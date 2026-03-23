У «Реала» лишь 2 фола в дерби с «Атлетико» – желтая Питарчу на 63-й и красная Вальверде. У команды Симеоне 15 нарушений

Игроки «Реала» не фолили в дерби с «Атлетико» до 63-й минуты.

«Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:2 в домашнем матче 29-го тура Ла Лиги .

Первое нарушение правил со стороны «сливочных» арбитр Хосе Мунуэра Монтеро зафиксировал на 63-й минуте – желтую карточку получил Тьяго Питарч за задержку руками Науэля Молины. К этому моменту футболисты «Атлетико» нарушили правила 12 раз – первый фол был зафиксирован уже на 1-й минуте, когда Джонни Кардозо нарушил правила против Франа Гарсии .

Всего в сегодняшнем матче игроки «Реала » совершили лишь два фола – на 77-й минуте прямую красную карточку получил Федерико Вальверде за удар сзади по ноге Алексу Баэне. У игроков «Атлетико» было зафиксировано 15 нарушений.