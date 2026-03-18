  Питер Уиндзор: «Ответственность за проблемы «Астон Мартин» с «Хондой» – на Лоренсе Стролле»
Питер Уиндзор: «Ответственность за проблемы «Астон Мартин» с «Хондой» – на Лоренсе Стролле»

Уиндзор возложил на Стролла-старшего вину за провал «Астон Мартин».

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор высказался о роли владельца «Астон Мартин» Лоренса Стролла в неудачах команды.

В частности, эксперт поставил под сомнение назначение Эдриана Ньюи руководителем, а также прокомментировал тот факт, что «Астон Мартин» не знал об отсутствии опыта в «Формуле-1» у большинства инженеров «Хонды» до ноября прошлого года.

«По моему мнению, командой руководит Лоренс Стролл. Вот почему я говорю, что «руководитель команды» – просто название должности. В конечном счете ничего не происходит без согласия Лоренса.

То, что в прошлом году Эдриан появился в Монако в кепке «Астон Мартин», но не отправился в Японию до ноября – это настолько абсурдная, настолько нелепая, настолько невообразимая ситуация. Я на месте Лоренса подумал бы: «Может, мне от всех вас избавиться». Просто безумие.

А почему Лоренс не отправился в Японию? Почему не убедился, что с «Хондой» все идет по графику? Почему не сказал: «Эдриан, чем я могу помочь?»

Если ты Лоренс Стролл и это твоя команда, разве не стоит задуматься обо всех аспектах, где Эдриану может потребоваться помощь – еще до того, как сам он это осознает? Возможно, один аспект – то, что он воспринимал «Хонду» как должное. Другой элемент – не очень сильные навыки управления. Может, он не тот человек, чтобы заниматься бумажной работой с ФИА – значит, нужен кто-то еще.

Надо было купить дом рядом с базой «Хонды» и сделать все, чтобы твои люди присутствовали там 24 на 7. Почему нельзя отправить специалистов в Японию сразу же после заключения сделки?» – задался вопросом Питер на ютуб-канале Cameron Cc.

Уиндзор также негативно воспринял пресс-конференцию, на которой Ньюи открыто говорил о проблемах «Хонды»:

«Лоренс Стролл должен был понять, что Эдриан – неподходящий человек для такой пресс-конференции. Неуважение к «Хонде» – последнее, что тебе нужно. Необходимо полностью сосредоточиться на том, чтобы отношения оставались прочными, особенно в тяжелый период.

Если у «Астон Мартин»-«Хонды» проблемы из-за того, что команда уделила недостаточно времени программе «Хонды», значит, ответственность на Лоренсе Стролле. Он должен был понимать, что за человек Эдриан».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GrandPrix247
