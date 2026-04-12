  • «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1. Вендел и Оласа забили, Педро удалили через 7 минут после выхода
1066

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1. Вендел и Оласа забили, Педро удалили через 7 минут после выхода

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1.

«Зенит» поделил очки с «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Газпром Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте Вендел открыл счет с передачи Луиса Энрике. Лукас Оласа на 69-й забил ответный мяч после скидки Джона Кордобы. Педро дос Сантос вышел на поле на 71-й минуте, а на 78-й получил прямую красную карточку за удар шипами в голень Эдуарду Сперцяну.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 24 тур
12 апреля 16:30, Газпром Арена
Зенит
1 - 1
0.36xG0.88
Краснодар
Соболев
90’
+6’
Дуглас Сантос   Алип
90’
+2’
89’
Кривцов   Кобнан Дэвид
88’
Дж. Гонсалес   Пальцев
86’
Ленини
Глушенков   Вега
82’
79’
Батчи   Боселли
Педро
78’
Джон   Педро
71’
69’
  Оласа
51’
Кривцов
2тайм
Перерыв
Дркушич
44’
  Вендел
27’
Зенит
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Барриос, Джон, Вендел, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Адамов, Москвичев, Латышонок, Караваев, Горшков, Ерохин, Вега, Кондаков, Мостовой, Алип, Дуран, Педро
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Ленини, Батчи, Сперцян, Кривцов, Кордоба
Запасные: Карпенко, Жубал, Буркин, Корякин, Пальцев, Боселли, Хмарин, Гусейнов, Кобнан Дэвид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
1066 комментариев
И сразу показывать Миллера, обязательно показывать Миллера!!))
Ответ Егор Борисевич
И сразу показывать Миллера, обязательно показывать Миллера!!))
Комментарий скрыт
Ответ Егор Борисевич
И сразу показывать Миллера, обязательно показывать Миллера!!))
Это оч смешно
Нуу... При всей моей не самой симпатии к Зениту. Красная то за что? Хрень же
Ответ Bartez1986
Нуу... При всей моей не самой симпатии к Зениту. Красная то за что? Хрень же
С Краснодаром же матч
Ответ Bartez1986
Нуу... При всей моей не самой симпатии к Зениту. Красная то за что? Хрень же
Это уже второй год продолжается. Краснодар тащат. Но все ноют на Зенит. Эта красная вообще сюр
Один игрок Краснодара сносит другого игрока Краснодара
Мяч у Зенита и карась свистит фол Зениту
Смех
Ответ Vitor Dia
Один игрок Краснодара сносит другого игрока Краснодара Мяч у Зенита и карась свистит фол Зениту Смех
Комментарий скрыт
Ответ Vitor Dia
Один игрок Краснодара сносит другого игрока Краснодара Мяч у Зенита и карась свистит фол Зениту Смех
Тот самый админ ресурс в деле
Карасёв отменяет гол Зенита, когда боковой поднимает флажок. Зачем три игрока Краснодара сразу бегут к судье и что-то высказывают? Он же гол отменил, а вы хотите, чтобы он засчитал?
Не может Краснодар без этих разговоров с судьёй и давлением на судью.
Ответ Dr_horrible
Карасёв отменяет гол Зенита, когда боковой поднимает флажок. Зачем три игрока Краснодара сразу бегут к судье и что-то высказывают? Он же гол отменил, а вы хотите, чтобы он засчитал? Не может Краснодар без этих разговоров с судьёй и давлением на судью.
Сила привычки.
Ответ Dr_horrible
Карасёв отменяет гол Зенита, когда боковой поднимает флажок. Зачем три игрока Краснодара сразу бегут к судье и что-то высказывают? Он же гол отменил, а вы хотите, чтобы он засчитал? Не может Краснодар без этих разговоров с судьёй и давлением на судью.
Это у них рефлекс, они не могут его контролировать)
Какое дно это сраный вар. Сперцян ударил в шипы ногой, а красная Педро. Трэш.
Ответ Be__S
Какое дно это сраный вар. Сперцян ударил в шипы ногой, а красная Педро. Трэш.
Комментарий скрыт
Друзья, я против Зенита болею, но это абсолютный позор. Это не красная карточка никогда.
Ответ goddamn2
Друзья, я против Зенита болею, но это абсолютный позор. Это не красная карточка никогда.
Главное что концовку этим удалением поломали. Можно было футбол посмотреть, а так команды просто доиграли 1-1.
Я вообще не понимаю удаления Педро. По его ноге СО ВСЕЙ ДУРИ хреначит Сперцян, а удаляют Педро.
Ответ Дмитрий Маховиков
Я вообще не понимаю удаления Педро. По его ноге СО ВСЕЙ ДУРИ хреначит Сперцян, а удаляют Педро.
Админ ресурс Зенита
Ответ Дмитрий Маховиков
Я вообще не понимаю удаления Педро. По его ноге СО ВСЕЙ ДУРИ хреначит Сперцян, а удаляют Педро.
За такое же ранее наезжали на Сперцяна в моменте, когда ему по стопе ударил Роша и в том эпизоде все в комментах орали, что Сперцян должен быть удален, а ЭСК наоборот решил, что это не удаление
кто-то в курсе, почему у команды самобытных воспитанников один полевой россиянин, а у позорного легионерского зенита аж трое?
Ответ bellyashe
кто-то в курсе, почему у команды самобытных воспитанников один полевой россиянин, а у позорного легионерского зенита аж трое?
Петров на травме, Черников дисква
Ответ bellyashe
кто-то в курсе, почему у команды самобытных воспитанников один полевой россиянин, а у позорного легионерского зенита аж трое?
Так вы ж не понимаете, это другое😁😁
Ну и кто после этой КК будет говорить, что краснодар не тянут за уши?
Ответ ЭлектроВеник
Ну и кто после этой КК будет говорить, что краснодар не тянут за уши?
Наверное посчитали, что это фол по неосторожности)))😁😎
Ответ ЭлектроВеник
Ну и кто после этой КК будет говорить, что краснодар не тянут за уши?
Красной на 10 минут не вытянешь. Пенка нужна. Это массовая профнепригодность
Как то грязновато краснодар играет
Ответ petia.subbotin
Как то грязновато краснодар играет
Это их обычная игра
Вечная грязь и разговоры с судьями
Ответ petia.subbotin
Как то грязновато краснодар играет
с подключением)
