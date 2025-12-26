1

Петер Заубер: «Хэмилтон едва не дебютировал за «Заубер» в «Ф-1»

Заубер сообщил, что Хэмилтон был близок к дебюту в его команде.

Основатель «Заубера» Петер Заубер поделился историей о несостоявшемся переходе Льюиса Хэмилтона.

«Почти никто не знает, что примерно 20 лет назад Льюис Хэмилтон едва не перешел к нам. Британский пилот принадлежал «Макларену», и команда хотела отправить его в Хинвиль, чтобы набраться опыта в «Формуле-1». Делегация «Макларена» встретилась с Льюисом и его отцом, а также с нашим юристом Монишей Кальтенборн в аэропорту Цюриха.

Сделка сорвалась, потому что «Макларен» хотел отправить его в аренду на один год, а мы настаивали на двух!» – рассказал Петер.

В итоге Хэмилтон дебютировал за «Макларен» в 2007 году и стал вице-чемпионом, а на следующий год завоевал свой первый титул.

«Ф-1» покидает команда-легенда: «Заубер» гонял с лого МТС и «Челси», здесь начинали Кими и Феттель

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
