3302

Чемпионат России. «Динамо» сыграло 3:2 с «Акроном» в гостях

В Мир РПЛ прошли матчи 24-го тура.

В 24-м туре Мир РПЛ в субботу «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Ахматом» (2:2), «Рубин» поделил очки с «Оренбургом» (0:0), «Балтика» упустила победу над «Пари НН» (2:2).

В воскресенье ЦСКА дома уступил «Сочи» (0:1), «Спартак» не выиграл гостевой матч с «Ростовом» (1:1), «Локомотив» поделил очки с махачкалинским «Динамо» (1:1), в центральном матче тура лидеры таблицы «Краснодар» и «Зенит» поделили очки (1:1).

В понедельник тур завершился матчем «Акрон» – «Динамо» Москва (2:3).

13 апреля 14:15, Самара Арена
Логотип домашней команды
Акрон
Завершен
2 - 3
1.93xG2.99
Логотип гостевой команды
Динамо
Матч окончен
90’
+5’
  Тюкавин
  Беншимол
88’
87’
Зайдензаль
Кузьмин   Базилевский
76’
Болдырев   Аревало
76’
Роча   Беншимол
64’
Джурасович   Хосонов
64’
57’
Сергеев   Тюкавин
57’
Маринкин   Глебов
57’
Нгамале   Гладышев
46’
Рикардо   Зайдензаль
2тайм
Перерыв
Бокоев
45’
+1’
  Лончар
42’
33’
  Артур
20’
  Нгамале
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Эшковал, Роча, Кузьмин, Джурасович, Лончар, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Севикян, Хосонов, Васютин, Базилевский, Беншимол, Аревало, Тереховский, Марадишвили, Попенков, Дмитриев
1тайм
Динамо:
Лещук, Скопинцев, Рикардо, Осипенко, Маричаль, Фомин, Маринкин, Артур, Ан. Миранчук, Нгамале, Сергеев
Запасные: Зайдензаль, Балахонов, Окишор, Бабаев, Кудравец, Майсторович, Расулов, Глебов, Тюкавин, Гладышев, Чавес, Маухуб
Подробнее
11 апреля 11:00, Самара Арена
Логотип домашней команды
Крылья Советов
Завершен
2 - 2
0.98xG1.29
Логотип гостевой команды
Ахмат
Матч окончен
90’
+3’
Кенжебек
Олейников   Хубулов
87’
82’
Садулаев   Ибишев
82’
Мелкадзе   Конате
Рахманович   Игнатенко
80’
Витюгов   Шуманский
80’
75’
Гадио   Кенжебек
71’
Садулаев
  Чернов
70’
Олейников
67’
Марин   Ахметов
65’
62’
Самородов   Мансилья
Бабкин   Баняц
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Самородов
Печенин
45’
+3’
40’
  Касинтура
Бабкин
33’
10’
  Мелкадзе
  Рахманович
4’
Крылья Советов
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Олейников, Марин, Бабкин, Витюгов, Рассказов, Рахманович
Запасные: Хубулов, Баняц, Ахметов, Фролов, Ороз, Дани Фернандес, Столбов, Шуманский, Кокарев, Евгеньев, Игнатенко, Лепский
1тайм
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Цаке, Заре, Хлусевич, Гадио, Пряхин, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Магомедов, Абдулкадыров, Царукян, Шелия, Мансилья, Ибишев, Сидоров, Давлитгереев, Конате, Уциев, Жемалетдинов, Кенжебек
Подробнее
11 апреля 13:30, Ак Барс Арена
Логотип домашней команды
Рубин
Завершен
0 - 0
0.26xG0.72
Логотип гостевой команды
Оренбург
Матч окончен
90’
Гузина   Жезус
87’
Болотов
Грипши   Моторин
86’
Арройо   Кабутов
86’
80’
Кантеро   Ведерников
79’
Томпсон   Пуэбла
79’
Кейрос   Куль
Нижегородов   Рожков
72’
Безруков   Кузнецов
72’
60’
Голыбин   Гюрлюк
Васильев   Кузяев
55’
54’
Татаев
Даку
54’
2тайм
Перерыв
33’
Кейрос
Рубин
Ставер, Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Сааведра, Безруков, Грипши, Васильев, Арройо, Даку
Запасные: Иванов, Кузнецов, Нигматуллин, Рожков, Сиве, Кабутов, Лобов, Кузяев, Зотов, Моторин, Кеняйкин, Грицаенко
1тайм
Оренбург:
Овсянников, Кантеро, Муфи, Хотулев, Татаев, Паласиос, Голыбин, Болотов, Кейрос, Томпсон, Гузина
Запасные: Аванесян, Куль, Рудаков, Ведерников, Ценов, Пуэбла, Савельев, Эль Махрауи, Поройков, Квеквескири, Гюрлюк, Жезус
Подробнее
11 апреля 16:30, Ростех Арена
Логотип домашней команды
Балтика
Завершен
2 - 2
1.59xG0.52
Логотип гостевой команды
Пари НН
Матч окончен
90’
+1’
  Карич
Андраде
90’
89’
Вешнер Тичич   Смелов
86’
Шнапцев   Грулев
85’
Бальбоа   Кастильо
  М. Петров
85’
Йенне   Ковалев
70’
65’
Фаринья   Кирш
Чивич   Рядно
58’
  Чивич
48’
И. Петров   Йенне
46’
Манелов   Чивич
46’
46’
Сифас   Урванцев
2тайм
Перерыв
37’
Шнапцев
Хиль   Ласерда
36’
23’
Сифас
8’
  Сифас
Балтика
