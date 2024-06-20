Философия возрождения «Феррари» как реального (а не бумажного!) столпа «Ф-1»: воля нового шефа и разворот внутренней культуры

Теперь Скудерия не боится рисковать.

В прошлом году назначение Фредерика Вассера руководителем «Феррари» казалось довольно спорным: до этого француз никогда не управлял столь крупным и серьезным коллективом. В его резюме были личные команды из младших серий (собственные «АСМ» в региональных «Ф-3» и «АРТ» в «Ф-2»), один год неглавным топ-менеджером в «Рено» (и уход из-за разногласий с руководством) и несколько лет в «Заубере»/«Альфа Ромео», основатель компании-производителя шасси для «Формулы Е» Spark – в качестве потенциального «спасителя» Скудерии ждешь кого-то более солидного. Даже несмотря на грандиозный опыт работы с гоночной частью бизнеса: половина пелотона – его воспитанники !

Тем не менее? Вассер довольно быстро дал понять: он в Маранелло не просто так и пришел уже с пониманием того, как помочь команде вернуться на самую верхушку – без «бумажных» планов «следующий год точно будет наш» и титулов чемпиона зимних тестов. Основа плана заключалась в работе с кадрами.

«В наши дни командная работа значит намного больше, чем индивидуальная ценность – намного больше, чем несколько лет назад. Это скорее вопрос командного успеха, поскольку большие размеры команды требуют более слаженного взаимодействия между ее отделами.

Влияние одного человека уменьшилось. Нельзя сказать, что это совсем не важно, ведь теперь такие люди более специализированы. «Формула-1» развивается таким образом, что теперь куда лучше работает совместная работа нескольких специалистов, нежели взгляд одного конкретного человека на конкретный вопрос.

Однако возникла необходимость наиболее эффективной организации взаимодействие этих специалистов, которые раньше могли сделать гораздо больше, чем сейчас. Это резко меняет структуру команд и влияет на результат с точки зрения темпа развития.

Еще один фактор, влияющий на команды, – новое поколение, приходящее в «Формулу-1». У этих талантов совершенно новая точка зрения. По сравнению с предыдущим поколением они по-другому относятся к разным технологиям.

Потому важно иметь руководство с большим опытом, чтобы обеспечивать взаимодействие внутри команды максимально эффективно, не позволяя разным мнениям мешать друг другу», – говорил Фред перед стартом дебютного сезона в «Феррари».

Еще до начала первого этапа француз устроил перестановки в стратегическом штабе : Иньяки Руэду он отправил работать на базу, а главным стратегом на пит-уолл назначил молодого заместителя испанца Равина Джейна – который, по инсайдам GdS, с этого года полностью отвечает за решения по ходу гонок.

Кроме того, Вассер значительно усилил технический отдел Скудерии: в Маранелло уже перешли несколько инженеров из «Ред Булл» и «Мерседеса». Среди них такие ключевые личности, как Лоик Серра и Жером Д’Амброзио (оба из «Мерседеса»): первый станет главой отдела производительности шасси, а второй займется молодежкой «Феррари» и будет заместителем Фреда . Специалисты приступят к работе уже 1 октября этого года (хотя в теории их ждал годовой вынужденный отпуск) – это часть кадровой сделки с «Мерседесом».

В конце концов «Феррари» стала настолько привлекательной, что со следующего года ее гонщиком станет сам Льюис Хэмилтон – семикратный чемпион, который, казалось, будет предан «Мерседесу» до конца карьеры. Как признавался сам Льюис, во многом на его решение повлияли хорошие отношения с шефом команды (британец выступал за коллективы Вассера в «Ф-3» и «Ф-2»).

Старт нынешнего сезона (второго для Фредерика) показал: «Феррари» и вправду превратилась из вечно сдувающегося на полпути околотопа в конкурентоспособную команду. Скудерия уже одержала две уверенных победы в Австралии и Монако, и сейчас она занимает второе место в чемпионате, в то время как ее пилоты Шарль Леклер и Карлос Сайнс идут на второй и четвертой строчке личного зачета соответственно.

