Фото
0

Расписание этапов «Дакара-2026»

С 3 по 17 января в Саудовской Аравии пройдет ралли-рейд «Дакар-2026».

3 января 2026 года состоится пролог, с 4 января начнется основная гонка. Пилоты преодолеют 13 этапов (в том числе два «марафонских»: после четвертого и девятого отрезков спортсмены не смогут воспользоваться помощью механиков) и более 7800 км (спецучастки – более 4500 км).

Расписание этапов «Дакара-2026»

3 января

Пролог: Янбу – Янбу (общая длина 98 км / спецучасток 23 км)

4 января

1-й этап: Янбу – Янбу (518 км / 305 км)

5 января

2-й этап: Янбу – Аль-Ула (504 км / 400 км)

6 января

3-й этап: Аль-Ула – Аль-Ула (666 км / 422 км)

7 января

4-й этап («марафонский»): Аль-Ула – Аль-Ула (492 км / 417 км)

8 января

5-й этап: Аль-Ула – Хаиль (428 км / 372 км)

9 января

6-й этап: Хаиль – Эр-Рияд (920 км / 331 км)

10 января

День отдыха

11 января

7-й этап: Эр-Рияд – Вади-ад-Давасир (876 км / 462 км)

12 января

8-й этап: Вади-ад-Давасир – Вади-ад-Давасир (717 км / 481 км)

13 января

9-й этап («марафонский»): Вади-ад-Давасир – Биша (531 км / 121 км)

14 января

10-й этап: Биша – Биша (469 км / 421 км)

15 января

11-й этап: Биша – Аль-Хунакийя (882 км / 347 км)

16 января

12-й этап: Аль-Хунакийя – Янбу (718 км / 310 км)

17 января

13-й этап: Янбу – Янбу (141 км / 105 км)

Совладелец «Ред Булл» Марк Матешиц и его девушка выступят на ралли «Дакар» под псевдонимами

Изображение: сайт ралли-рейда «Дакар»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Ред Булл» – лучшая команда последнего цикла «Ф-1» по версии The Race, «Феррари» выше «Мерседеса»
12 минут назад
Фредерик Вассер: «Будет «Феррари» 1-й или 10-й в Австралии, сезон-2026 на этом не закончится»
49 минут назад
Болид «Макларена»-2026 продан за 11,4 млн долларов, покупатель получит машину в 2028-м
сегодня, 13:43
Джонни Херберт: «Пиастри нужно поработать над психологией – Оскар упустил верный шанс на титул»
сегодня, 13:08
Райкконен и Лауда попали в топ-5 богатейших пилотов «Ф-1» в истории (GQ Sports)
сегодня, 12:40
Ландо Норрис: «Моим фанатам: мы сделали это, мы – чемпионы мира»
сегодня, 10:23
Карун Чандок: «Я один из немногих, кто расстался с Марко и Хорнером по-дружески»
сегодня, 09:46
Петер Заубер: «Хэмилтон едва не дебютировал за «Заубер» в «Ф-1»
сегодня, 09:20
Лука ди Монтедземоло: «Болонья» станет чемпионом Италии раньше, чем «Феррари» в «Ф-1»
сегодня, 08:36
Ральф Шумахер: «Тост стал бы отличным сменщиком Марко. У Феттеля нет времени: разрывается между фермерством, рисованием деревьев и пчелами»
вчера, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00