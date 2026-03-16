  • Дегтярев о 2-м месте «Спартака» U15 на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой»: «Хороший результат и важный международный опыт»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил юношескую команду «Спартака» (игроки не старше 15 лет) со вторым местом на международном турнире в Будапеште.

В соревновании также принимали участие «ПСЖ», «Аталанта», «Марибор», «Гонвед» и «Эльче».

«Сегодня нас обрадовали не только наши герои-паралимпийцы, вошедшие в тройку лучших сборных, но и наша футбольная молодежь. Юношеская команда «Спартака» заняла второе место на международном турнире Honved Cup в Будапеште, уступив лишь в финале испанскому «Эльче».

По пути к финалу красно-белые обыграли «Марибор» (2:0), а также победили «Аталанту» в серии пенальти после ничьей в основное время.

Поздравляю ребят и тренерский штаб. Серебро такого турнира — хороший результат и важный международный опыт», – написал Дегтярев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Карасева бы туда и были бы на 5-м
Результат конечно отличный, но вот что интересно, хоть один пройдет потом в основу в Первую команду?
Ответ Александр Грин56
Да хотя бы не в основу, а просто в футболе взрослом остаться, ну думаю человек несколько всяко будут играть в каких то лигах, до основы единицы доходят
Ответ Александр Грин56
соревнования это большой плюс для мальчишек,но надо понимать ,что в Европе в основном в юношеских командах не делают ставку на результат,тем более до 15 лет. Такие результаты надо пропускать мимо Госдумы и не вешать на детишек ответственность за всю страну. Они сейчас просто учатся.
Ты к этому какое отношение имеешь?
Ответ Neromog
Ты к этому какое отношение имеешь?
как это , ты что...он же министр канистр.
Радует, что хотя бы детские и юношеские команды из России имеют возможность выступать на международных турнирах 👍
Материалы по теме
Дегтярев о приглашении «Спартака» U15 на турнир с «ПСЖ»: «Юноши становятся первопроходцами, и им уже через несколько лет предстоит побороться за призы на взрослых турнирах ФИФА и УЕФА»
11 марта, 20:09
«Спартак» U15 сыграет на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой» в Будапеште
9 марта, 21:05
