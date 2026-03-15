  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Геннадий Орлов: «За «Зенит» было стыдно в 1-м тайме, «Спартак» просто возил! Где план на игру, дисциплина? Что вы делали на поле? Качество игры ужасное. Удивительно, что идет 2-м в РПЛ»
130

Геннадий Орлов: «За «Зенит» было стыдно в 1-м тайме, «Спартак» просто возил! Где план на игру, дисциплина? Что вы делали на поле? Качество игры ужасное. Удивительно, что идет 2-м в РПЛ»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал «Зенит» по итогам матча со «Спартаком» (0:2).

«Справедлив ли результат? В таких случаях принято говорить: счет на табло. 2:0. Но я бы хотел сказать, прежде всего, о другом. Причем это касается не только «Зенита», но и «Краснодара», который с трудом справился с «Сочи». Благодаря пенальти и безрассудным действиям Васильева.

Итак, «быки» и питерцы взяли важные три очка. Но как оценить качество их игры? Ужасное! Особенно у «Зенита»! Я еще прикидывал: а если наши ведущие команды будут выступать в Европе? Что тогда? Страшно даже представить...

Мне было стыдно за команду Семака в первом тайме. Стыдно, понимаете? Ребята, на стадион пришли 57 тысяч зрителей. А «Спартак» вас просто возил до перерыва! Возил... Где план на игру? Где игровая дисциплина? Что вы делали на поле?

Не понимаю, что происходит в команде. Как вы готовились, как тренировались?! Отсутствие игровой дисциплины идет от тренерского штаба. Поэтому возникают вопросы к Семаку.

Почему до перерыва «Зенит» не хотел играть в футбол?! Москвичи летели вперед, прессинговали, комбинировали, переигрывали питерцев! Защитники питерцев просто терялись под таким давлением, не знали, кому отдать пас. Все закрыты!

Сине-бело-голубые почти не двигались без мяча. Никто себя не предлагал... Вспомните, как еще несколько лет назад тот же Вендел, Малком, Клаудиньо все время бежали навстречу мячу, что-то придумывали, креативили!

А сейчас до перерыва никакого розыгрыша. Да это просто кошмар! С первым пенальти повезло. Солари сыграл глупо. Совершенно необязательный фол. Никакой опасности не было. Фортуна улыбнулась. Повели в счете.

Но я задаюсь вопросом. Ребят, даже если вы станете чемпионами, как вы будете смотреться в еврокубках?! Если даже почти 60 тысяч зрителей не гонят вас вперед, не заставляют показывать качественный футбол, не вдохновляют двигаться... Печально. Как же упал уровень большинства футболистов!

