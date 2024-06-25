«Феррари» кипит: Леклер и Сайнс толкаются в гонках, бомбят по радио и обмениваются панчами! Из-за уплывшего топ-3

Хотя виновата сама команда.

В последние годы пара пилотов «Феррари» Леклер-Сайнс казалась одним из самых гармоничных составов «Ф-1»: пилоты отлично общались вне трассы, а некоторые их диалоги превращались в мемы . Дуэт настолько всем полюбился, что «Ф-1» уже тоскует в соцсетях из-за ухода Карлоса (в следующем году его заменит Льюис Хэмилтон).

Карлос: Наша жизнь в одной фотке.

Шарль: Да, наши челленджи, мы в них активно соревнуемся. Я здесь думал, что выиграл, но проиграл, и можете увидеть разочарование на моем лице и счастье на лице Карлоса.

Карлос: Да, мы на них даже больше соревнуемся, чем на треке.

Но, как говорится, «а это точно»? В 2023-м битвы на трассе между пилотами Скудерии часто приводили к потере ценных подиумов, позиций и очков – в 2024-м, казалось, трек переломился, однако… Похоже, в «Феррари» вновь закипает!

После года мучений и тотального доминирования «Ред Булл» в Маранелло наконец-то создали конкурентоспособный болид, и теперь соперничество между напарниками заметно обострилось. И на Гран-при Испании вылилось в новый конфликт.

На третьем круге Сайнс пошел в атаку на Леклера, и все кончилось небольшим контактом – Карлосу пришлось немного срезать, он вернулся впереди и сохранил позицию. Шарль оказался позади, хотя выиграл квалификацию, начал выше и планировал другую стратегию с более долгими отрезками. Для ее реализации у №16 предполагалось терять минимум времени и ресурса шин в трафике, на борьбу (особенно внутреннюю!) и преследования в грязном воздухе – все ради перспектив битвы с «Мерседесами» за подиум или даже место повыше.

Судьи пометили инцидент, но расследовать не стали.

А Шарль напарника не простил. По его мнению, из-за этой борьбы «Феррари» не удалось отобрать четвертое место у Джорджа Расселла из «Мерседеса»: Леклер финишировал в 0,4 секунды от британца и сделал намек по радио :

Инженер: Нам не хватило круга. Не повезло.

Леклер: Да, здесь слишком короткий круг. Я знаю, где мы потеряли время… Ладно.

Уже на пит-лейн Шарль лично подошел к Карлосу, чтобы обсудить ситуацию:

В послегоночных интервью гонщики устроили взаимный разнос.

Пилоты «Феррари» обменялись панчами. Шеф не увидел проблемы и фактически принял сторону Сайнса

Шарль рассказал, что в команде изначально планировали беречь шины на стартовом отрезке, однако Сайнс решил пойти в атаку. По мнению монегаска, испанец переборщил.

«Еще до начала заезда команда сказала нам стараться беречь шины на том этапе гонки. Именно этим я и занимался. Последний поворот отлично подходит для того, чтобы добиться наибольшей экономии ресурса шин – и мы знали, что нам нужно их беречь.

Но Карлос, как мне кажется, решил использовать один круг – и очень сильно атаковал в 14-м повороте, после чего мы поравнялись, и он в итоге меня обогнал. Что абсолютно нормально. Но затем Карлос решил пройти тот поворот так, как будто бы меня на трассе вообще не было. И вот это немного досадно. В любом случае, мы все обсудим внутри команды.

На самом деле ничего особенного в этом нет. Я все понимаю – это его домашняя гонка и в целом важный момент в его карьере. Так что, я полагаю, он хотел сделать что-то зрелищное, только вот я был не самым подходящим кандидатом для таких вещей.

В конце гонки нам, к сожалению, не хватило еще одного круга, чтобы добраться до четвертой позиции, что тоже немного досадно. Но это максимум, что мы могли сделать. Думаю, мы хорошо отработали в плане стратегии. Досадно, что мы потеряли какое-то время в начале, застряв за несколькими соперниками, но ничего не поделаешь».

Карлос был более резок в комментариях – к тому же, по его версии, стратегия включала в себя и некие опции:

«Он [Шарль] слишком много жалуется на что-то после гонки. Честно говоря, на этом этапе сезона я настроен атаковать.

Мы были на свежем «софте», «Мерседес» был на использованном. Нам нужно было атаковать на первых кругах, когда у нас были новые шины, и проходить их. Что мы и говорили перед гонкой.

Я прошел Шарля, потому что… Не знаю, допустил ли он ошибку или просто слишком сильно берег шины. Затем я прошел его и почти обогнал Льюиса [Хэмилтона]. Я совершил против Льюиса андеркат, едва не выйдя впереди Расселла во время пит-стопов.

Думаю, я пытался делать то, что от меня требуется как от пилота. Ему [Шарлю] пришлось больше заниматься шинами – в конце концов это окупилось для него, ведь в итоге он прошел меня благодаря стратегии «софт»-«медиум»-«софт».

Я выбрал более агрессивный способ, «софт»-«медиум»-«хард», и он не оправдал себя. Что есть, то есть».

В другом комментарии Сайнс сдерживался куда меньше :

«Леклер был мною недоволен? Мне все было очевидно: у нас был свежий «софт», нужно было атаковать. Не знаю, что с ним случилось на первом круге, я не мог всю жизнь оставаться позади него. Не знаю, на что он жалуется на этот раз».

Руководитель Скудерии Фредерик Вассер предпочел остаться нейтральным и заглушить конфликт на ранней стадии: по его мнению, инциденту не стоит придавать слишком большого значения – у «Феррари» и без него было полно проблем (как-никак команда заняла всего лишь 5-е и 6-е место):

«Это был небольшой контакт, но мы ничего не потеряли на нем.

