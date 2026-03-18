Фелипе Масса: «Алонсо сейчас хорошо справляется. Хотя Стролла он сможет победить даже в 65 лет»

Масса назвал Алонсо своим сильнейшим соперником в карьере.

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса поделился мнением о выступлениях своего бывшего напарника по «Феррари» Фернандо Алонсо.

Масса заявил, что считает Алонсо сильнейшим гонщиком, с которым ему довелось соперничать – хотя бразилец выступал в «Феррари» с Михаэлем Шумахером и Кими Райкконеном, а с Льюисом Хэмилтоном напрямую соперничал в борьбе за титул 2008 года.

«Мы с Фернандо явно не лучшие друзья, хоть и часто ужинали вместе и в целом занимались разными вещами, выступая в «Ф-1». Он, вне всяких сомнений, лучший гонщик, с которым мне когда-либо доводилось бороться.

И сейчас Фернандо тоже хорошо справляется. Хотя, конечно, его напарником является не является кто-то вроде Леклера, Норриса или Расселла. Стролла же он сможет победить даже в 65 лет.

Что касается будущего завершения карьеры, я лишь надеюсь, что он вовремя осознает, когда придет момент уйти. К тому же вряд ли Фернандо нужно гоняться именно в «Формуле-1» только ради того, чтобы раз за разом пытаться прорваться наверх через пелотон. Существует множество других серий, гоняясь в которых он бы получал удовольствие», – рассказал Масса.

