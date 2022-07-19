Болиды «Ф-1» переделают из-за подскоков на прямых – в правила добавили 4 новых требования

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В «Ф-1» меняют правила для борьбы с подскоками на прямых – внедреяют ограничения с Гран-при Бельгии и ужесточают проверки гибкости днища (о чем рассказывалось здесь). Также ФИА объявила, что в 2023 году (при условии одобрения Всемирным советом по автоспорту) в регламент будет внесена серия поправок для дальнейшего решения проблемы подскоков.

Поднять края днища на 25 миллиметров

В настоящее время здесь можно увеличить прижимную силу под днищем, но с сопутствующей опасностью срыва воздушного потока и начала галопирования, от которого в той или иной степени страдают все автомобили.

Горловина диффузора будет приподнята

Наиболее узкое место под днищем называется «горлом» (Throat на картинке), и именно оно создает изменение давления, которое так эффектно ускоряет воздушный поток и увеличивает прижимную силу.

Горловина расположена в задней части тоннеля, недалеко от места, где сидит пилот. Скорость воздуха увеличивается экспоненциально в последние несколько миллиметров зазора между ним и землей. Но в определенный момент этот зазор может стать слишком маленьким, и поток остановится.

Поднятие горловины диффузора (diffuser на картинке) сделает всю нижнюю часть автомобиля гораздо более терпимой к изменениям динамической высоты.

Испытания днища на боковой прогиб

Ограничение величины бокового изгиба днища вместе с приподнятыми краями уменьшит возможность использования внешних краев днища для уплотнения воздушного потока и снизит вероятность возникновения сценария из предыдущего пункта с остановкой потока.

Более точные датчики вертикальных ускорений

С Гран-при Бельгии вертикальные ускорения болидов будут измеряться специальными датчиками, изначально предназначенными для регистрации ударов при авариях. Таким образом, эти датчики будут выполнять двойную функцию в течение всего нынешнего сезона, но в 2023 году будут установлены специальные датчики для более точной регистрации вертикальных подскоков.

Слева – схема машины 2022 года, справа – предполагаемые изменения в 2023-м. Автор – технический эксперт F1 TV Крэйг Скарборо.

Эти меры были объявлены ФИА после заседания Технического консультативного комитета «Формулы-1» после Гран-при Австрии. Регулятор кратко изложил позицию в заявлении: «Вмешательство в вопросы безопасности является обязанностью и прерогативой ФИА, а регламент позволяет принимать такие меры именно для того, чтобы решения принимались без влияния конкурентной позиции, в которой может оказаться каждая команда».

Источник: Formula-1.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; formula1.com