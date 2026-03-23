ТВ «Реала» о красной Вальверде в дерби: «Скандал, позор – вот как это называется. Нарушение явно на желтую»
На клубном телевидении «Реала» раскритиковали решение судьи Хосе Мунуэры Монтеро удалить Федерико Вальверде в дерби с «Атлетико».
В домашнем матче 29-го тура Ла Лиги «Реал» одержал победу со счетом 3:2. Вальверде получил прямую красную карточку на 77-й минуте за удар сзади по ногам Алексу Баэне.
«Это скандал, позор – вот как это называется. Это нарушение правил явно на желтую карточку, это вопиюще.
Но если вспомнить, что произошло в Памплоне, можно понять и это, и то, почему ВАР его не позвал», – сказали в репортаже на клубном ТВ «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Надеюсь мне не показалось.
Если бы не это удаление, я бы сказал, что лучшее судейство за очень долгое время в Ла Лиге.