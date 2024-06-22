Квала «Ф-1» в Барселоне. Норрис вырвал поул у Ферстаппена – отрыв меньше 0,1 секунды

- «Барселона» – базовый трек для симулятора и для пилотов, и для аэротруб, потому здесь получается уникальный микс: с одной стороны, мы видим приблизительную расстановку того, на что машины в принципе способны, но с другой, из-за длины трека и «спрямленной» конкуренции все превращается в чемпионат по везению/невезению.

- Один порыв ветра может убить целый сектор – ведь в техничных отрезках один съезд с траектории влияет на потерю времени не только в одном повороте, но и в не череде последующих.

- Главная проблема «Альпин», похоже, действительно в гибриде и массе – на всех трассах с минимальными по длительности и интенсивности разгонами с апексов они моментально подтягиваются в борьбу. Вот и в Испании они тоже поднялись.

- Провал мегаобновленного «РБ» не должен удивлять – на самом деле новинки настолько масштабные, что они в моменте знают свою машину чуть ли не хуже всех по сравнению с остальными в пелотоне. Выжать максимум на одном круге в таких условиях – сложновато!

- «Астон Мартин» так и не успел найти решение проблемы дисбаланса между избыточной и недостаточной поворачваемостью, о которой говорили Стролл и Алонсо после практик – и выжать максимум не вышло.

- Ситуацией воспользовался «Заубер», который как раз собрал все настройки под трек.

- «Феррари» и «Мерседес» расположились во втором эшелоне. В «Мерседесе» продолжают понемногу прогрессировать и приближаться к лидерам. Сегодня эта стабильность в том числе помогла обойти Скудерию.

- У «Феррари» же похожая проблема с «РБ»: среди топ-команд именно итальянцы привезли в Барселону больше всего новинок. И, как следствие, не успели во всем разобраться и не получили достаточно конкретной информации в действительно нужных областях. Оттого, судя по всему, в «Феррари» и решили также выбрать более консервативный и надежный вариант настроек, что в итоге не позволило сделать больше с точки зрения результата.

- Поул же разыграли две команды - а если точнее, даже два пилота, - с лучшими на данный момент на этой трассе машинами, а также те, кто сумел сохранить самообладание и собрать круг. В итоге Норриса и Ферстаппена разделили всего 0,020 секунды. При этом Максу не помогло и то, что Перес в финальной попытке раздал ему слипстрим.

- Интересно, что теперь будет происходить в гонке. Есть ощущение, что Макс и Ландо не дадут друг другу уехать и группа лидеров будет идти плотно. По крайней мере, до первой волны пит-стопов. При этом есть подозрение, что в случае Ферстаппена выбор настроек был сделан в пользу гонки. Насчет Норриса такой уверенности нет.