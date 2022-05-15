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Судья забрал у «Зенита» чистый гол и поставил спорный пенальти. А ведь мог просто не свистеть раньше времени

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Александр Селихов Александр Селихов
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Большой матч в РПЛ почти всегда заканчивается разговорами о судействе. К сожалению, игра «Спартака» и «Зенита» – не исключение. 

Команды разыграли 1:1 – и при каждом забитом мяче арбитр Павел Кукуян становился важным героем эпизода.

Гол «Спартака»: атака началась с удара по ноге Сантоса (но была и игра в мяч)

Второй тайм в матче «Спартака» и «Зенита» начался с гола красно-белых: Соболев на ближней штанге опередил Алипа и в падении пробил в ближний угол. Одоевский не потащил.

Но мяч засчитали только через пару минут: видеоассистент указал главному, что в ходе атаки, возможно, был фол со стороны игрока «Спартака». Все началось с перехвата Хлусевича – он выбил мяч, но потом по инерции попал по ноге Дугласу Сантосу.

Кукуяна даже вызвали смотреть момент на мониторе у поля. Спартаковцы отреагировали бурно: Соболев кинул бутылку – и получил желтую, следом предупреждение выписали и Ваноли.

В «Спартаке» зря переживали: Кукуян засчитал мяч – посчитал, что у Хлусевича и Дугласа случился игровой момент, повода для отмены нет. Зато сколько эмоций после решения.

Похожих моментов с игрой в мяч, а потом в ногу, в этом сезоне было несколько. Самые резонансные: Соболев-Коновалов в матче «Спартак» – «Ахмат», Гоцук-Айртон в матче «Нижний Новгород» – «Ахмат». Это только два из целой череды эпизодов – и решения в них часто бывали разными.

Возможно, тут повлияло то, что Хлусевич бил по мячу внутренней стороной стопы и согнутой ногой. Не продавливал ногу сопернику, хоть, кажется, и попал шипами. Избежать контакта после касания мяча было очень сложно. В таких случаях не дают даже фол.

Как пример – момент из матча ЦСКА и «Крыльев», в котором Гленн Бэйл попал по ноге Ахметову. Судья Мешков не поставил пенальти и сказал продолжать. Павел Кукуян тогда был видеоассистентом – и тоже посчитал решение верным. Есть последовательность.

«Зениту» дали пенальти, но сначала забрали чистый гол

«Зенит» сравнял счет на 90+3. И тут ситуация даже сложнее, чем в случае с голом «Спартака». Навес в штрафную, Дзюба скинул на линию вратарской, а там Ерохина остановил Селихов. Мяч отскочил к Малкому, который точно пробил в ближний угол.

Вот только к моменту, когда Малком пробил по воротам, судья Кукуян уже остановил игру. Он посчитал, что Селихов нарушал правила. На повторе видно, что вратарь «Спартака» добрался до мяча, но потом в падении помешал Ерохину продолжить игру.

Пенальти – сложное решение. С одной стороны, Селихов добрался до мяча. С другой, Ерохин после этого прокинул мяч, а вратарь ему помешал.

И все-таки Кукуян в любом случае ошибся. Протокол ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций) рекомендует продолжать игру, если это в интересах атакующей стороны. И исключения в виде пенальти нет – все равно лучше продолжать. По протоколу, желательно незамедлительно останавливать игру только в случае очень грубого нарушения или фола на вторую желтую карточку. Но и тогда есть оговорка: лучше продолжать, если у атакующей команды остается хороший шанс на гол.  

Пенальти рассматривали как обычный эпизод – и видеоассистент не увидел грубой ошибки в решении Кукуяна. 

Мостовой реализовал 11-метровый и спас для «Зенита» ничью 1:1.

Сын Аршавина вышел на поле со «Спартаком» и занимается в его академии. Почему?

Спартак – Зенит 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
15 мая, 16.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 49 Соболев, 1:1 – 90, пенальти Мостовой.
СпартакСелихов, Рассказов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Мозес (Зобнин, 85), Мартинс Перейра, Пруцев, Промес (Бакаев, 85), Игнатов (Жиго, 60), Соболев (Николсон, 76).
ЗенитОдоевский, Чистяков, Алип (Круговой, 63), Дуглас Сантос, Клаудиньо (Мостовой, 71), Барриос, Вендел (Оздоев, 71), Кузяев, Малком, Сергеев (Ерохин, 82), Юри Алберто (Дзюба, 63).
Предупреждения:
Соболев (51), Мартинс Перейра (56), Мозес (85), Хлусевич (88), Джикия (90).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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