Расписание этапов «Дакара-2026»
С 3 по 17 января в Саудовской Аравии пройдет ралли-рейд «Дакар-2026».
3 января 2026 года состоится пролог, с 4 января начнется основная гонка. Пилоты преодолеют 13 этапов (в том числе два «марафонских»: после четвертого и девятого отрезков спортсмены не смогут воспользоваться помощью механиков) и более 7800 км (спецучастки – более 4500 км).
3 января
Пролог: Янбу – Янбу (общая длина 98 км / спецучасток 23 км)
4 января
1-й этап: Янбу – Янбу (518 км / 305 км)
5 января
2-й этап: Янбу – Аль-Ула (504 км / 400 км)
6 января
3-й этап: Аль-Ула – Аль-Ула (666 км / 422 км)
7 января
4-й этап («марафонский»): Аль-Ула – Аль-Ула (492 км / 417 км)
8 января
5-й этап: Аль-Ула – Хаиль (428 км / 372 км)
9 января
6-й этап: Хаиль – Эр-Рияд (920 км / 331 км)
10 января
День отдыха
11 января
7-й этап: Эр-Рияд – Вади-ад-Давасир (876 км / 462 км)
12 января
8-й этап: Вади-ад-Давасир – Вади-ад-Давасир (717 км / 481 км)
13 января
9-й этап («марафонский»): Вади-ад-Давасир – Биша (531 км / 121 км)
14 января
10-й этап: Биша – Биша (469 км / 421 км)
15 января
11-й этап: Биша – Аль-Хунакийя (882 км / 347 км)
16 января
12-й этап: Аль-Хунакийя – Янбу (718 км / 310 км)
17 января
13-й этап: Янбу – Янбу (141 км / 105 км)
