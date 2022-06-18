«Торпедо» заедет в «Лужники» только осенью. Все из-за концертов – «Руки вверх!» опять мешают

Осталась только «Арена Химки».

У «Торпедо» новые проблемы: в первых матчах нового сезона команда может остаться без «Лужников» – похоже, они будут заняты.

Разбираемся.

Что стряслось?

«РБ Спорт» пишет, что команда просто не сможет проводить матчи в «Лужниках» в начале сезона из-за концертов, которые будут проходить на стадионе.

• 2 июля выступает группа «Руки вверх!»,

• 15 июля забито Григорием Лепсом.

• 10 сентября состоится концерт группы «Ленинград».

Запасной вариант есть – «Арена Химки» доступна и готова к игре, но надо договориться с местной командой и подстраивать календарь под нее.

«Скорее всего, мы будем выступать на стадионе «ПСЖ» во Франции. Переговоры с «Химками»? Зачем нам «Химки»! Я же вам говорю, во Франции будем», – иронизирует президент Денис Маслов.

Концерты? И что?

Все дело в поле. После серии крупных концертов и массовых мероприятий на стадионах оно срезается, затем добавляется новый песок, после чего поле засеивается.

Перед любым концертом все поле застилается защитным покрытием. Перед тем, как поле накроют, нужно подготовить газон, чтобы он получил как можно меньше повреждений за время мероприятия.

«Каждый стадион уникален: экосистема, воздухообмен, влажность и затененность. Причем для подготовки к футбольному матчу недостаточно только покосить траву – нужно нанести разметку и расставить все необходимое спортивное оборудование, – рассказывал в апреле 2019-го главный технолог стадиона Кирилл Кистерский. – После таких крупных концертов, которые нам предстоят в этом летнем сезоне, мы готовы, что нужно будет проводить реновацию – полное восстановления газона».

Для полного восстановления вовсе требуются аж два месяца.

Уход за полем – очень дорого. Самые финансово весомые нюансы: закупка и регулярное внесение удобрений. В подавляющей части исключительно иностранного производства.

Не проводить концерты нельзя – благодаря этому зарабатывают деньги. В марте 2021-го мы разбирались в системе работы стадиона.

«Расходы на эксплуатацию стадиона составляют порядка 1,2 млрд рублей. Наша коммерческая цель – выйти на операционную самоокупаемость. Это достижимая задача, шанс объективно есть. Стадион – это не только поле и трибуны, есть масса подтрибунных помещений, которые тоже могут приносить доход. Все мероприятия, проходящие на стадионе, формируют положительный финансовый поток», – говорил замгендиректора комплекса Эдуард Зернин.

Информации о сумме аренды под концерт в открытом доступе нет. По словам Романа Бабаева, аренда стадиона ЦСКА под такое событие стоит от 6 до 10 млн рублей. Возьмем верхнюю планку и применим к «Лужникам» коэффициент «2» как к главной арене страны: 3 концерта по 20 млн рублей = 60 млн рублей.

Как дела у «Торпедо» с собственным стадионом?

Новая арена для легендарного клуба все еще строится.

Стадион имени Эдуарда Стрельцова на Восточной закрыли еще в 2020-м. «Торпедо» продолжало на нем тренироваться, но осенью 2021-го решили сносить: в конце октября команда провела на нем последнюю тренировку – и уже 1 ноября арену заняли рабочие.

По планам новый дом «Торпедо» должен появиться в 2025-м. Хотя изначально говорили о 2024-м – в год столетия клуба. Строительством занимается компания INGRAD – один из бизнес-проектов владельца Романа Авдеева. В 2017-м его концерн «Россиум» выкупил 75,5% акций клуба.

Стройка масштабная, потому что подразумевает строительство не только нового стадиона, но и модернизацию всей территории вокруг. Здесь будут три тренировочных поля с искусственным газоном: 60х40 м рядом с улицей Восточная и на юге, а еще 105х68 м – на западе.

Предполагаемая вместимость – 15 тысяч человек. В планах четыре этажа плюс подземный: в их составе предусмотрены вип-зоны, парковка и спортивная школа под южной трибуной, плюс парочка заведений общепита. Помимо этого хотят построить пресс-центр, центр технических служб и управления стадионом, магазин клубной атрибутики и клубный музей.

А вот крыши не будет – это подтвердил Денис Маслов: «Давайте придем в себя. Проект утвержден, и чтобы переделать его, нужно еще полтора года. Поэтому стадион будет без крыши, но с навесом. Стадион с крышей – это удорожание проекта на три миллиарда рублей».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Майшев; torpedo.ru; vk.com/sezhukov/Павел Пресняков