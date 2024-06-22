Квала «Ф-1» в Барселоне. Норрис вырвал поул у Ферстаппена – отрыв меньше 0,1 секунды
До встречи!
Спасибо, что были с нами - и до завтра! Старт Гран-при Испании - в воскресенье, в 16:00 по московскому времени. Увидимся!
Краткие итоги
- «Барселона» – базовый трек для симулятора и для пилотов, и для аэротруб, потому здесь получается уникальный микс: с одной стороны, мы видим приблизительную расстановку того, на что машины в принципе способны, но с другой, из-за длины трека и «спрямленной» конкуренции все превращается в чемпионат по везению/невезению.
- Один порыв ветра может убить целый сектор – ведь в техничных отрезках один съезд с траектории влияет на потерю времени не только в одном повороте, но и в не череде последующих.
- Главная проблема «Альпин», похоже, действительно в гибриде и массе – на всех трассах с минимальными по длительности и интенсивности разгонами с апексов они моментально подтягиваются в борьбу. Вот и в Испании они тоже поднялись.
- Провал мегаобновленного «РБ» не должен удивлять – на самом деле новинки настолько масштабные, что они в моменте знают свою машину чуть ли не хуже всех по сравнению с остальными в пелотоне. Выжать максимум на одном круге в таких условиях – сложновато!
- «Астон Мартин» так и не успел найти решение проблемы дисбаланса между избыточной и недостаточной поворачваемостью, о которой говорили Стролл и Алонсо после практик – и выжать максимум не вышло.
- Ситуацией воспользовался «Заубер», который как раз собрал все настройки под трек.
- «Феррари» и «Мерседес» расположились во втором эшелоне. В «Мерседесе» продолжают понемногу прогрессировать и приближаться к лидерам. Сегодня эта стабильность в том числе помогла обойти Скудерию.
- У «Феррари» же похожая проблема с «РБ»: среди топ-команд именно итальянцы привезли в Барселону больше всего новинок. И, как следствие, не успели во всем разобраться и не получили достаточно конкретной информации в действительно нужных областях. Оттого, судя по всему, в «Феррари» и решили также выбрать более консервативный и надежный вариант настроек, что в итоге не позволило сделать больше с точки зрения результата.
- Поул же разыграли две команды - а если точнее, даже два пилота, - с лучшими на данный момент на этой трассе машинами, а также те, кто сумел сохранить самообладание и собрать круг. В итоге Норриса и Ферстаппена разделили всего 0,020 секунды. При этом Максу не помогло и то, что Перес в финальной попытке раздал ему слипстрим.
- Интересно, что теперь будет происходить в гонке. Есть ощущение, что Макс и Ландо не дадут друг другу уехать и группа лидеров будет идти плотно. По крайней мере, до первой волны пит-стопов. При этом есть подозрение, что в случае Ферстаппена выбор настроек был сделан в пользу гонки. Насчет Норриса такой уверенности нет.
Результаты сессии
Топ-10
Удивительные результаты. Когда Макс проехал свой круг - показалось, что судьба поула решена. Но Ландо выстрелил на все деньги.
«Мерседес» тоже исправился в последний момент - Хэмилтон и Расселл объехали обе «Феррари»!
Норрис - на поуле!
Ландо Норрис выигрывает квалификацию к Гран-при Испании!
Пиастри
Ой-ей. Оскар атаковал, уступая Ферстаппену 0,1 после второго сектора, и не удержал машину, проехавшись по гравию. Пиастри почти наверняка остается на 10-й позиции.
3 минуты до конца
Гонщики отправляются на финальные попытки. К слову, трасса немного остыла. Температура воздуха сейчас 24 градуса, трассы - 36. В начале было ближе к 40 градусам.
Расселл
Джордж остался недоволен тем, как Хэмилтон действовал на прогревочном круге и мог помешать напарнику. Расселлу сказали, что команда во всем разберется уже после сессии. Но все равно любопытно...
Итоги первых попыток
У Ферстаппена снова мощное время - 1.11,673. Норрис в 0,1 секундах позади, Хэмилтон и Расселл - в 0,15. Обе «Феррари» не очень хорошо проехали круги и уступают 0,2 секунды.
Стартует финал квалификации
Начинается борьба за поул. У большинства претендентов осталось по 2 свежих комплекта «софта». Исключение - Перес, Пиастри, Гасли и Окон.
