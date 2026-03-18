Тото Вольфф о желании Расселла сразиться с Ферстаппеном: «Джордж хочет доказать, что лучшим является не Макс, а он сам»

Вольфф высказался о желании Расселла сразиться с Ферстаппеном на равных.

Исполнительный директор «Мерседеса» прокомментировал недавнее высказывание Джорджа Расселла о том, что он был бы рад возможности оказаться в одной команде с Ферстаппеном.

В одном из интервью во время гоночного уик-энда в Китае Расселл заявил, что хотел бы стать напарником Макса Ферстаппена по команде, чтобы получить возможность на равных сразиться с одним из лучших гонщиков в истории.

По мнению Вольффа , подобное заявление Расселла говорит о стремлении британца доказать, что он сам способен стать лучшим и побеждать сильнейших соперников:

«Я думаю, Джордж так сказал, потому что Макс Ферстаппен считается лучшим гонщиком «Формулы-1» в данный момент. А Джордж хочет доказать, что лучшим является не Макс, а он сам. Лично я в эту дискуссию влезать не собираюсь. Сезон только начался. У «Мерседеса » есть Джордж и Кими и мы очень довольны своим составом пилотов».

