Мир РПЛ вернулась после паузы! Наконец-то есть повод изучить свежую сборную тура.

Если кто-то вдруг подзабыл за это время:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

😍 Джон Кордоба – самый полезный игрок тура с 13 очками. У мощного колумбийца 2+1 в Химках, с него начался главный разгром тура.

😍 Вратарь «Сочи» Денис Адамов в топе – очевидно, у него же отбитый пенальти и сухарь. Такой выход запасного вратаря было сложно спрогнозировать, но 2,78% наших фэнтези-менеджеров его взяли. Счастливы те, у кого он в основе.

😍 По старой традиции: защитник забивает и становится героем тура. На этот раз Ванья Дркушич – забил победный мяч в ворота «Динамо», вместе с сухой победой это принесло словенцу 12 очков.

😍 Верхушка сборной тура – как сборная Краснодарского края, тут и полузащитник «Краснодара» Жоау Баши. Тут уж точно огромный сюрприз: 11 очкам в Fantasy порадовались мизерные 0,09% игроков.

😍 И Артем Дзюба – да, конечно же, опять. После яркого дубля в матче с «Пари НН». И как его не взять на следующий тур против «Зенита»?