Итоги Q2
В целом Леклер оказался прав. Обойти его не смог даже Перес во второй попытке.
Из борьбы же выбывают: Алонсо, Боттас, Хюлькенберг, Стролл и Чжоу. И тут нужно отметить двойной вылет «Астон Мартин» и двойной же проход дальше пилотов «Альпин». Неужто французы наладили работу машины...
Последние попытки
В топ-5 на трассу выехал только Пиастри - у которого 4-е место. Ферстаппен, Норрис, Сайнс и на удивление Леклер остались в боксах. Шарлю сказали, что его время может быть пограничным для попадания в топ-10, но монегаск решил не выезжать. И его уже подвинул вниз на одну позицию Хэмилтон.
Очень плотно
Пока лучшее время у Ферстаппена - Макс раскатился и привез всем 0,2 секунды в первой попытке. Дальше Норрис, Сайнс, Пиастри и Леклер с Расселлом. У Хэмилтона первая попытка не получилась, как и у Переса.
Пелотон
Забавно. Все посмотрели, как свой круг проедет Стролл - и всей толпой рванули на трек. На пит-лейн небольшая пробка.
Едем дальше
Стартовал второй сегмент. На трассе пока всего одна машина - «Астон Мартин» под управлением Ланса Стролла.
«РБ»
Немного удивляет разве что такой провал «РБ». В команде привезли в Барселону внушительное количество обновлений болида, но это не помогло.
Итоги Q1
Перемен позиций на последних секундах было много, но в итоге, опять же, ничего неожиданного не случилось. Из борьбы выбыли: Магнуссен, Цунода, Риккардо, Албон и Сарджент.
5 минут до конца
Пока в зоне вылета без сюрпризов: Сарджент, Магнуссен, Чжоу, Цунода и Риккардо. Но времена напарников предполагают, что пока далеко не все решено.
На вторую попытку не поехали только пилоты из топ-4 - Леклер, Макс, Норрис и Сайнс.
Ответ конкурентов
Норрису в первой попытке не удалось обойти Ферстаппена, а вот Леклер оказался быстрее на 0,049 секунды. Плотно.
Макс
Свой быстрый круг закончил Ферстаппен - 1.12,306. Вот это уже совсем другой разговор.
Первые результаты
Пока лучшее время у Риккардо - 1.13,771. Но это на 0,7 секунды медленнее лучшего времени в третьей практике. Так что пилоты еще будут ускоряться.
Тем временем, на трек начинают выкатываться и пилоты ведущих команд.
Поехали
Стартовал первый сегмент квалификации. Но гонщики ведущих команд пока не торопятся выезжать на трассу. На первые круге отправились Сарджент, Чжоу, Риккардо, Стролл и Цунода.
Леклер
Так, Леклер тоже отделался легким испугом в инциденте с Норрисом - Шарль получил предупреждение и потеря позиций на старте ему теперь не грозит.
Стролл
В 3-й практике тоже было жарко во всех отношениях. В конце сессии Леклер сцепился с Норрисом - Шарлю не понравилась блокировка со стороны соперника и он чуть не протаранил болид «Макларена» в ответ. Стюарды еще расследуют данный инцидент.
Стролл же в похожей ситуации сцепился с Льюисом Хэмилтоном и в итоге получил за свои действия официальное предупреждение.
15 минут до старта
Трасса в Барселоне традиционно считается ориентиром с точки зрения проверки эффективности работы болидов – из-за своей универсальности. И по ходу свободных заездов создалось ощущение того, что на данный момент сразу четыре команды имеют примерно равные шансы на успех.
«Ред Булл» хорош, но в основном это пока касается только Ферстаппена.
«Феррари» привезла кучу новинок и тоже оптимизировала работу болида.
«Макларен» и «Мерседес» также демонстрируют отличный темп.
И все это при дикой плотности результатов.
Перед стартом
22 июня состоится квалификация к десятому этапу «Формулы-1» сезона-2024, Гран-при Испании.
Квалификация состоит из трех сегментов: после первого и второго выбывают по пять пилотов с худшими результатами, в финальной части сессии десятка лучших поборется за поул-позицию, которая дает право стартовать с первого места в воскресной гонке.
Старт – в 17:00 по московскому времени.