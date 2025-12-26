С 3 по 17 января в Саудовской Аравии пройдет ралли-рейд «Дакар-2026» .

3 января 2026 года состоится пролог, с 4 января начнется основная гонка. Пилоты преодолеют 13 этапов (в том числе два «марафонских»: после четвертого и девятого отрезков спортсмены не смогут воспользоваться помощью механиков) и более 7800 км (спецучастки – более 4500 км).

Расписание этапов «Дакара-2026»

3 января

Пролог: Янбу – Янбу (общая длина 98 км / спецучасток 23 км)

4 января

1-й этап: Янбу – Янбу (518 км / 305 км)

5 января

2-й этап: Янбу – Аль-Ула (504 км / 400 км)

6 января

3-й этап: Аль-Ула – Аль-Ула (666 км / 422 км)

7 января

4-й этап («марафонский»): Аль-Ула – Аль-Ула (492 км / 417 км)

8 января

5-й этап: Аль-Ула – Хаиль (428 км / 372 км)

9 января

6-й этап: Хаиль – Эр-Рияд (920 км / 331 км)

10 января

День отдыха

11 января

7-й этап: Эр-Рияд – Вади-ад-Давасир (876 км / 462 км)

12 января

8-й этап: Вади-ад-Давасир – Вади-ад-Давасир (717 км / 481 км)

13 января

9-й этап («марафонский»): Вади-ад-Давасир – Биша (531 км / 121 км)

14 января

10-й этап: Биша – Биша (469 км / 421 км)

15 января

11-й этап: Биша – Аль-Хунакийя (882 км / 347 км)

16 января

12-й этап: Аль-Хунакийя – Янбу (718 км / 310 км)

17 января

13-й этап: Янбу – Янбу (141 км / 105 км)

