  • Спортс
  • Авто
  • Новости
0

Попав на подиум Гран-при Китая Хэмилтон повторил достижение Шумахера, Алонсо и Мэнселла

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, попав на подиум по итогам Гран-при Китая, повторил достижение, которое ранее покорилось лишь трем гонщикам в истории «Формулы-1» – Михаэлю Шумахеру, Фернандо Алонсо и Найджелу Мэнселлу.

Хэмилтон сумел войти в тройку призеров по итогам Гран-при в 41 год – и, таким образом, вошел в число теперь уже четырех гонщиков, которым удавалось попасть на подиум в возрасте двадцати, тридцати и сорока с лишним лет.

При этом между первым и последним на данный момент подиумом Хэмилтона прошло чуть меньше 19 лет – первый раз британцу удалось финишировать в топ-3 18 марта 2007 года в Мельбурне.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoМихаэль Шумахер
logoЛьюис Хэмилтон
Найджел Мэнселл
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
