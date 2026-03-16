«Барса» Флика выиграла дома в Ла Лиге 14-й матч подряд. До рекорда Пепа – 1 победа
«Барселона» разгромила на своем поле «Севилью» (5:2) в 28-м туре чемпионата Испании.
«Блауграна» под руководством тренера Ханса-Дитера Флика продлила домашнюю победную серию в Ла Лиге до 14 матчей.
Немец вышел на второе место по этому показателю в ХХI веке, сравнявшись с Эрнесто Вальверде, при котором «Барса» выдала такой же отрезок в 2019 году.
Рекорд принадлежит Пепу Гвардиолу – в сезоне-2010/11 каталонский клуб выиграл дома в Примере 15 матчей подряд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka Dugout
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
рекорду быть
Но и тебас тоже постарался, лига со времен Пепа стала заметно ниже уровнем
Флик действительно очень крут, хотя и не без ошибок работает.