-то, подпудренный как баба. Весь такой... (с)
Кордобе-хет-трик
Агацеву-сухаря
Зениту-не вспотеть и не устать
Соболеву-расмешить страну красивыми нырками и тупыми выходками
И тогда быкам будет не до смеха...
Надеюсь, игроки и завтра выйдут с настроем победить.
А не с установкой удерживать ничью и расчётом, что ситуация в таблице сама собой разрулится.
«Зенит» силён, видно, что сегодня собраннее, чем обычно.
Надеюсь на наших, а не на осечки такого достойного соперника.
Т.е. Мажич откровенно говорит: в матче со Спартаком справился со своей задачей, давай убей и Быков...
И дело не только в непоказанной жёлтой Соболю
Весь матч Карась в пользу Зенита подсвистывал
На угловых у своих ворот питерцы просто падали, и Карась сразу свистел
И если бы спартаковцы забивали гол, он бы не был засчитан
Литвинов бил очень опасно
В целом Карась насвистел соотношение фолов 20:6
Такое не бывает в матчах примерно равных команд