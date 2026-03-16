  • Юран о победах «Рубина» при Артиге: «В «Химках» тоже все начиналось хорошо. А потом один игрок рассказал об их тактике: «Туда бейте, там большой нападающий. Никакой «тики‑таки» не надо»
Юран о победах «Рубина» при Артиге: «В «Химках» тоже все начиналось хорошо. А потом один игрок рассказал об их тактике: «Туда бейте, там большой нападающий. Никакой «тики‑таки» не надо»

Сергей Юран не придает большого значениям победам «Рубина» под руководством тренера Франка Артиги над «Локомотивом» (3:0) и «Краснодаром» (2:1) в РПЛ. Ранее испанец возглавлял «Химки». 

«В «Рубине» квалифицированные футболисты. Команду формировал еще Рахимов. Но в Каспийске они проиграли [махачкалинскому «Динамо»]. И две победы, пусть и над хорошим командами, ни о чем пока не говорят.

В «Химках» тоже все начиналось хорошо, говорили про какую‑то «тики‑таку». А потом один игрок мне рассказал об их тактике: «Вот туда бейте, там большой нападающий. Никакой «тики‑таки» мне не надо», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
76 комментариев
Завистливый , мелкий человечек
Сережа, езжай уже в Турцию.
Тебя там заждались.
Зато будь на месте Артиги тот же Юран, все бы визжали от счастья, что у нас свои специалисты творят чудеса. Второй пример это поведение и эмоции Талалаева, сейчас в соцсетях вижу восхищение его эмоциями и выходками, но того же Станковича за подобные вещи смешивали с грязью, что за двойные стандарты?
у Балтики хозяин ростех.вот они и наглеют как зенит
Комментарий скрыт
От слов Юрана веет завистью и склочностью.
Можно подумать игроки Химок смогли бы реализовать качественную тики-таку на поле. Думаю, Артига прекрасно это осознавал и отталкивался от реальных возможностей своих игроков.
То ли дело у Юрана кружева. Не футбол, а заглядение
Интересно послушать игроков Серикспора о тактике величайшего
"Все навешиваем на Сыдыгова, никакой тики-таки"
Блин,но нельзя же бы ь таким мерзким.Ты же своего коллегу обсуждаешьТем более кто ты сам как тренер и сего добился,что бы публично намекать,что тот тренер плохой а ты сам хороший(знающий).Тем более,чему завидовать то,ты же Барсик не Мостовой,вроде бы постоянно у тебя есть работа,клуб за клубом каждый сезон меняешь, бессмысленно переходя из одного в другой,не оставив ни какого значимого следа ни где.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Бердыева, вообще то
Опять этот пудель тявкает. Да лучше пусть будут такие "Артиги", чем быдлофизруки вроде Юрана, Карпина или Талалаева.
А может они так себя и ведут потому что все к ним цепляются , а перед иностранцам - всегда заискиваются ?
Тоже так считаю. Че все к Юрану цепляются? святой же человек!
Юран, езжай уже к Туфанычу в Турцию, чтоб тебя здесь никто не видел
Зависть Юрана душит разум.
