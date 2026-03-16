Дегтярев о 2-м месте «Спартака» U15 на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой»: «Хороший результат и важный международный опыт»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил юношескую команду «Спартака» (игроки не старше 15 лет) со вторым местом на международном турнире в Будапеште.
В соревновании также принимали участие «ПСЖ», «Аталанта», «Марибор», «Гонвед» и «Эльче».
«Сегодня нас обрадовали не только наши герои-паралимпийцы, вошедшие в тройку лучших сборных, но и наша футбольная молодежь. Юношеская команда «Спартака» заняла второе место на международном турнире Honved Cup в Будапеште, уступив лишь в финале испанскому «Эльче».
По пути к финалу красно-белые обыграли «Марибор» (2:0), а также победили «Аталанту» в серии пенальти после ничьей в основное время.
Поздравляю ребят и тренерский штаб. Серебро такого турнира — хороший результат и важный международный опыт», – написал Дегтярев.