Тогда мы ехали пятым и шестым и, думаю, в какой-то момент находились очень близко к другим болидам, но упустили несколько секунд. Думаю, нам не хватило круга для того, чтобы достать Расселла в конце гонки.

Мой вывод заключается в том, что нам нужно лучше выступать по субботам.

По данным мы не увидели каких-либо проблем на болиде Леклера после контакта с Сайнсом. Скорее вопрос во времени. Думаю, Шарль потерял где-то полсекунды в тот момент, однако можно найти еще десять примеров того, как мы потеряли полсекунды».

В других интервью Вассер повторял свою мысль и настаивал на том, что ничего серьезного не произошло:

«Думаю, в гонке можно найти 10 примеров 10-ти обстоятельств, при которых мы потеряли полсекунды. Потом Карлос очень спокойно пропустил его [по приказу команды]. Мы потеряли пару десятых за два или три круга. Дайте нам обсудить это. Давайте не будем делать выводы после первых комментариев пилота, когда он только вылез из машины», – приводит его слова The Race .

«Я не переживаю, вне болида у них очень хорошие отношения и хорошее взаимное доверие, – публикует цитату Вассера Motorsport Week . – Они гонщики – конечно, у них такая ситуация. Но я также отлично знаю, что мы многое получаем от этого соперничества.

В прошлом году мы стали лучше благодаря соперничеству между ними, этому соревнованию длиною в сезон. И дело не в том, то у нас есть недостатки – порой происходит то, что случилось сегодня, – а в том, что гонка не прошла даром. Это часть игры».

Похоже, конфликт в «Феррари» – это просто стечение обстоятельств

Скудерия сейчас переживает активную перестройку : новый шеф активно меняет команду, даже пытается создать в ней новую культуру – и это после почти 15 лет стояния на месте. Прогресс заметен уже сейчас: после сложного сезона-2023 «Феррари» добилась успехов и уже выиграла две гонки в этом году.

Очевидно, что с более конкурентоспособным болидом команду ждут новые вызовы: один из них – обострение в противостоянии пилотов. Тем более, когда каждый из них переживает собственный кризис.

Карлос Сайнс проводит последний сезон в «Феррари» – и в теории это его последние шансы на подиумы и победы. Дальше испанца ждут смутные перспективы. Он до сих пор выбирает между «Ауди» и «Уильямсом» (которые находятся на самой ранней стадии развития), а еще им всерьез заинтересовались в «Альпин» (его туда пригласил новый консультант команды Флавио Бриаторе). В любом из трех случаев Сайнс вряд ли сходу получит быстрый болид, в то время как «Феррари» прямо сейчас постепенно (пусть и не без проблем) трансформируется в чемпионский коллектив. Естественно, Карлос хочет выжать максимум из своего положения.

У Шарля свои проблемы: практически всю карьеру в «Феррари» Леклер старался быть дипломатичным командным игроком. Однако со следующего сезона его напарником станет Хэмилтон – и Льюис явно не собирается помогать монегаску в борьбе за титул. У британца свои амбиции в виде потенциального восьмого титула и абсолютной победы над Михаэлем Шумахером.

Леклер же оказался в ситуации, когда ему заранее нужно установить команду вокруг себя – чем он, в общем-то, и занялся. В Имоле у №16 наконец появился новый гоночный инженер : Хави Маркоса поменяли на Брайана Боцци – бывшего члена настроечной команды Шарля. В Скудерии заявили, что это полностью решение команды – однако без мнения и одобрения Леклера, вероятно, не обошлось .

Также Шарль стал требовательнее: ему надоели невнятные ответы по радио, теперь монегаск хочет конкретики от команды. Только посмотрите на его радиопереговоры по ходу Гран-при Канады:

Леклер: Сколько я теряю на прямой?

Инженер: Есть немного, но продолжай атаковать.

Леклер: Мне не нужен такой ответ. Когда я спрашиваю, пожалуйста, отвечай мне.

Инженер: Полсекунды.

№16 в целом теперь старается позиционировать себя как серьезного полноценного гонщика. К примеру, после провальной квалификации во все той же Канаде (монегаск стал 11-м) Леклер довольно жестко ответил сотруднице «Феррари», которая, вероятно, объясняла ему, что нужно говорить в интервью.

«Я скажу то, что хочу», – отрезал Шарль.

Вот и в Испании пилот «Феррари» попытался пусть и без агрессивных нападок, но все же твердо обозначить свою позицию.

И хотя превращение в лидера даже по жесткости риторики идет пока топорно, Леклер старается. Как старается и Сайнс в погоне за высоким результатом в каждой гонке.

При всем при этом в «Феррари», похоже, так и не научились взаимодействовать с пилотами, ведь Сайнс и Леклер по-разному описали стратегию на гонку. По версии Шарля, в команде договорились беречь шины на первом отрезке; по версии Карлоса, они решили по возможности пройти «Мерседесы» – ведь все знали, что у «серебряных» не было свежего комплекта «софта». Что из этого правда – непонятно. Скорее всего, команда сама же запутала пилотов.

С другой строны, у Леклера действительно был темп наравне с Хэмилтоном:

А временами и с «Маклареном» и «Ред Булл» – теоретически он действительно мог бы претендовать как минимум на третье место.

Собственные интересы пилотов смешались с недоработкой команды – и все вместе вылилось в данный инцидент. Но для нынешней Скудерии это вполне нормально: коллектив Вассера как раз активно учится работать в стрессовых условиях. Гран-при Испании – это еще одна тренировка для меняющейся «Феррари».

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Фото: Diogo Cardoso/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Peter Fox, Chris Graythen