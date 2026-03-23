  ТВ «Реала» о красной Вальверде в дерби: «Скандал, позор – вот как это называется. Нарушение явно на желтую»
ТВ «Реала» о красной Вальверде в дерби: «Скандал, позор – вот как это называется. Нарушение явно на желтую»

На клубном телевидении «Реала» раскритиковали решение судьи Хосе Мунуэры Монтеро удалить Федерико Вальверде в дерби с «Атлетико».

В домашнем матче 29-го тура Ла Лиги «Реал» одержал победу со счетом 3:2. Вальверде получил прямую красную карточку на 77-й минуте за удар сзади по ногам Алексу Баэне.

«Это скандал, позор – вот как это называется. Это нарушение правил явно на желтую карточку, это вопиюще.

Но если вспомнить, что произошло в Памплоне, можно понять и это, и то, почему ВАР его не позвал», – сказали в репортаже на клубном ТВ «Реала».

Давно клубного ТВ Реала не было слышно, в отпуске что-ли были?
По ранению !
Рубрика "Найдите разницу":) https://packaged-media.redd.it/9j2hk0s68oqg1/pb/m2-res_480p.mp4?m=DASHPlaylist.mpd&var=sgpssan&v=1&e=1774234800&s=1732333888e788be01c81a2f72028df2ca1b54f2
Ее нет)
Фол игрока Барсы более грубый
Позор это забить 30% голов с пенальти:))🤣🤣🤣
согласен ,но тебя заминусуют. Считай это наградой .У судейских тут много акков подставных, тебе не справится с ними(( А они просто смешные, я вначале то думал спорное удаление ,а сейчас уверен что спецом он ему в ноги прыгнул сзади за старый конфликт ,чистая красная даже не за силу удара ,а за саму попытку. . Против реала даже спорные удаления судьи не рискнут дать -уволят или Перес испортит карьеру. Ну либо дают когда ничего не решает, зато соперников регулярно топят.. Здесь удаление мало что решали,а они подняли вселенский вой - наглые как американские президенты уверенные в своей безнаказанности
О чел который смотрит только Барсу опять проснулся
Это ТВ Мадрид самый позор!Постоянно гавкает в свою пользу... Про своих многочисленных ошибок не хочет сказать?
Они кстати последние месяцы посдержаннее стали, поадекватнее, не?)
Надеюсь мне не показалось.
Да, на фоне прочих он сейчас - сама адекватность.
Если бы не это удаление, я бы сказал, что лучшее судейство за очень долгое время в Ла Лиге.
Потерял бы Реал очки , наверное ещё сильнее взбесились бы , а так выиграли и особо "взрываться" по этому поводу не надо
Монтеро ждал😎
