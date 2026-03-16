  • Россия стала третьей на Паралимпиаде, Лапорта переизбран, победа «МЮ» и ничья «Ливерпуля», поражение Медведева, Антонелли впервые выиграл в «Ф-1», Финалиссиму отменили и другие новости
Россия стала третьей на Паралимпиаде, Лапорта переизбран, победа «МЮ» и ничья «Ливерпуля», поражение Медведева, Антонелли впервые выиграл в «Ф-1», Финалиссиму отменили и другие новости

1. «Локомотив» разгромно проиграл «Рубину» (0:3) в 21-м туре РПЛ после удаления Ненахова и отстал от лидеров. «Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» (1:1), Дзюба сравнял на 84-й и обновил рекорд российского футбола. «Пари НН» разгромил «Крылья Советов» – 3:0.

2. В последний день Паралимпиады Россия взяла три золотые медали: это сделали лыжник Голубков, горнолыжник Бугаев и лыжница Багиян, для которой это золото стало третьим на соревнованиях. Сборная России из 6 человек заняла третье место медального зачета с 8 золотыми наградами, Китай выиграл, США – вторые. 

Российские спортсмены с флагом страны приняли участие в церемонии закрытия Паралимпиады. Сборная Украины пропустила церемонию закрытия из-за участия россиян, Зеленский ввел санкции против 10 российских параспортсменов.

3. Жоан Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: это его четвертый срок во главе клуба. Вратарю «Барсы» тер Стегену, арендованному «Жироной», не разрешили проголосовать – его не нашли в списках избирателей.

В день выборов «Барселона» разнесла «Севилью» – 5:2. Рафинья сделал хет-трик, Гави вышел на поле впервые с августа. Каталонцы лидируют в Ла Лиге с 70 очками после 28 туров, «Реал» отстает на 4 балла.

4. «Ливерпуль» упустил победу над «Тоттенхэмом» – 1:1. Ришарлисон сравнял на 90-й. Это первое очко Тудора во главе «шпор». «Манчестер Юнайтед» одержал седьмую победу при Кэррике в 9 матчах, обыграв «Астон Виллу» – 3:1. Бруну отдал 15-й и 16-й ассисты в сезоне АПЛ и побил рекорд «МЮ», установленный Бекхэмом. Все результаты тура – здесь.

5. 19-летний Антонелли впервые выиграл гонку «Ф-1» – пилот «Мерседеса» стал первым на Гран-при Китая. Расселл – 2-й, Хэмилтон стал третьим и завоевал первый подиум за «Феррари» через год после ухода из «Мерседеса». Тем временем Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии отменили из-за конфликта на Ближнем Востоке, календарь «Ф-1» сокращен до 22 этапов.

6. Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале турнира в Индиан-Уэллс. Итальянец выиграл все крупнейшие титулы на харде.

В женском финале Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину, отыграв матчбол.

7. НХЛ. «Миннесота» уступила «Торонто» (2:4), несмотря на дубль Тарасенко за 23 секунды. «Эдмонтон» с 0+3 от Макдэвида обыграл «Нэшвилл» (3:1), Свечков забил впервые за 19 игр. «Флорида» уступила «Сиэтлу» (2:6), Тарасов пропустил 6 шайб. Все результаты дня – здесь

8. НБА. 34 очка Ингрэма помогли «Торонто» обыграть «Детройт», «Оклахома» победила «Миннесоту» и другие результаты.

9. В Fonbet КХЛ «Салават Юлаев» победил «Шанхай» (5:3), «Сочи» проиграл «Амуру» (2:3), «Динамо» Минск обыграло «Локомотив» (2:1 Б).

10. Финалиссима отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Аргентина отказалась играть на «Бернабеу» и от финала с Испанией из двух матчей. УЕФА поблагодарил Катар, «Реал» и RFEF.

11. Талалаеву грозила дисквалификация на три месяца за поведение в матче с ЦСКА, но тренер «Балтики» пропустит максимум 2 матча из-за записи в судейском протоколе. Клуб планирует подавать апелляцию на удаление Талалаева. ЦСКА же обжалует удаление Челестини.

12. 5 из 7 иранок отказались от полученного убежища в Австралии. На родине им обещали спокойный прием: «Их пыл и любовь к стране обеспечили полный крах планов зарубежных монархистов».

13. «Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».

14. «Лацио» победил «Милан» (1:0) в рамках 29-го тура Серии А, «Комо» обыграл «Рому» (2:1). «Интер» лидирует в чемпионате Италии с 68 очками после 29 туров.

15. Кубок мира по биатлону. Лагрейд и Кноттен выиграли сингл-микст, Самуэльссон и Ханна Оберг – 2-е, Сеппяля и Минккинен – 3-и. Францию сняли из-за того, что Жаклен взял лишний дополнительный патрон. Швеция победила в смешанной эстафете, Швейцария – 2-я, США – 3-и.

На чемпионате России Карим Халили выиграл гонку преследования у мужчин, Анастасия Халили – у женщин.

16. Кубок России по баскетболу. «Финал четырех». МБА-МАИ одолел «Пари НН» и впервые стал обладателем Кубка.

17. Игроку «Урала-2» Секачу предъявили обвинение в убийстве, он признал вину. Футболист был уверен, что участвует в операции спецслужб.

18. У «Баварии» травмированы 4 вратаря. Против «Аталанты» может сыграть 16-летний Прескотт.

Цитаты дня.

Бабаев о поведении Талалаева: «Имеет смысл обратиться к психотерапевту. Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать»

Макс Ферстаппен о новой «Ф-1»: «Если кому-то нравится – вы не понимаете, что такое настоящие гонки. И я бы говорил это, даже побеждая»

Брайн Идову: «В России нет системного расизма, как в Америке. Там проблема из-за истории рабства и сегрегации. В России этого дела нет»

«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: «Плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча»

Черданцев про момент с Соболевым и Умяровым: «Мне подсказали судьи: если игрок просто бежит и по инерции выставляет руки, и другой втыкается, то это даже не нарушение»

Пеп о травме паха Холанда: «Надеюсь, его жена сегодня будет довольна»

Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Большой успех наших паралимпийцев! Давно не было так радостно за наших спортсменов!
Молодцы наши паралимпийцы!!! Браво!!!
Эх... Медведев уступил, жалко.
Паралимпийцы наши герои. Малочисленным составом и взять 8 золотых и другие медали - это самоотверженность и героизм в таких условиях.
Очко тудора во главе шпор…
/для которое это золото/
Ребят, ну вы хоть читайте сами что пишите в дайджестах, ну задрали уже ошибки такие
Спартак обратился..... Играть и забивать надо, а не ныть после поражения! У вас игрок пенальти по приколу привёз и стоял ржал когда Соболь забивал, вот с ним и обратитесь к психологу!
Забавно, если бы Реал бил 2 пенальти, как Барселона в матче с Севильей, то написали бы «Реал крупно обыграл Севилью с помощью 2х пенальти» 😊
цска же цска
ЦСКА же ЦСКА …
