  • Спортс
  • Авто
  • Новости
5

Тото Вольфф о желании Расселла сразиться с Ферстаппеном: «Джордж хочет доказать, что лучшим является не Макс, а он сам»

Вольфф высказался о желании Расселла сразиться с Ферстаппеном на равных.

Исполнительный директор «Мерседеса» прокомментировал недавнее высказывание Джорджа Расселла о том, что он был бы рад возможности оказаться в одной команде с Ферстаппеном.

В одном из интервью во время гоночного уик-энда в Китае Расселл заявил, что хотел бы стать напарником Макса Ферстаппена по команде, чтобы получить возможность на равных сразиться с одним из лучших гонщиков в истории.

По мнению Вольффа, подобное заявление Расселла говорит о стремлении британца доказать, что он сам способен стать лучшим и побеждать сильнейших соперников:

«Я думаю, Джордж так сказал, потому что Макс Ферстаппен считается лучшим гонщиком «Формулы-1» в данный момент. А Джордж хочет доказать, что лучшим является не Макс, а он сам. Лично я в эту дискуссию влезать не собираюсь. Сезон только начался. У «Мерседеса» есть Джордж и Кими и мы очень довольны своим составом пилотов».

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoРед Булл
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, как сказать. Хера се, он в себя поверил!
Тото ошибается, тут все пользователи спортса считают Макса нулевым пилотом на самовозе, куда там Вольфу разбираться лучше здешних обитателей
Ответ Abdylla
Видишь ли, это бумеранг.
Пару лет назад, он считал лучшим Люиса, в отличии от фанатов Макса, шамкающих что-то там про "самовоз".
Посадите его 2-м пилотом Ред Булла. Там шансов точно у Жорика не будет. Если Максу дать мерин, то он камня на камне не оставит от него.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