И все же кадровые изменения – далеко не главный фактор нынешнего прогресса. Вассер копнул гораздо глубже: сейчас он меняет саму суть коллектива «Феррари», его глубинное самосознание и самопозиционирование даже внутри завода.

Вассер изменил корпоративную культуру Скудерии – с одобрения высшего руководства

До прихода Фреда команда 15 лет подряд находилась под итальянским руководством. После ухода Жана Тодта в конце 2007-го (именно при нем Шумахер выиграл пять титулов подряд) управление на себя взял Стефано Доменикали (нынешний глава «Ф-1»), а в 2014-м его сменил Марко Маттиаччи – который продержался меньше года. Тогда на четыре сезона пришел Маурицио Арривабене, а после внутренних разногласий Скудерию возглавил Маттиа Бинотто (швейцарец по паспорту и первой степени университета в Лозанне, но полностью итальянец из Маранелло по сути работы – Скудерия дала ему первую стажировку и работу, здесь он писал магистерскую и пришел сразу после нее в моторное подразделение тест-команды «Ф-1», а при назначении вдобавок взял на себя полное руководство техотделом ).

За все это время в команде укрепилась своеобразная корпоративная культура – и она во многом мешала прогрессу. Во-первых, из-за приверженности национальной идентичности. Тезис «Феррари» – итальянское достояние» традиционен для Скудерии, и за предыдущие 15 лет он был чем-то вроде внутрикомандного кредо. На ключевые должности чаще всего брали именно итальянцев – и это очень мешало поиску хороших кадров, ведь их пул тогда в принципе ограничен, и при сборке главных звезд возможны внутренние споры за главенство в субординации.

Были и более объективные причины. К примеру, большинство лучших современных инженеров «Ф-1» – выходцы из Великобритании, однако из-за Брексита нанимать их в Италию стало довольно муторным бюрократичным процессом . А еще многие просто не хотели ехать в Италию по семейным причинам – например, менять школы у детей.

Во-вторых, Скудерия всегда находилась под слишком большим давлением из-за своего имени. Потому чем дольше не было титулов, тем труднее становилось руководству «Феррари». Из-за этого к приходу Вассера в команде сформировались очень напряженная атмосфера, ненужный консерватизм и зажатость.

«В «Феррари» существовала культура сдержанности, – описал ситуацию Фредерик в недавнем интервью L’Équipe . – Главным образом из-за агрессивной настроенности итальянской прессы. Моя работа в том, чтобы поддерживать 1500 человек, работающих в команде, говорить о принятии тех или иных решений, и именно я являюсь тем человеком, который несет ответственность за эти решения.

У меня есть преимущество – я вообще не пользуюсь соцсетями, не читаю прессу и не знаю итальянского. Так что сам я от всего этого защищен. С другой стороны, этого нельзя сказать о людях, которые работают на базе. Многие из них смотрят гонки на Sky, или читают Gazzetta dello Sport, что несколько портило представление о компании, в которой они сами работают. В общем, все это было немного странным. Поэтому я стараюсь больше с ними общаться. Сейчас, через полчаса после гонки мы отправляем всем сообщения от гонщиков со словами благодарности и поддержки, чтобы люди не смотрели гонки и не получали информацию через третьих лиц».

«В краткосрочной перспективе все сводится к тому, чтобы сложить все воедино, создать хороший командный дух. Можно реорганизовать несколько отделов, поменять людей, но в конце концов куда большее значение имеет настрой. Мы довольно быстро справились с этим в прошлом году и теперь пожинаем плоды. Будучи руководителем команды, ты можешь быстро изменить образ мыслей команды, ее способность рисковать, привить ей уверенность в себе. С таким командным духом – назовем это так – мы сделали приличный шаг вперед.

Способность рисковать, если вы уверены в себе, если вы работаете как команда, будучи уверенными в том, что на вас не укажут как на виновного, если что-то случится, – моя работа в команде заключается в том, чтобы укрепить общий дух. Мы набрали несколько хороших специалистов. Это своего рода эффект снежного кома. Если вы более уверены в себе, то вы принимаете более правильные решения, а это добавляет еще больше уверенности», – убежден нынешний шеф Скудерии.

