  Винисиус о 3:2 с «Атлетико»: «Я рад, мы прогрессируем, чтобы фанаты «Реала» были счастливы. Сейчас мы уезжаем в сборные, жаль, у клуба хорошая серия»
Винисиус о 3:2 с «Атлетико»: «Я рад, мы прогрессируем, чтобы фанаты «Реала» были счастливы. Сейчас мы уезжаем в сборные, жаль, у клуба хорошая серия»

Винисиус Жуниор высказался о победе «Реала» над «Атлетико» в Ла Лиге.

Вингер «Реала» Винисиус прокомментировал победу «Реала» над «Атлетико» (3:2) в матче 29-го тура Ла Лиги. Бразилец отметился дублем в этой игре. 

«Сегодня я очень доволен тем матчем, который мы провели. Мы контролировали игру с самого начала, пропустили, но мы прогрессируем и меняемся, чтобы в таких матчах болельщики «Реала» были счастливы, чтобы они могли наслаждаться игрой, а «Мадрид» всегда побеждал».

О победе

«Заслуга принадлежит всем: тренеру, игрокам, болельщикам, всей работе, которую мы проделали на этой неделе. У нас с самого начала был четкий план на игру, и это определило разницу».

Про дубль

«Очень доволен, потому что я работал весь сезон ради таких матчей, я всегда прогрессирую, забиваю голы и отдаю передачи».

О паузе на игры сборных

«Жаль. Сейчас у нас хорошая серия, мы уезжаем в сборные, и, надеюсь, мы все вернемся без травм, ведь наступает самый важный отрезок сезона», – сказал Винисиус в эфире Real Madrid TV. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
А Винисиус снова Винисиус. Молодчина.
Это был его лучший матч в дерби. Он кажется только за этот матч забил им больше, чем за 13-14 предыдущих.
Круто отыграл👍
Ответ VuNePonimaete
Он впервые забил атлетам, до этого были только 4 голевые
Ответ t67pkgbbvw
Не, был гол. Но в Кубке вроде. Там уже уставший Атлетико был, он почти без сопротивления с фланга к линии штрафной прибежал и покатил в ближний угол
Удивительно, что Монтеро не удалил Арбелоа
этот свисток любит устраивать шоу :)
Ответ ten Hag
ты про монтеро?
ибо альваро один из группы самых уравновешенных тренеров в 5-6 человек
Ответ drag23
про Монтеро
есть мыслишки, что проиграй реал, все вспоминали бы красную вальверде?
но мы не живем в условном наклонении,
поэтому с сильной победой реала.
Хвалить будем. Чего уж там, сегодня он такой, каким мы его хотим всегда видеть