Кукушкин, Филин, Андраде, Варатынов, Бевеев, И. Петров, Беликов, Манелов, М. Петров, Титков, Хиль
Запасные: Андерсон, Рядно, Ковалев, Йенне, Любаков, Чивич, Мендель, Ковач, Гассама, Мурид, Ласерда, Оффор
1тайм
Пари НН:
Медведев, Коледин, Шнапцев, Карич, Фаринья, Александров, Сифас, Вешнер Тичич, Опоку Сарфо, Олусегун, Бальбоа
Запасные: Кастильо, Ивлев, Сидоренко, Лукьянов, Кирш, Майга, Смелов, Грулев, Ермаков, Урванцев, Калинский, Лесовой
Подробнее
12 апреля 11:00, ВЭБ Арена
Логотип домашней команды
ЦСКА
Завершен
0 - 1
1.26xG1.53
Логотип гостевой команды
Сочи
Матч окончен
Глебов   Воронов
87’
82’
Коваленко   Васильев
Гайич   Мойзес
78’
77’
Сантос
Челестини
76’
70’
Федоров   Ильин
69’
Игнатов   Зиньковский
Баринов   Мусаев
68’
62’
Дегтев
52’
Коваленко
46’
Макарчук   Волков
46’
Крамарич   Сантос
Козлов   Кармо
46’
2тайм
Перерыв
11’
  Крамарич
ЦСКА
Тороп, Круговой, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Баринов, Кисляк, Глебов, Обляков, Козлов, Гонду
Запасные: Мойзес, Матеус Рейс, Попович, Воронов, Бадмаев, Руис, Фиров, Бесаев, Алвес, Бандикян, Кармо, Мусаев
1тайм
Сочи:
Дегтев, Литвинов, Алвес, Солдатенков, Макарчук, Коваленко, Мухин, Заика, Игнатов, Крамарич, Федоров
Запасные: Магаль, Кравцов, Сантос, Силев, Волков, Корнеев, Ежов, Дюпин, Зиньковский, Васильев, Камано, Ильин
Подробнее
12 апреля 13:30, Ростов Арена
Логотип домашней команды
Ростов
Завершен
1 - 1
1.46xG1.98
Логотип гостевой команды
Спартак
Матч окончен
Ятимов
90’
+6’
90’
Гарсия
Сулейманов   Лангович
83’
Мелехин   Шамонин
83’
Роналдо   Игнатов
82’
81’
Угальде   Гарсия
80’
Барко   Мартинс Перейра
Семенчук   Сако
66’
Семенчук
63’
Кучаев   Комаров
57’
55’
Зобнин   Денисов
46’
Дмитриев   Солари
2тайм
Перерыв
  Мохеби
42’
40’
Джику
8’
  Зобнин
Ростов
Ятимов, Семенчук, Чистяков, Мелехин, Вахания, Кучаев, Миронов, Щетинин, Роналдо, Мохеби, Сулейманов
Запасные: Лангович, Комаров, Шанталий, Одоевский, Шамонин, Эль-Аскалани, Жбанов, Сако, Игнатов, Прохин, Байрамян, Аджаса
1тайм
Спартак:
Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Жедсон Фернандеш, Литвинов, Умяров, Зобнин, Барко, Маркиньос, Угальде
Запасные: Довбня, Массалыга, Гарсия, Помазун, Денисов, Мартинс Перейра, Солари, Полех, Заболотный, Сорокин
Подробнее
12 апреля 13:30, РЖД Арена
Логотип домашней команды
Локомотив
Завершен
1 - 1
1.73xG0.96
Логотип гостевой команды
Динамо Махачкала
Матч окончен
  Монтес
87’
Ньямси   Вера
80’
Комличенко
79’
79’
Мастури
77’
Миро   Зинович
Карпукас   Чевардин
71’
Бакаев   Салтыков
70’
69’
Мубарик   Аларкон
Бакаев
66’
63’
  Мастури
Ньямси
62’
Ненахов   Сарвели
56’
Руденко   Фассон
56’
46’
Кагермазов   Хоссейннежад
46’
Агаларов   Мастури
2тайм
Перерыв
28’
Кагермазов
Локомотив
Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Комличенко
Запасные: Шейко, Лантратов, Чевардин, Фассон, Годяев, Салтыков, Тимофеев, Сарвели, Мялковский, Погостнов, Вера, Щетинин
1тайм
Динамо Махачкала:
Волк, Кагермазов, Табидзе, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Агаларов, Миро
Запасные: Сердеров, Мастури, Карабашев, Шихалиев, Аларкон, Зинович, Ашуров, Хоссейннежад, Мешид
Подробнее
12 апреля 16:30, Газпром Арена
Логотип домашней команды
Зенит
Завершен
1 - 1
0.36xG0.88
Логотип гостевой команды
Краснодар
Матч окончен
Соболев
90’
+6’
Дуглас Сантос   Алип
90’
+2’
89’
Кривцов   Кобнан Дэвид
88’
Дж. Гонсалес   Пальцев
86’
Ленини
Глушенков   Вега
82’
79’
Батчи   Боселли
Педро
78’
Джон   Педро
71’
69’
  Оласа
51’
Кривцов
2тайм
Перерыв
Дркушич
44’
  Вендел
27’
Зенит
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Барриос, Джон, Вендел, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Латышонок, Караваев, Дуран, Алип, Горшков, Мостовой, Адамов, Вега, Кондаков, Ерохин, Москвичев, Педро
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Ленини, Батчи, Сперцян, Кривцов, Кордоба
Запасные: Карпенко, Буркин, Пальцев, Гусейнов, Боселли, Корякин, Хмарин, Жубал, Кобнан Дэвид
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

