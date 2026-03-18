Попав на подиум Гран-при Китая Хэмилтон повторил достижение Шумахера, Алонсо и Мэнселла

Хэмилтон повторил достижение Шумахера, Алонсо и Мэнселла.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон , попав на подиум по итогам Гран-при Китая, повторил достижение, которое ранее покорилось лишь трем гонщикам в истории «Формулы-1» – Михаэлю Шумахеру, Фернандо Алонсо и Найджелу Мэнселлу .

Хэмилтон сумел войти в тройку призеров по итогам Гран-при в 41 год – и, таким образом, вошел в число теперь уже четырех гонщиков, которым удавалось попасть на подиум в возрасте двадцати, тридцати и сорока с лишним лет.

При этом между первым и последним на данный момент подиумом Хэмилтона прошло чуть меньше 19 лет – первый раз британцу удалось финишировать в топ-3 18 марта 2007 года в Мельбурне.

