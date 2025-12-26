Карун Чандок: «Я один из немногих, кто расстался с Марко и Хорнером по-дружески»

Чандок вспомнил, как работал с Марко в «Ред Булл».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок рассказал о своем опыте взаимодействия с экс-боссами «Ред Булл» Гельмутом Марко и Кристианом Хорнером .

«Я был юниором «Ред Булл», но решил уйти. В тот момент я не видел, как могу попасть в «Торо Россо», поэтому выбрал другой путь. И стал одним из немногих, кто расстался с Гельмутом и Кристианом по-дружески.

Гельмут дал мне шанс на первых тестах в «Ф-1», и я довольно долго был в молодежной программе. Он был суров. Помню, ты пытаешься объяснить ему, что произошло во время уик-энда, а он просто говорит: «Что ж, это не очень здорово». И просто прерывает тебя на полуслове.

Как-то в Валенсии он подошел ко мне и сказал: «Хм, тебе уже 24, ты старик. Лучше бы тебе прибавить» – и просто ушел. Это суровый подход.

Но, знаете что? Он добивался результатов. Он действовал смело, в то время как многие люди в паддоке осторожничали. Он выдернул Макса Ферстаппена из «Формулы-3». У Макса вообще не было других гонок в болидах – из картинга сразу в «Формулу-3», затем в «Формулу-1». Это огромный шаг, на который решился Гельмут. Гельмут в одиночку сделал этот выбор. Надо отдать ему должное за подобные решения», – подчеркнул эксперт.

