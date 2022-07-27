⭐ Команда 2-го тура Fantasy РПЛ: джокер Сычевой, Акинфеев с ассистом и сухарем, связка Захарян-Смолов

У нашего состава 106 очков.

Второй тур РПЛ был туром разгромов – сразу 6! Это рекорд лиги и просто праздник для атакующих игроков в фэнтези. На этот раз наша дрим-тим выбила 106 очков (в 1-м туре было 89).

Напоминаем: мы руководствуемся правилами Fantasy . При равенстве очков в команду тура попали игроки с меньшим ценником в Fantasy (он указан под футболистом слева). Также нельзя брать больше двух игроков из одного клуба.

⭐ Новый рекорд сезона по очкам – 16 от Владимира Сычевого. Полузащитник «Оренбурга» сделал хет-трик всего за тайм – в мыслях добавьте сюда еще 3 очка за целый сухой матч. Но только в мыслях.

И да, вам наверняка интересно: Сычевой был в основе лишь у 13 игроков. Вот что такое джокер.

⭐ Игорю Акинфееву мало сухих матчей (2 в 2 турах). В матче с «Сочи» вратарь отдал голевой пас – спасибо за 9 очков.

⭐ Супербюджетная оборона. Сразу два защитника из «Химок» – команда Сергея Юрана разобралась с «Пари НН» и не пропустила (3:0).

⭐ У нашей дрим-тим шикарная полузащита: 1+1 от Захаряна и Уткина, дубли Медины и Мостового, озарение Сычевого.

⭐ Сборные тура просто не могут без игроков «Факела». Теперь здесь нападающий Максим Максимов. «Факел» проиграл «Ахмату (1:2), но Максимов забил и получил +1 за полный матч. Вопросов нет.

⭐ У Федора Смолова дубль в ворота «Торпедо» – гол с игры и пенальти. Отличная работа, многие Fantasy-менеджеры примерно такого и ждали.