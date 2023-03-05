Футбольный Fantasy-блог
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Очень южная сборная тура в Fantasy РПЛ на этот раз. И с Артемом Дзюбой, конечно

Джон Кордоба Джон Кордоба
Ростов Ростов
Сочи Сочи
Зенит Зенит
Дуглас Сантос Дуглас Сантос
Жоау Баши
Максим Ненахов Максим Ненахов
Краснодар Краснодар
Денис Адамов Денис Адамов
Ванья Дркушич Ванья Дркушич
Локомотив Локомотив
ЦСКА ЦСКА
Иван Обляков Иван Обляков
Иван Сергеев Иван Сергеев
Артем Дзюба Артем Дзюба
Андрей Лангович Андрей Лангович
Евгений Чернов Евгений Чернов
fantasy fantasy
Футбол Футбол

Мир РПЛ вернулась после паузы! Наконец-то есть повод изучить свежую сборную тура.

Если кто-то вдруг подзабыл за это время:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

😍 Джон Кордоба – самый полезный игрок тура с 13 очками. У мощного колумбийца 2+1 в Химках, с него начался главный разгром тура.

😍 Вратарь «Сочи» Денис Адамов в топе – очевидно, у него же отбитый пенальти и сухарь. Такой выход запасного вратаря было сложно спрогнозировать, но 2,78% наших фэнтези-менеджеров его взяли. Счастливы те, у кого он в основе.

😍 По старой традиции: защитник забивает и становится героем тура. На этот раз Ванья Дркушич – забил победный мяч в ворота «Динамо», вместе с сухой победой это принесло словенцу 12 очков.

😍 Верхушка сборной тура – как сборная Краснодарского края, тут и полузащитник «Краснодара» Жоау Баши. Тут уж точно огромный сюрприз: 11 очкам в Fantasy порадовались мизерные 0,09% игроков.

😍 И Артем Дзюба – да, конечно же, опять. После яркого дубля в матче с «Пари НН». И как его не взять на следующий тур против «Зенита»?

Дедлайн – в 13:00 субботы, центральный матч вечером в воскресенье, а тур распространится и на понедельник.

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