Геннадий Орлов: «За «Зенит» было стыдно в 1-м тайме, «Спартак» просто возил! Где план на игру, дисциплина? Что вы делали на поле? Качество игры ужасное. Удивительно, что идет 2-м в РПЛ»

Орлов: было стыдно за «Зенит» в 1-м тайме. «Спартак» просто возил до перерыва.

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал «Зенит » по итогам матча со «Спартаком » (0:2).

«Справедлив ли результат? В таких случаях принято говорить: счет на табло. 2:0. Но я бы хотел сказать, прежде всего, о другом. Причем это касается не только «Зенита», но и «Краснодара », который с трудом справился с «Сочи». Благодаря пенальти и безрассудным действиям Васильева.

Итак, «быки» и питерцы взяли важные три очка. Но как оценить качество их игры? Ужасное! Особенно у «Зенита »! Я еще прикидывал: а если наши ведущие команды будут выступать в Европе? Что тогда? Страшно даже представить...

Мне было стыдно за команду Семака в первом тайме. Стыдно, понимаете? Ребята, на стадион пришли 57 тысяч зрителей. А «Спартак» вас просто возил до перерыва! Возил... Где план на игру? Где игровая дисциплина? Что вы делали на поле?

Не понимаю, что происходит в команде. Как вы готовились, как тренировались?! Отсутствие игровой дисциплины идет от тренерского штаба. Поэтому возникают вопросы к Семаку.

Почему до перерыва «Зенит» не хотел играть в футбол?! Москвичи летели вперед, прессинговали, комбинировали, переигрывали питерцев! Защитники питерцев просто терялись под таким давлением, не знали, кому отдать пас. Все закрыты!

Сине-бело-голубые почти не двигались без мяча. Никто себя не предлагал... Вспомните, как еще несколько лет назад тот же Вендел, Малком, Клаудиньо все время бежали навстречу мячу, что-то придумывали, креативили!

А сейчас до перерыва никакого розыгрыша. Да это просто кошмар! С первым пенальти повезло. Солари сыграл глупо. Совершенно необязательный фол. Никакой опасности не было. Фортуна улыбнулась. Повели в счете.

Но я задаюсь вопросом. Ребят, даже если вы станете чемпионами, как вы будете смотреться в еврокубках?! Если даже почти 60 тысяч зрителей не гонят вас вперед, не заставляют показывать качественный футбол, не вдохновляют двигаться... Печально. Как же упал уровень большинства футболистов!

Это еще удивительно, что «Зенит» идет в чемпионате вторым. Впереди поединок с «Динамо». Серьезный экзамен. Но я никак не возьму в толк: ребята, чем же вы занимались на сборах? На дворе 14 марта, а «Спартак» вас возит на вашем же поле весь тайм! В голове не укладывается, ей-богу» – сказал Орлов.