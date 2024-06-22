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Квала «Ф-1» в Барселоне. Норрис вырвал поул у Ферстаппена – отрыв меньше 0,1 секунды

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До встречи!

Спасибо, что были с нами - и до завтра! Старт Гран-при Испании - в воскресенье, в 16:00 по московскому времени. Увидимся!

Краткие итоги

- «Барселона» – базовый трек для симулятора и для пилотов, и для аэротруб, потому здесь получается уникальный микс: с одной стороны, мы видим приблизительную расстановку того, на что машины в принципе способны, но с другой, из-за длины трека и «спрямленной» конкуренции все превращается в чемпионат по везению/невезению.

- Один порыв ветра может убить целый сектор – ведь в техничных отрезках один съезд с траектории влияет на потерю времени не только в одном повороте, но и в не череде последующих.

- Главная проблема «Альпин», похоже, действительно в гибриде и массе – на всех трассах с минимальными по длительности и интенсивности разгонами с апексов они моментально подтягиваются в борьбу. Вот и в Испании они тоже поднялись.

- Провал мегаобновленного «РБ» не должен удивлять – на самом деле новинки настолько масштабные, что они в моменте знают свою машину чуть ли не хуже всех по сравнению с остальными в пелотоне. Выжать максимум на одном круге в таких условиях – сложновато!

- «Астон Мартин» так и не успел найти решение проблемы дисбаланса между избыточной и недостаточной поворачваемостью, о которой говорили Стролл и Алонсо после практик – и выжать максимум не вышло.

- Ситуацией воспользовался «Заубер», который как раз собрал все настройки под трек.

- «Феррари» и «Мерседес» расположились во втором эшелоне. В «Мерседесе» продолжают понемногу прогрессировать и приближаться к лидерам. Сегодня эта стабильность в том числе помогла обойти Скудерию.

- У «Феррари» же похожая проблема с «РБ»: среди топ-команд именно итальянцы привезли в Барселону больше всего новинок. И, как следствие, не успели во всем разобраться и не получили достаточно конкретной информации в действительно нужных областях. Оттого, судя по всему, в «Феррари» и решили также выбрать более консервативный и надежный вариант настроек, что в итоге не позволило сделать больше с точки зрения результата.

- Поул же разыграли две команды - а если точнее, даже два пилота, - с лучшими на данный момент на этой трассе машинами, а также те, кто сумел сохранить самообладание и собрать круг. В итоге Норриса и Ферстаппена разделили всего 0,020 секунды. При этом Максу не помогло и то, что Перес в финальной попытке раздал ему слипстрим.

- Интересно, что теперь будет происходить в гонке. Есть ощущение, что Макс и Ландо не дадут друг другу уехать и группа лидеров будет идти плотно. По крайней мере, до первой волны пит-стопов. При этом есть подозрение, что в случае Ферстаппена выбор настроек был сделан в пользу гонки. Насчет Норриса такой уверенности нет.

Результаты сессии

Топ-10

Удивительные результаты. Когда Макс проехал свой круг - показалось, что судьба поула решена. Но Ландо выстрелил на все деньги.

«Мерседес» тоже исправился в последний момент - Хэмилтон и Расселл объехали обе «Феррари»!

Норрис - на поуле!

Ландо Норрис выигрывает квалификацию к Гран-при Испании!

Пиастри

Ой-ей. Оскар атаковал, уступая Ферстаппену 0,1 после второго сектора, и не удержал машину, проехавшись по гравию. Пиастри почти наверняка остается на 10-й позиции.

3 минуты до конца

Гонщики отправляются на финальные попытки. К слову, трасса немного остыла. Температура воздуха сейчас 24 градуса, трассы - 36. В начале было ближе к 40 градусам.

Расселл

Джордж остался недоволен тем, как Хэмилтон действовал на прогревочном круге и мог помешать напарнику. Расселлу сказали, что команда во всем разберется уже после сессии. Но все равно любопытно...

Итоги первых попыток

У Ферстаппена снова мощное время - 1.11,673. Норрис в 0,1 секундах позади, Хэмилтон и Расселл - в 0,15. Обе «Феррари» не очень хорошо проехали круги и уступают 0,2 секунды.

Стартует финал квалификации

Начинается борьба за поул. У большинства претендентов осталось по 2 свежих комплекта «софта». Исключение - Перес, Пиастри, Гасли и Окон.

