  • У «Реала» лишь 2 фола в дерби с «Атлетико» – желтая Питарчу на 63-й и красная Вальверде. У команды Симеоне 15 нарушений
Игроки «Реала» не фолили в дерби с «Атлетико» до 63-й минуты.

«Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:2 в домашнем матче 29-го тура Ла Лиги.

Первое нарушение правил со стороны «сливочных» арбитр Хосе Мунуэра Монтеро зафиксировал на 63-й минуте – желтую карточку получил Тьяго Питарч за задержку руками Науэля Молины. К этому моменту футболисты «Атлетико» нарушили правила 12 раз – первый фол был зафиксирован уже на 1-й минуте, когда Джонни Кардозо нарушил правила против Франа Гарсии.

Всего в сегодняшнем матче игроки «Реала» совершили лишь два фола – на 77-й минуте прямую красную карточку получил Федерико Вальверде за удар сзади по ноге Алексу Баэне. У игроков «Атлетико» было зафиксировано 15 нарушений.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
Отличный матч. Шикарная, волевая победа. Красная абсолютно левая.
А выпады разных персонажей... Пускай и дальше страдают
Сам тупая КК за долгое время в Ла Лиге, но зная кто судил матч не удивлён…
Возможно как раз с кк Беллингема у этого же судьи)
Мадридиста! С долгожданной победой в дерби, да еще такой важной, исходя из текущей турнирной таблицы. ¡Vamos!
2 фола - 1 жк, 1 кк
Боюсь представить сколько человек доигрывало бы матч у Реала сегодня, фоли они почаще
Так они фолили, просто не свистел судья.
Судья неадекватен.
Красная Вальверде - это просто прикол какой-то. Надеюсь, что реал подаст апелляцию и его оправдают. Иначе бред какой-то.
Всё таки мы отыгрались за сломанную психику Алонсо
Игрокам Реала просто не свистели фолы до 63 минуты. Позорнейшее судейство.
Как можно два раза нарушить правила в дерби?)
Да вот так) Мадрид по большей части катал мяч либо в позиционке, либо на своей половине, выманивая игроков Атлетико вперёд. При владениии матрасов мяч чаще всего отбирался перехватами передач, а не стыками. Только у Феде случился неаккуратный фейл, плюс Питарч намеренно сорвал атаку тактическим фолом, прихватив руками соперника.
Справедливости ради, матрасы тоже играли не грубо - фолили там, где просто не успели сыграть чисто. С их стороны чего-то жёсткого тоже не было. Разок только Вини по физиономии досталось чьей-то рукой, да и то случайно.
Грязные индейцы
