Судья забрал у «Зенита» чистый гол и поставил спорный пенальти. А ведь мог просто не свистеть раньше времени

Большой матч в РПЛ почти всегда заканчивается разговорами о судействе. К сожалению, игра «Спартака» и «Зенита» – не исключение.

Команды разыграли 1:1 – и при каждом забитом мяче арбитр Павел Кукуян становился важным героем эпизода.

Гол «Спартака»: атака началась с удара по ноге Сантоса (но была и игра в мяч)

Второй тайм в матче «Спартака» и «Зенита» начался с гола красно-белых: Соболев на ближней штанге опередил Алипа и в падении пробил в ближний угол. Одоевский не потащил.

Но мяч засчитали только через пару минут: видеоассистент указал главному, что в ходе атаки, возможно, был фол со стороны игрока «Спартака». Все началось с перехвата Хлусевича – он выбил мяч, но потом по инерции попал по ноге Дугласу Сантосу.

Кукуяна даже вызвали смотреть момент на мониторе у поля. Спартаковцы отреагировали бурно: Соболев кинул бутылку – и получил желтую, следом предупреждение выписали и Ваноли.

В «Спартаке» зря переживали: Кукуян засчитал мяч – посчитал, что у Хлусевича и Дугласа случился игровой момент, повода для отмены нет. Зато сколько эмоций после решения.

Похожих моментов с игрой в мяч, а потом в ногу, в этом сезоне было несколько. Самые резонансные: Соболев-Коновалов в матче «Спартак» – «Ахмат», Гоцук-Айртон в матче «Нижний Новгород» – «Ахмат». Это только два из целой череды эпизодов – и решения в них часто бывали разными.

Возможно, тут повлияло то, что Хлусевич бил по мячу внутренней стороной стопы и согнутой ногой. Не продавливал ногу сопернику, хоть, кажется, и попал шипами. Избежать контакта после касания мяча было очень сложно. В таких случаях не дают даже фол.

Как пример – момент из матча ЦСКА и «Крыльев», в котором Гленн Бэйл попал по ноге Ахметову. Судья Мешков не поставил пенальти и сказал продолжать. Павел Кукуян тогда был видеоассистентом – и тоже посчитал решение верным. Есть последовательность.

«Зениту» дали пенальти, но сначала забрали чистый гол

«Зенит» сравнял счет на 90+3. И тут ситуация даже сложнее, чем в случае с голом «Спартака». Навес в штрафную, Дзюба скинул на линию вратарской, а там Ерохина остановил Селихов. Мяч отскочил к Малкому, который точно пробил в ближний угол.

Вот только к моменту, когда Малком пробил по воротам, судья Кукуян уже остановил игру. Он посчитал, что Селихов нарушал правила. На повторе видно, что вратарь «Спартака» добрался до мяча, но потом в падении помешал Ерохину продолжить игру.

Пенальти – сложное решение. С одной стороны, Селихов добрался до мяча. С другой, Ерохин после этого прокинул мяч, а вратарь ему помешал.

И все-таки Кукуян в любом случае ошибся. Протокол ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций) рекомендует продолжать игру, если это в интересах атакующей стороны. И исключения в виде пенальти нет – все равно лучше продолжать. По протоколу, желательно незамедлительно останавливать игру только в случае очень грубого нарушения или фола на вторую желтую карточку. Но и тогда есть оговорка: лучше продолжать, если у атакующей команды остается хороший шанс на гол.

Пенальти рассматривали как обычный эпизод – и видеоассистент не увидел грубой ошибки в решении Кукуяна.

Мостовой реализовал 11-метровый и спас для «Зенита» ничью 1:1.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов