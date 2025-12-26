Ди Монтедземоло предположил, что «Феррари» возьмет титул позже «Болоньи».

Директор компании «Макларен » и бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло ответил, что произойдет быстрее – футбольная «Болонья», за которую более итальянец, станет чемпионом Cерии А или Скудерия выиграет титул в «Формуле-1».

«Учитывая атмосферу, которая сейчас в Маранелло, «Болонья» справится раньше», – сказал менеджер.

«Феррари» стала четвертой в Кубке конструкторов 2025 года. Коллектив из Маранелло не побеждал в личном зачете «Ф-1» с 2007 года, в командном – с 2008-го.

«Болонья» занимает шестую строчку в итальянском чемпионате. Команда в последний раз стала чемпионом страны в 1964 году.

