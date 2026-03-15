Мбаппе посмеялся над фото накачанного Анри в тренажерном зале: «Ага, старик, понятно 😂». 48-летний экс-форвард ответил: «Дисциплина ❤️»

Форвард «Реала » Килиан Мбаппе посмеялся над фотографией Тьерри Анри в тренажерном зале.

48-летний бывший футболист сборной Франции выложил фото с подписью: «Часовая тренировка с 10-килограммовым жилетом для утяжеления. Усердно работай, хорошо питайся, никакого сахара».

«Ага, старик, понятно 😂», – написал Мбаппе в комментариях.

«Дисциплина ❤️», – отреагировал на это Анри.

Мбаппе забил 23 гола в 23 матчах за «Реал» в текущем сезоне чемпионата Испании.