Это еще удивительно, что «Зенит» идет в чемпионате вторым. Впереди поединок с «Динамо». Серьезный экзамен. Но я никак не возьму в толк: ребята, чем же вы занимались на сборах? На дворе 14 марта, а «Спартак» вас возит на вашем же поле весь тайм! В голове не укладывается, ей-богу» – сказал Орлов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГеннадий Орлов
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
logoСергей Семак
logoПабло Солари
logoКраснодар
130 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дядя Гена не в бровь, а в глаз!
Если бы не Солари, то матч мог повернуться в другую сторону.
Например, в нулевую ничью (все-таки ударов в створ от КБ не было)
Ответ andrew.p
Вообще-то удар в створ был и очень опасный, после углового. Но Карась нашел фол, потому что игроки зенита просто так падают в штрафной. Пересмотрите матч, минимум 2 угловых были стерты тем, что кто-то падает то ли от солнечного удара, то ли от дуновения ветра. Меня это раздражало больше, чем не показанные красные карточки. Барриос и Мантуан находили возможность упасть еще до контакта в обычных моментах прессинга в центре поля. Они вообще вдвоем мастера бесконтактного боя. Чувствуя, что кто-то приближается - резко падают вниз на мяч и судья сразу же свистит. Никакой борьбы Карасев не давал. Так что воистину героический первый тайм от Спартака, который позволил лишь 1 угловой, после чего "сдвг" проблемы Солари зарешали в эпизоде.
Вообще мало кто замечает это, но это самое мерзкое и тихое убийство. Формально не подкопаешься. Все эти легкие свисточки губят под корень потенциальный переход на чужую половину поля. Футболисты зенита, особенно Барриос, научился падать просто так. На этом он собирает львиную долю фолов на себе, а сопернику невозможно перейти чужую половину. На это всегда жаловался Дзюба в свое время, а как только перебрался в стан вседозволенности, то уже претензий не было. Ему были разрешены любые приемы и толчки в чужой штрафной. А вы про ВАР говорите. ВАР - это всего-лишь на третьих ролях по проблематике судейства. Основная - это фолы-фантомы, которые контролируют ход поединка полностью. Собственно об этом всегда говорил Вася Березуцкий, что это отражается на еврокубках, где борьба другая.
Ответ Алексей Елистратов
Тебе напомнить, как жиго бил себя рукой дзюбы и падал после этого?
Если рассуждать на холодную голову, то у Карседо реально был план, не просто выставить основу и пусть играет как умеет (классический план Семака), а выйти номинально без центрофорварда и растягивать оборону. И в первом тайме это реально работало, Семак этого очевидно не ожидал. Но дурак Солари всё испортил
Ответ Ебздрогыч
оборону растягивали, а врываться в штрафную было некому, о чем отсутствие ударов из штрафной говорит. так ли хорош был этот план? насчет Семака согласен, его застали врасплох. но тут как раз без сюрпризов.
Ответ ragnvald ulfsson
Зачем врываться в штрафную? Там издали были хорошие удары — это надо вообще матч не смотреть, чтобы утверждать, что «Спартак» не мог забить, если ноль ударов в створ. Мог. И не раз.
Семака защищает результат. А план очевиден. В первом тайме сидели много в обороне. В принципе, норм страховали друг друга, что вынуждало Спартак бить порой и дальние. (Напрасно смеются, что в створ не попали, но сам факт, что решались на такие удары-это здорово. Причем они не так уж плохи были). Но вероятность попадания, тут конечно меньше, чем удары из штрафной, которые Зенит не позволял. А дальше ошибка, гол. И Зенит начал играть чуть более активно, пользуясь тем, что Спартаку надо было отыгрываться. Появилось больше пространства и лазеек. Крути не крути, а план сработал. Всё остальное лирика.
Ответ Красная стрела
неплохой анализ и вполне адекватный, респект. добавлю лишь, что Семак удивил тем, что вопреки обыкновению не стал во втором тайме отчаянно защищать 1:0, возможно начал о чем то догадываться.
Ответ Красная стрела
А про два удаления скромно умолчим)
вопросы замечательные, Геннадий Сергеич. персонификации бы побольше, и совсем отлично было бы.
Сам Семак не уйдёт…
Ответ AuroraBorealis
а есть дураки, которые сами уходят, получая несколько миллионов $ в год?
Ответ Иван Корзун
Об этом и речь
Геннадий Сергеевич подтверждает свою адекватность. Это вызывает уважение
Ответ Саввсем
Раньше над ним посмеивались, а сейчас чуть ли не главный критик Зенита. Причем ему не лишь бы обосрать, а обидно за то, что происходит. А Сережа выйдет?)
Время Семака давно вышло. Зениту необходимо новое дыхание, а не оправдания прошлых заслуг.
В Европе будет все тоже самое - трусливая игра с Мальме, отскоки от Лейпцигов, и подготовка к матчам РПЛ , через спарринги с Дортмундом. Собственно Семак ничего не может с командами сильнее по составу.
Ответ Ruscello
Европа не нужна . Главное строчки победные в Википедии .
Смотрели вью Семака на матч ТВ этот был доволен он вообще не понимает что команда своей игрой бесит уже почти всех
Тут я с ним согласен Зенит с каждым матчем все хуже
