Экс-судья Фернандес о красной Вальверде: «Это желтая. Фол грубый, без попытки сыграть в мяч, но я не вижу чрезмерной силы или риска нанести травму»
Экс-судья Фернандес не согласен с красной Вальверде в матче с «Атлетико».
Бывший судья Павел Фернандес выразил мнение насчет удаления Федерико Вальверде в матче с «Атлетико» (3:2).
На 77-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги хавбек «Реала» в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, отчего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.
«Уругваец совершает очень грубый фол на Баэне, не пытаясь сыграть в мяч, но, если честно, я не вижу чрезмерной силы или риска нанести травму.
Это желтая карточка», – написал Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Павла Фернандеса в Х
твоя друзья уже излили душоньку.
и ты не лукавь - согласись с красной.