«Барса» Флика выиграла дома в Ла Лиге 14-й матч подряд. До рекорда Пепа – 1 победа

Флик близок к рекорду Пепа по домашней победной серии «Барсы» в Ла Лиге.

«Барселона» разгромила на своем поле «Севилью» (5:2) в 28-м туре чемпионата Испании.

«Блауграна» под руководством тренера Ханса-Дитера Флика продлила домашнюю победную серию в Ла Лиге до 14 матчей. 

Немец вышел на второе место по этому показателю в ХХI веке, сравнявшись с Эрнесто Вальверде, при котором «Барса» выдала такой же отрезок в 2019 году.

Рекорд принадлежит Пепу Гвардиолу – в сезоне-2010/11 каталонский клуб выиграл дома в Примере 15 матчей подряд.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka Dugout
дальше райо и эспаньол
рекорду быть
Ответ drag23
вообще-то, дальше райо дома и мадридский атлетико в гостях...
Ответ tiqui_taca
Речь про домашнию серию игр
Флик очень крут. Выжимает такой результат несмотря на не очень хорошие условия.
Но и тебас тоже постарался, лига со времен Пепа стала заметно ниже уровнем
Ответ obid
эти не очень хорошие условия с вами сейчас в одной комнате?
Ответ cnk80q3
Под условиями человек наверное имеет ввиду состав. И состав у Барсы не очень хороший, если быть честными.
Флик действительно очень крут, хотя и не без ошибок работает.
