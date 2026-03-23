Арбелоа о 3:2 с «Атлетико»: «Мне понравился менталитет «Реала», команда начала давить, когда соперник сравнял. Удаление Вальверде трудно понять»

Арбелоа о 3:2 с «Атлетико»: мне понравился менталитет «Реала».

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о победе над «Атлетико » (3:2) в 29-м туре Ла Лиги .

«Я доволен, мы сделали то, что должны были – выиграли матч. Еще один шаг – мы продолжаем борьбу.

Команда в хорошей форме. Матч был совсем непростым, соперник создал нам серьезные трудности. Нам пришлось показать очень сильный характер. Они снова сравняли счет, и нам пришлось вновь давить – именно это мне понравилось больше всего, менталитет этой команды».

Об удалении Вальверде

«Трудно понять это решение. Я благодарен, что судья подошел к бровке и объяснил мне. Иногда в динамике кажется одно, а когда пересмотришь – мнение может измениться. Но это были 15 минут настоящего командного духа, взаимопомощи, мы оборонялись на пределе – и в итоге все обошлось.

Это было захватывающе. Я всегда говорю, что атмосфера дерби – самая особенная в лиге. Мне довелось пережить это уже в роли тренера. Кроме того, после нескольких лет без побед здесь, на нашем поле, было важно сделать это сегодня. Рад за ребят – они заслужили это своим трудом. Сейчас уходим на паузу сборных в хорошем настроении и со спокойствием», – сказал Арбелоа в эфире ТВ «Реала ».