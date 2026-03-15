Мбаппе посмеялся над фото накачанного Анри в тренажерном зале: «Ага, старик, понятно 😂». 48-летний экс-форвард ответил: «Дисциплина ❤️»
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе посмеялся над фотографией Тьерри Анри в тренажерном зале.
48-летний бывший футболист сборной Франции выложил фото с подписью: «Часовая тренировка с 10-килограммовым жилетом для утяжеления. Усердно работай, хорошо питайся, никакого сахара».
«Ага, старик, понятно 😂», – написал Мбаппе в комментариях.
«Дисциплина ❤️», – отреагировал на это Анри.
Мбаппе забил 23 гола в 23 матчах за «Реал» в текущем сезоне чемпионата Испании.
Фото: instagram.com/thierryhenry/
Анри о Мбаппе: «На него возлагают огромные ожидания с 16 лет, оценивают по тому, что он еще не сделал. Килиан был всего на двух ЧМ и дважды дошел до финала»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMC Sport
Анри вообще-то был с очень непростым характером игрок, одни только его высокомерные празднования чего стоят.
Но он всегда слушался тренеров, даже молодого Гвардиолу полностью поддерживал.
