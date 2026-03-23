  • Арбелоа о 3:2 с «Атлетико»: «Мне понравился менталитет «Реала», команда начала давить, когда соперник сравнял. Удаление Вальверде трудно понять»
Арбелоа о 3:2 с «Атлетико»: «Мне понравился менталитет «Реала», команда начала давить, когда соперник сравнял. Удаление Вальверде трудно понять»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о победе над «Атлетико» (3:2) в 29-м туре Ла Лиги.

«Я доволен, мы сделали то, что должны были – выиграли матч. Еще один шаг – мы продолжаем борьбу.

Команда в хорошей форме. Матч был совсем непростым, соперник создал нам серьезные трудности. Нам пришлось показать очень сильный характер. Они снова сравняли счет, и нам пришлось вновь давить – именно это мне понравилось больше всего, менталитет этой команды».

Об удалении Вальверде

«Трудно понять это решение. Я благодарен, что судья подошел к бровке и объяснил мне. Иногда в динамике кажется одно, а когда пересмотришь – мнение может измениться. Но это были 15 минут настоящего командного духа, взаимопомощи, мы оборонялись на пределе – и в итоге все обошлось.

Это было захватывающе. Я всегда говорю, что атмосфера дерби – самая особенная в лиге. Мне довелось пережить это уже в роли тренера. Кроме того, после нескольких лет без побед здесь, на нашем поле, было важно сделать это сегодня. Рад за ребят – они заслужили это своим трудом. Сейчас уходим на паузу сборных в хорошем настроении и со спокойствием», – сказал Арбелоа в эфире ТВ «Реала». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Наконец-то Реал вновь стал уверенно против топов играть! Приятно видеть именно такие победы, когда и характер проявляют, перевернув непростой матч за какие-то 3 минуты. И это еще с кучей травм
Это отчасти из-за того баланс был. Сейчас вернутся Мбаппе и Джуд, боюсь что если бегать не будут, вновь разрывы будут
Скорее всего проблемы будут. Но может маэстро найдет решение. Я честно говоря ничего от него не ждал вообще. Так что может он снова удивит)
Монтеро, видимо, личную историю в этом эпизоде усмотрел)
Фол же на желтую
как думаете, пора делать перекличку паникёров, поклонников системного футбола, проявившихся после увольнения Алонсо?
Мне кажется Арбелоа все таки нашел баланс игры в РМ, когда нету Мбапе, игра совсем другая, Феде часто подключатся к атакам, Браим и Вини здорово играют, но как только Килиан выходит на замену, все ломается, заметил это уже подряд две игры
Мбаппе слишком о себе высокого мнения стал на мой взгляд. Не отрабатывает абсолютно, играет на чистых мячах, передерживать мяч много стал, пасы не отдает. Если он начнет чуть пахать и больше забегать за спины, а не ждать на прямых ногах чтоб сделать финт на месте в стиле 40 летнего Роналду, то пользы будет гораздо больше
Для Реала намного лучше тренер, чем Хаби. Но на постоянке нужен топовый спец
ТВ «Реала» о красной Вальверде в дерби: «Скандал, позор – вот как это называется. Нарушение явно на желтую»
вчера, 22:39
Винисиус о 3:2 с «Атлетико»: «Я рад, мы прогрессируем, чтобы фанаты «Реала» были счастливы. Сейчас мы уезжаем в сборные, жаль, у клуба хорошая серия»
вчера, 22:33
Экс-судья Фернандес о красной Вальверде: «Это желтая. Фол грубый, без попытки сыграть в мяч, но я не вижу чрезмерной силы или риска нанести травму»
вчера, 22:32
Рекомендуем
Главные новости
ТВ «Реала» о красной Вальверде: «Судья пытался навредить «Мадриду», нельзя удалять футболиста за такое. Это желтая по учебнику»
58 минут назад
Симеоне о судействе после 2:3 с «Реалом»: «Не думаю, что «Атлетико» проиграл из-за этого. У нас были возможности, мы их не реализовали»
вчера, 22:47
ТВ «Реала» о красной Вальверде в дерби: «Скандал, позор – вот как это называется. Нарушение явно на желтую»
вчера, 22:39
Экс-судья Фернандес о красной Вальверде: «Это желтая. Фол грубый, без попытки сыграть в мяч, но я не вижу чрезмерной силы или риска нанести травму»
вчера, 22:32
У «Реала» лишь 2 фола в дерби с «Атлетико» – желтая Питарчу на 63-й и красная Вальверде. У команды Симеоне 15 нарушений
вчера, 22:24
Кардозо недоволен судейством с «Реалом»: «В одну сторону фолы свистели, а в нашу – нет. На Льоренте был пенальти, удаление Вальверде абсолютно справедливое»
вчера, 22:23
За подкат Карвахаля против Льоренте в ворота «Реала» нужно было назначить пенальти, считает экс-судья Бурруль: «Он опоздал и сбил игрока «Атлетико»
вчера, 22:18
Экс-судья Фернандес не согласен с пенальти в пользу «Реала»: «Ганцко лишь слегка задевает Браима – падение не является следствием этого контакта»
вчера, 22:10Фото
«Реал» выиграл 5 матчей подряд во всех турнирах, сегодня – 3:2 с «Атлетико»
вчера, 22:02
«Барселона» опережает «Реал» на 4 очка после 29 туров Ла Лиги
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
Коларов после 1:1 с «Фиорентиной»: «Не лучший матч «Интера», не хватает остроты, копится усталость. Но у нас по-прежнему шесть очков преимущества – все в наших руках»
вчера, 22:56
Винисиус о 3:2 с «Атлетико»: «Я рад, мы прогрессируем, чтобы фанаты «Реала» были счастливы. Сейчас мы уезжаем в сборные, жаль, у клуба хорошая серия»
вчера, 22:33
У Симеоне 22 поражения, 15 побед и 13 ничьих в 50 матчах против «Реала» за тренерскую карьеру
вчера, 21:59
Капитан «Енисея» Иванов дважды забил «Уралу», один из мячей – издали в девятку. Это первые мячи 33-летнего хавбека в сезоне
вчера, 21:57Видео
У «Интера» 3 ничьих и поражение от «Милана» в 4 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Фиорентиной»
вчера, 21:49
«Реал» пробил 14 пенальти в 29 турах Ла Лиги – реализовали 11
вчера, 21:44
У Вальверде 6 голов в 5 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Атлетико»
вчера, 21:41
«Интер» упустил победу над «Фиорентиной» – 1:1. Ндур ответил на гол Эспозито
вчера, 21:41
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лиллю», «Нант» проиграл «Страсбуру», «Монако» Головина обыграло «Лион» в гостях
вчера, 21:40
38-летний Пайет объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции не выиграл ни одного трофея
вчера, 21:22
Рекомендуем