Причем у Вассера есть весомое преимущество: похоже, высшее руководство «Феррари» (в лице президента Джона Элканна и исполнительного директора Бенедетто Виньи) доверилось французу и дало ему своего рода карт-бланш. В компании так устали от вечных поражений, что признали готовность к тотальным изменениям.

Тем более, что Фредерика выбрали неспроста: его опыт руководства коллективами с ограниченным бюджетом стал ключевым фактором при назначении на должность в «Феррари». До лимита «Феррари» тратила больше всех в «Ф-1» , однако теперь тактика «влей больше денег для победы» невозможна. Необходимо грамотно распределять ресурсы и уметь пользоваться тем, что есть. В этом плане подход и опыт Вассера оказался идеальным фундаментом для успеха.

В «Феррари» теперь новая философия: успех команды – результат работы каждого

Весь 2023-й Вассер пустил на формирование командного духа, а теперь его задача – укрепить выстроенное. Француз хочет, чтобы «Феррари» раскрепостилась и перестала бояться ошибок. И для начала сотрудники команды должны научиться ценить самих себя.

«Для меня это очень требовательная работа, – говорит Фредерик, – но она еще требовательней для каждого члена команды, каждого механика. Думаю, по сравнению с ними я нахожусь в комфортной обстановке. В конце концов мы можем работать в хорошей атмосфере.

Быть хорошеньким или засранцем – для меня не сложнее и не легче ни то, ни другое. По крайней мере, [быть дружелюбным] – самый простой способ поблагодарить людей вокруг меня за те усилия, что они прикладывают, чтобы работать вместе в позитивной атмосфере.

Я не хочу сказать, что мне не приходится принимать тяжелых решений, меняя людей – ведь это идет на благо команды. Но по крайней мере в трудные дни намного проще улыбаться, чем не улыбаться».

Ярчайший пример того, что пытается создать Вассер, – речь на базе в Маранелло после недавней победы Шарля Леклера в Монако. Француз не стал ничего утаивать и поделился с прессой своим обращением к сотрудникам «Феррари»:

«Я сказал им, что каждый член команды определил наш успех. Все в компании играют роль, и речь не только о главе отдела аэродинамики или главном инженере. Результат зависит от каждого, оттого, насколько быстро и качественно они справятся со своей работой.

Я сказал им, что, когда результат не очень хорош, его сотворили они. Но когда мы побеждаем, то они так же творцы успеха. Это награда каждого из них».

Фреду остается контролировать работу команды. Ведь порой она может слишком увлечься.

«Энтузиасты своего дела есть во всех командах. В «Феррари» же есть риск того, что люди могут быть слишком мотивированы и будут слишком остро на все реагировать. Например, пилоты рассказывают мне что-то вроде: «Порой мы не решаемся сказать [инженерам или механикам] о какой-то небольшой проблеме, потому что мы знаем, что после этого все будут сосредоточены на решении этой проблемы и прекратят заниматься всем остальным. Но на самом деле ситуацией с чрезмерным энтузиазмом управлять гораздо проще, чем если бы все было наоборот».

При этом для француза очень важно продолжать поддерживать такую сильную мотивацию:

«Если вы начнете считать, что вышли в хорошую форму, то вам конец. Нам нужно продолжать придерживаться того же подхода и постепенно улучшаться во всех направлениях, в каждой области. Это касается пилотов, пит-уолл – всех.

Даже если вы хорошо справились, на следующей неделе вы должны справиться еще лучше. Если вы начинаете думать, что хорошо справляетесь, то это начало конца. Мы должны расширять границы во всех направлениях».

Потому упор и делается в первую очередь на нынешний штаб – ведь именно он сейчас формирует будущее «Феррари». Оттого Вассер довольно сдержанно высказывается о возможном переходе легендарного конструктора Эдриана Ньюи:

«Я не хочу давать какие-либо комментарии, потому что любой ответ может быть по-разному интерпретирован. Самое главное – стабильность команды, как я всегда говорил. Думаю, мы делаем все правильно в этом направлении. Самое важное для меня – стабильность внутри коллектива. Это намного важнее, чем отдельно взятые личности. И я бы добавил, что я очень доволен текущим положением дел».

