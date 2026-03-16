Юран о победах «Рубина» при Артиге: «В «Химках» тоже все начиналось хорошо. А потом один игрок рассказал об их тактике: «Туда бейте, там большой нападающий. Никакой «тики‑таки» не надо»

Юран о победах «Рубина» при Артиге: в «Химках» тоже все начиналось хорошо.

Сергей Юран не придает большого значениям победам «Рубина » под руководством тренера Франка Артиги над «Локомотивом» (3:0) и «Краснодаром» (2:1) в РПЛ. Ранее испанец возглавлял «Химки ».

«В «Рубине» квалифицированные футболисты. Команду формировал еще Рахимов. Но в Каспийске они проиграли [махачкалинскому «Динамо»]. И две победы, пусть и над хорошим командами, ни о чем пока не говорят.

В «Химках» тоже все начиналось хорошо, говорили про какую‑то «тики‑таку». А потом один игрок мне рассказал об их тактике: «Вот туда бейте, там большой нападающий. Никакой «тики‑таки» мне не надо», – сказал экс-тренер клубов РПЛ .