Винисиус о 3:2 с «Атлетико»: «Я рад, мы прогрессируем, чтобы фанаты «Реала» были счастливы. Сейчас мы уезжаем в сборные, жаль, у клуба хорошая серия»
Вингер «Реала» Винисиус прокомментировал победу «Реала» над «Атлетико» (3:2) в матче 29-го тура Ла Лиги. Бразилец отметился дублем в этой игре.
«Сегодня я очень доволен тем матчем, который мы провели. Мы контролировали игру с самого начала, пропустили, но мы прогрессируем и меняемся, чтобы в таких матчах болельщики «Реала» были счастливы, чтобы они могли наслаждаться игрой, а «Мадрид» всегда побеждал».
О победе
«Заслуга принадлежит всем: тренеру, игрокам, болельщикам, всей работе, которую мы проделали на этой неделе. У нас с самого начала был четкий план на игру, и это определило разницу».
Про дубль
«Очень доволен, потому что я работал весь сезон ради таких матчей, я всегда прогрессирую, забиваю голы и отдаю передачи».
О паузе на игры сборных
«Жаль. Сейчас у нас хорошая серия, мы уезжаем в сборные, и, надеюсь, мы все вернемся без травм, ведь наступает самый важный отрезок сезона», – сказал Винисиус в эфире Real Madrid TV.
