Футбольный Fantasy-блог
Блог

⭐ Команда 2-го тура Fantasy РПЛ: джокер Сычевой, Акинфеев с ассистом и сухарем, связка Захарян-Смолов

Данила Хотулев Данила Хотулев
Владимир Сычевой Владимир Сычевой
Факел Факел
Зенит Зенит
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Даниил Уткин Даниил Уткин
Дмитрий Тихий Дмитрий Тихий
Оренбург Оренбург
fantasy fantasy
Андрей Мостовой Андрей Мостовой
Хесус Медина Хесус Медина
Ростов Ростов
Максим Максимов Максим Максимов
Арсен Захарян Арсен Захарян
Александр Филин Александр Филин
ЦСКА ЦСКА
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
Федор Смолов Федор Смолов
Футбол Футбол

У нашего состава 106 очков.

Второй тур РПЛ был туром разгромов – сразу 6! Это рекорд лиги и просто праздник для атакующих игроков в фэнтези. На этот раз наша дрим-тим выбила 106 очков (в 1-м туре было 89). 

Напоминаем: мы руководствуемся правилами Fantasy. При равенстве очков в команду тура попали игроки с меньшим ценником в Fantasy (он указан под футболистом слева). Также нельзя брать больше двух игроков из одного клуба.

⭐ Новый рекорд сезона по очкам – 16 от Владимира Сычевого. Полузащитник «Оренбурга» сделал хет-трик всего за тайм – в мыслях добавьте сюда еще 3 очка за целый сухой матч. Но только в мыслях.

И да, вам наверняка интересно: Сычевой был в основе лишь у 13 игроков. Вот что такое джокер.

⭐ Игорю Акинфееву мало сухих матчей (2 в 2 турах). В матче с «Сочи» вратарь отдал голевой пас – спасибо за 9 очков.

⭐ Супербюджетная оборона. Сразу два защитника из «Химок» – команда Сергея Юрана разобралась с «Пари НН» и не пропустила (3:0).

⭐ У нашей дрим-тим шикарная полузащита: 1+1 от Захаряна и Уткина, дубли Медины и Мостового, озарение Сычевого. 

⭐ Сборные тура просто не могут без игроков «Факела». Теперь здесь нападающий Максим Максимов. «Факел» проиграл «Ахмату (1:2), но Максимов забил и получил +1 за полный матч. Вопросов нет.

⭐ У Федора Смолова дубль в ворота «Торпедо» – гол с игры и пенальти. Отличная работа, многие Fantasy-менеджеры примерно такого и ждали.

Третий тур стартует в пятницу матчем «Урал» – «Краснодар». Дедлайн – 17:00.

Никогда не поздно собрать команду в Fantasy РПЛ. Среди призов – iPad, Apple Watch или AirPods Pro

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные