  Ньюи ищет себе замену на должности руководителя «Астон Мартин». Фаворит – Зайдль (Planet F1)
Ньюи ищет себе замену на должности руководителя «Астон Мартин». Фаворит – Зайдль (Planet F1)

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи активно работает над поиском нового специалиста, который смог бы заменить его на посту босса гоночной команды.

Ранее отмечалось, что Ньюи скорее вынуждено занял данную должность, и не хотел бы отвлекаться на организацию рабочих процессов в «Астон Мартин», вместо этого сосредоточившись на поиске способов улучшить болид. И ситуация лишь обострилась из-за неудачного начала сезона.

По информации Planet F1, в «Астон Мартин» обращались к нескольким специалистам – в том числе к главному гоночному инженеру «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе, который работает с Максом Ферстаппеном, а также нынешнему руководству «Ауди» Маттиа Бинотто и Джонатану Уитли. И если Ламбьязе и Бинотто сразу ответили отказом, то вероятность перехода Уитли сохраняется – поскольку тот может рассмотреть вариант возвращения в Великобританию.

Тем не менее, явным фаворитом на место нового главы гоночной команды «Астон Мартин» считается бывший руководитель «Макларена» Андреас Зайдль. В пользу немца говорит о то, что в случае назначения он сможет сразу приступить к своим обязанностям – в отличие от Уитли, которому, при условии согласия, предстоит минимум на полгода уйти в так называемый «обязательный отпуск по уходу за садом», что является стандартной практикой при переходе инженеров из одной команды «Формулы-1» в другую.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
4 комментария
Хорнера бы 😁
Ответ русич
Хорнера бы 😁
написал отдельно - но лучше добавлю сюда - Хорнер несколько лет назад сказал про Ньюи, что тот не знает, где находится финансовый отдел на базе ;)
Пусть ии-шку назначат
