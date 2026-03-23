Экс-судья Фернандес о красной Вальверде: «Это желтая. Фол грубый, без попытки сыграть в мяч, но я не вижу чрезмерной силы или риска нанести травму»

Экс-судья Фернандес не согласен с красной Вальверде в матче с «Атлетико».

Бывший судья Павел Фернандес выразил мнение насчет удаления Федерико Вальверде в матче с «Атлетико» (3:2).

На 77-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги хавбек «Реала » в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, отчего хавбек «Атлетико » упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку . ВАР не стал звать судью к монитору.

«Уругваец совершает очень грубый фол на Баэне, не пытаясь сыграть в мяч, но, если честно, я не вижу чрезмерной силы или риска нанести травму.

Это желтая карточка», – написал Фернандес.

