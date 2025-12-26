Ландо Норрис: «Моим фанатам: мы сделали это, мы – чемпионы мира»
Норрис обратился к болельщикам «Ф-1» перед Новым годом.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис записал поздравление с праздниками для зрителей Sky Sports.
«Спасибо большое за невероятный сезон. Надеюсь, я смог заставить как можно больше из вас гордиться мной.
Тем, кто болел или не болел за меня: надеюсь, вы получили удовольствие от сезона. Надеюсь, это было хорошее зрелище и с толком проведенное время. Счастливого Рождества, счастливого Нового года.
Моим фанатам: мы сделали это, мы – чемпионы мира. Насладитесь отдыхом, и увидимся в следующем году», – сказал британец.
Хэмилтон и Леклер обратились к тифози: «Год был непростым»
