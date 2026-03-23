  • Экс-судья Фернандес о красной Вальверде: «Это желтая. Фол грубый, без попытки сыграть в мяч, но я не вижу чрезмерной силы или риска нанести травму»
Экс-судья Фернандес не согласен с красной Вальверде в матче с «Атлетико».

Бывший судья Павел Фернандес выразил мнение насчет удаления Федерико Вальверде в матче с «Атлетико» (3:2). 

На 77-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги хавбек «Реала» в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, отчего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.

«Уругваец совершает очень грубый фол на Баэне, не пытаясь сыграть в мяч, но, если честно, я не вижу чрезмерной силы или риска нанести травму. 

Это желтая карточка», – написал Фернандес. 

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Да ладно! Если даже неадекват видит, то что говорить то).
Даже барселонский судья в шоке))
Да-да, экс-Фернандес, мы уже поняли. Пенальти Мадрида отменить, пенальти для Атлетико поставить - ну а Феде, так уж и быть, можно не удалять. С барского плеча прям)
Монтеро известный свисток 🤡
А что скажет Негрейро?
ладно тебе, павел.
твоя друзья уже излили душоньку.
и ты не лукавь - согласись с красной.
Без попытки сыграть в мяч?))))) лол он как раз таки немного не успел выбить мяч
Что скажут знатоки Негрейры(болели Барсы)?. Они 100% лучше знают.
Сколько же в Ла Лиге судей клоунов которые пытаются показать себя на поле. Не являюсь фанатом Реала но понятно, что нарушение Вальверде тянуло только на желтую карточку но 6и как не на красную.
Феде это второй Рамос, но в полузащите
Ответ News13
Феде это второй Рамос, но в полузащите
Ну, Рамос способен был бороться вне игровых эпизодов.
