Мбаппе посмеялся над фото накачанного Анри в тренажерном зале: «Ага, старик, понятно 😂». 48-летний экс-форвард ответил: «Дисциплина ❤️»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе посмеялся над фотографией Тьерри Анри в тренажерном зале.

48-летний бывший футболист сборной Франции выложил фото с подписью: «Часовая тренировка с 10-килограммовым жилетом для утяжеления. Усердно работай, хорошо питайся, никакого сахара».

«Ага, старик, понятно 😂», – написал Мбаппе в комментариях.

«Дисциплина ❤️», – отреагировал на это Анри.

Мбаппе забил 23 гола в 23 матчах за «Реал» в текущем сезоне чемпионата Испании.

Фото: instagram.com/thierryhenry/

Анри о Мбаппе: «На него возлагают огромные ожидания с 16 лет, оценивают по тому, что он еще не сделал. Килиан был всего на двух ЧМ и дважды дошел до финала»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMC Sport
56 комментариев
Красава Анри
Арни лучше)
в какой-то момент показалось что на руке набит портрет Семака)))
Селюка
... Сталина.
Анри легенда и когда играл у него не было столько понтов как у Мбаппе. Пусть равняется на него а не критикует.
Где здесь критика то? Очевидно, что это шутки у них друг с другом. Кстати, а что за понты у Черепахи?
> не было столько понтов

Анри вообще-то был с очень непростым характером игрок, одни только его высокомерные празднования чего стоят.

Но он всегда слушался тренеров, даже молодого Гвардиолу полностью поддерживал.
Тьерри красавец!
Интересно хавает фарму как Озил, Торес и Хью Джекман или чисто на сырниках Шредера надулся?
Я конечно не спец, но возможно ему хватает дохода держать такую форму без фармы
На экспоненте)
Руни взял бы с тобой в зал а то он уже как дед
Руни зал уже не поможет, поздно
И Руни на 8 лет младше чем Анри.
С ума сойти
Да это же киборг, помноженный на вечность! ))
Анри умница. Зеедорф такой же)
черепаха завидует. Качай панцирь!
