«Барса» Флика выиграла дома в Ла Лиге 14-й матч подряд. До рекорда Пепа – 1 победа

Флик близок к рекорду Пепа по домашней победной серии «Барсы» в Ла Лиге.

«Барселона» разгромила на своем поле «Севилью» (5:2) в 28-м туре чемпионата Испании.

«Блауграна» под руководством тренера Ханса-Дитера Флика продлила домашнюю победную серию в Ла Лиге до 14 матчей.

Немец вышел на второе место по этому показателю в ХХI веке, сравнявшись с Эрнесто Вальверде, при котором «Барса» выдала такой же отрезок в 2019 году.

Рекорд принадлежит Пепу Гвардиолу – в сезоне-2010/11 каталонский клуб выиграл дома в Примере 15 матчей подряд.