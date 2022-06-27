«Динамо» злится на Умярова из-за давления на Фомина. Лещук не пожал Наилю руку при встрече

Отголоски Кубка России.

В «Динамо» ополчились на полузащитника «Спартака» Наиля Умярова. Все из-за финала Кубка России. Его исход предрешил незабитый пенальти Даниила Фомина – в самой концовке матча полузащитник не справился с нервами и ударил выше. Это был его второй нереализованный одиннадцатиметровый в карьере – до этого забил 23 подряд.

Предыстория: Умяров рассказал, что давил на Фомина

Возможно, на Фомина повлияло психологическое давление со стороны игроков «Спартака». Наиль Умяров после игры создал телеграм-канал, в котором рассказал о давлении на Даниила.

«Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю еще, что сильно повлияли болельщики, Максименко их завел перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом.

Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался… Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей – не ошибешься». Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18-й промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше – вы знаете сами.

На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может, он вообще не слышал ничего. Ну, а Дане Фомину все равно респект. Так долго с точки без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый», – писал Умяров.

В трансляцию попал момент, где Умяров перед ударом подходит к Фомину почти вплотную (но при этом не пересекает линию штрафной) и что-то громко кричит. Видимо, это и есть та самая фраза: «Ну сейчас точно промахнешься!»

«Динамо» злится на Умярова. Лещук не пожал ему руку при встрече

Теперь давление оказывают на Умярова. Сначала его раскритиковала пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко: «Я уверена, что Фомин подаст руку Наилю, но при этом знаю, что у нас ребята есть, которые сказали: «Да я с ним больше здороваться не буду!» Но при этом, конечно, это было все на эмоциях.

Может быть, Даня даже этого не слышал и это на него не повлияло. Но для меня такое давление на Даню, суперинтеллигентного человека, было неприемлемо».

Позже на Умярова наехал еще и кипер «Динамо» Игорь Лещук – и рассказал, что не пожал Умярову руку в отпуске, когда они встретились: «В отпуске мы были в одном отеле, но я ему руку не жал. Возможно, Полина имела в виду это.

Как игрок он молодец, сделал все для победы своей команды. Наверное, у нас в команде ребята сделали бы так же. Но когда ты делаешь подлый поступок, а после выкладываешь это в сети и хвастаешься этим – мне кажется, это очень низко. Это его право. Захотел выложить – выложил. Я бы не хвастался какими-то своими плохими поступками».

Даже легенда «Спартака» Андрей Тихонов присоединился к критике (в комментарии Sport24): «Это не нормально. За это можно было и... В общем, расстроиться можно из-за этого. Так нельзя делать. Ты с этим человеком делаешь одно дело – только в разных командах. Подлостью не назвать, но это не по-мужски. Непорядочно. Я понимаю, ты очень хочешь выиграть, любыми способами. Но выиграй на футбольном поле, по-футбольному! Ты же представляешь, что у человека на душе в такой момент – ему и так плохо. У нас так никогда не делали. Другое время было».

Давление на бьющего – целое искусство. В мировом футболе даже есть специалисты

Например, вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес – он делает все, чтобы во время подготовки к пенальти бьющие отчетливо слышали его фразы и смотрели на его движения.

Летом 2021 года он вытащил сборную в финал Кубка Америки, отбив три пенальти в полуфинальной серии с Колумбией.

«Нервничаешь? Я могу сказать тебе, что ты нервничаешь. Я знаю, куда ты пробьешь. Смотри, как я тебя схаваю. Запомни – я схаваю тебя», – кричал Мартинес защитнику Йерри Мине, а затем потащил его удар. На пустом из-за пандемии стадионе эти слова в точности доходили до адресата.

А после одного из ударов Мартинес наглядно показал, что сделал с соперниками в серии.

В сентябре того же года Эмилиано повторил трюк – в матче против «МЮ». После назначения пенальти в ворота «Виллы» на 88-й минуте кипер подошел к группе футболистов «МЮ», собравшейся у точки, и начал настойчиво предлагать Бруну передать право пробить Криштиану Роналду.

Игрокам «Юнайтед» пришлось оттолкнуть вратаря от Бруну, но провокация, похоже, сработала. Фернандеш впервые в карьере пробил с 11-метрового выше ворот.

Как бороться с давлением?

Есть некоторые чит-коды – один из них применил капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта. В финале последнего клубного ЧМ Сесар устроил игры разума прямо перед самим 11-метровым.

Все началось еще до окончательного решения арбитра. Судья Крис Бит побежал смотреть ВАР – после утвержденного решения недовольные игроки «Палмейраса» окружили судью и пытались надавить. В это время Аспиликуэта спокойно забрал мяч в руки и незаметно перекинулся взглядами с Хавертцем.

Затем Сесар пошел к точке – испанец всеми силами показывал, что именно он будет бить.

Конечно, бразильцы попытались выбить Аспиликуэту из психологического равновесия. Один из футболистов «Палмейраса» даже получил желтую за лишние разговоры.

Арбитр отогнал соперников от бьющего – и тут к мячу неожиданно пошел Хавертц. Пока бразильцы работали над Аспиликуэтой, Кай спокойно подготовился к удару и забил. Уловка Сесара сработала на 100%.

Откуда взялась такая тактика? Футбольный психолог Гейр Гордет (именно он первым заметил тактику Аспиликуэты в твиттере) считает, что «Челси» вдохновился «Ливерпулем».

Вот его пример, как команда Клоппа защищала Мохамеда Салаха – именно в матче с «Челси». Египтянин спокойно стоял у точки, пока его партнеры массивно спорили с соперниками в нескольких шагах от Салаха.

В это время Мо спокойно готовился. И реализовал удар.

Возможно, футболистам «Динамо» следовало буквально оберегать Фомина.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander; РИА Новости/Владимир Федоренко