Итоги Q2

В целом Леклер оказался прав. Обойти его не смог даже Перес во второй попытке.

Из борьбы же выбывают: Алонсо, Боттас, Хюлькенберг, Стролл и Чжоу. И тут нужно отметить двойной вылет «Астон Мартин» и двойной же проход дальше пилотов «Альпин». Неужто французы наладили работу машины...

Последние попытки

В топ-5 на трассу выехал только Пиастри - у которого 4-е место. Ферстаппен, Норрис, Сайнс и на удивление Леклер остались в боксах. Шарлю сказали, что его время может быть пограничным для попадания в топ-10, но монегаск решил не выезжать. И его уже подвинул вниз на одну позицию Хэмилтон.

Очень плотно

Пока лучшее время у Ферстаппена - Макс раскатился и привез всем 0,2 секунды в первой попытке. Дальше Норрис, Сайнс, Пиастри и Леклер с Расселлом. У Хэмилтона первая попытка не получилась, как и у Переса.

Пелотон

Забавно. Все посмотрели, как свой круг проедет Стролл - и всей толпой рванули на трек. На пит-лейн небольшая пробка.

Едем дальше

Стартовал второй сегмент. На трассе пока всего одна машина - «Астон Мартин» под управлением Ланса Стролла.

«РБ»

Немного удивляет разве что такой провал «РБ». В команде привезли в Барселону внушительное количество обновлений болида, но это не помогло.

Итоги Q1

Перемен позиций на последних секундах было много, но в итоге, опять же, ничего неожиданного не случилось. Из борьбы выбыли: Магнуссен, Цунода, Риккардо, Албон и Сарджент.

5 минут до конца

Пока в зоне вылета без сюрпризов: Сарджент, Магнуссен, Чжоу, Цунода и Риккардо. Но времена напарников предполагают, что пока далеко не все решено.

На вторую попытку не поехали только пилоты из топ-4 - Леклер, Макс, Норрис и Сайнс.

Ответ конкурентов

Норрису в первой попытке не удалось обойти Ферстаппена, а вот Леклер оказался быстрее на 0,049 секунды. Плотно.

Макс

Свой быстрый круг закончил Ферстаппен - 1.12,306. Вот это уже совсем другой разговор.

Первые результаты

Пока лучшее время у Риккардо - 1.13,771. Но это на 0,7 секунды медленнее лучшего времени в третьей практике. Так что пилоты еще будут ускоряться.

Тем временем, на трек начинают выкатываться и пилоты ведущих команд.

Поехали

Стартовал первый сегмент квалификации. Но гонщики ведущих команд пока не торопятся выезжать на трассу. На первые круге отправились Сарджент, Чжоу, Риккардо, Стролл и Цунода.

Леклер

Так, Леклер тоже отделался легким испугом в инциденте с Норрисом - Шарль получил предупреждение и потеря позиций на старте ему теперь не грозит.

Стролл

В 3-й практике тоже было жарко во всех отношениях. В конце сессии Леклер сцепился с Норрисом - Шарлю не понравилась блокировка со стороны соперника и он чуть не протаранил болид «Макларена» в ответ. Стюарды еще расследуют данный инцидент.

Стролл же в похожей ситуации сцепился с Льюисом Хэмилтоном и в итоге получил за свои действия официальное предупреждение.

15 минут до старта

Трасса в Барселоне традиционно считается ориентиром с точки зрения проверки эффективности работы болидов – из-за своей универсальности. И по ходу свободных заездов создалось ощущение того, что на данный момент сразу четыре команды имеют примерно равные шансы на успех.

«Ред Булл» хорош, но в основном это пока касается только Ферстаппена.

«Феррари» привезла кучу новинок и тоже оптимизировала работу болида.

«Макларен» и «Мерседес» также демонстрируют отличный темп.

И все это при дикой плотности результатов.

Перед стартом

22 июня состоится квалификация к десятому этапу «Формулы-1» сезона-2024, Гран-при Испании.

Квалификация состоит из трех сегментов: после первого и второго выбывают по пять пилотов с худшими результатами, в финальной части сессии десятка лучших поборется за поул-позицию, которая дает право стартовать с первого места в воскресной гонке.

Старт – в 17:00 по московскому времени.

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