«Краснодар» или «Зенит» – кто будет чемпионом? После этой ничьей25118 голосов
ЗенитЗенит
КраснодарКраснодар
Чудом кто-то другойСпартак
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoСпартак
logoАхмат
logoРубин
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoКраснодар
logoОренбург
logoСочи
logoДинамо Махачкала
logoРостов
logoПари НН
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
logoБалтика
logoКрылья Советов
результаты
3302 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хоть бы Миллера ни разу не показали))
Слащавый он какой-то, подпудренный как баба. Весь такой... (с)
Ответ Kulver
Комментарий скрыт
Ответ Kulver
Одним словом - румын
Желаю завтра;
Кордобе-хет-трик
Агацеву-сухаря
Зениту-не вспотеть и не устать
Соболеву-расмешить страну красивыми нырками и тупыми выходками
Ответ Сикарий
Комментарий скрыт
Ответ Сикарий
Не забывайте, что красивый нырок Соболя может оказаться решающим, если он его сделает в чужой штрафной (там снова Карась в поле!)
И тогда быкам будет не до смеха...
В Петербурге Зенит и Краснодар никогда не играли 0-0.
Надеюсь, игроки и завтра выйдут с настроем победить.
А не с установкой удерживать ничью и расчётом, что ситуация в таблице сама собой разрулится.
Неужели никто вместо Талалаева не мог выбить мяч на трибуны на 92-й минуте??? Ну вы, блин, даете (с)
Болею за Спартак, но то, что несёт комментатор на матче, - это дурка полная
Ответ Егор Борисевич
Вообще неадекват какой то, это я про комментатора
ну когда Соболев кого-то за симуляции дразнит - это фантасмагория какая-то
надо сказать... дельфин довольно ревностно относится к другим дельфинам
Всем хороших футбольных выходных!
Я живу в Краснодаре, болею за «Краснодар», и мне жаль, что Педро удалили. Не было с его стороны нарушения. Ещё и хейт этот в сторону команды (заслуженный, хотелось бы, чтобы Эдуард меньше рисовал).
«Зенит» силён, видно, что сегодня собраннее, чем обычно.
Надеюсь на наших, а не на осечки такого достойного соперника.
Ответ Клюшка Овечкина
Фига. Приятно читать адекватного человека!
Ответ Клюшка Овечкина
Если бы все были такими комментаторами, наш чемпионат был бы гораздо приятнее.
На Зенит снова поставили Карася с Ивановым!
Т.е. Мажич откровенно говорит: в матче со Спартаком справился со своей задачей, давай убей и Быков...
И дело не только в непоказанной жёлтой Соболю
Весь матч Карась в пользу Зенита подсвистывал
На угловых у своих ворот питерцы просто падали, и Карась сразу свистел
И если бы спартаковцы забивали гол, он бы не был засчитан
Литвинов бил очень опасно
В целом Карась насвистел соотношение фолов 20:6
Такое не бывает в матчах примерно равных команд
Ответ Protrek55
Во-первых, фолы 9-17 были. А так согласен, в матчах равных команд такого не бывает. Но когда Спартак стал равен Зениту? Даже Балтика уже выше Спартака
Ответ Protrek55
+++++👍👍👍👍👍
Читайте новости футбола в любимой соцсети