В самой команде относятся к действиям Вассера максимально позитивно. В частности, Фреда очень поддерживает Шарль Леклер: монегаск выступал за команду француза в «Ф-2», а позже воссоединился с ним в «Ф-1» в дебютном сезоне-2018 за «Заубер». Леклер настолько проникся философией и подходом нынешнего шефа «Феррари», что в январе этого года продлил с командой контракт на несколько лет вперед .

«В команде многое изменилось. Когда Фред пришел, я думал, что ему понадобится некоторое время, прежде чем фактически заняться своей работой.

Это большая команда с большой историей – есть вещи, которые делаются здесь точно так же, как 15-20 лет назад. Так что когда ты попадаешь сюда, необходимо понять, как здесь работают люди, итальянцы, и каким образом такая команда, как «Феррари», функционирует.

Думаю, Фред понял все очень, очень быстро и очень быстро привил команде свое видение. У него очень четкие идеи касательно того, чего он хочет достигнуть и как он хочет это сделать .

Очевидно, у меня очень хорошие отношения с Фредом, и мы всегда были очень открыты при решении проблем и при новом подходе к работе.

Я полностью разделяю видение, которого придерживается Фред в средне- и долгосрочной перспективе. Это в том числе было частью моих переговоров, когда я хотел обновить контракт.

Насколько я люблю «Феррари» – а я думаю, все это знают, – настолько же для меня было важно продлить контракт с командой, которой я доверяю. И это определенно тот самый случай», – сказал Леклер.

«Ред Булл» больше не в безопасности: «Феррари» вступает всерьез

В последние гонки доминирование Ферстаппена испарилось: легкая подвеска оказалась слишком капризной при контакте с кочками и поребриками и серьезно повлияла на темп RB20. В итоге Ферстаппен отдал победу в Майами и Монако, едва не потерял ее в Имоле и не без борьбы выиграл в Канаде (несколько обгонов, везение со стратегией и ошибками соперников, проигранный поул). Очень непохоже на последние два сезона, когда нидерландцу хватало отрыва со старта для победы.

Вассер после триумфа в Монако хоть и осторожно, но все-таки дал понять , что сказка Ферстаппена подходит к концу:

«Ничего не решено в одну или другую сторону. Но, уверен, «Ред Булл» и Макс [Ферстаппен] и так не считали, что уже стали чемпионами. Это часть игры: всегда надо делать больше, стараться больше. Я убежден, что «Ред Булл» не контролирует ситуацию.

Не хочу делать выводы на основе уик-энда [Гран-при Монако], однако, если посмотреть на последние два часа уик-энда [Гран-при Эмилии-Романьи], то, думаю, Макс допустил больше ошибок в Имоле или сошел с трассы больше раз, чем за последние три сезона.

[Такое случается], когда приходится больше атаковать. Если остаешься в зоне комфорта в плане стратегии, то не допускаешь ошибок – полагаю, [«Ред Булл»] находился в такой ситуации.

Мы просто не видели [просчетов], которые проявились, когда команду вынудили работать на пределе. В прошлом году был приличный отрыв. Порой нам удавалось навязать борьбу в квалификации, однако по гоночному темпу отставание в среднем составляло четыре-пять десятых. Когда есть разница в четыре-пять десятых, ты фактически не рискуешь.

В Джидде в прошлом году Макс стартовал девятым, а спустя три круга стал лидером. Это касается и стратегии: в Австрии Макс заехал в боксы на последнем круге, чтобы проехать лучший круг. То есть отрыв составлял один пит-стоп.

Даже если допускаешь ошибку в таких условиях, она незаметна. В этом сезоне ситуация уже другая. Ситуация другая из-за нас, но также из-за «Макларена», ведь «Макларен» стал ближе к «Ред Булл». В этой борьбе мы должны извлечь максимум. Но не нужно делать какие-либо выводы, так как я считаю, что [«Ред Булл»] вернется, и это будет скоро, команда покажет силу. Я вовсе не думаю, что будет просто».

Причем Фред настаивает на сохранении нового подхода – то есть рисковать и позволять себе ошибки. Ведь только так можно найти свой предел и преодолеть его:

«Сегодня мы видим серьезную близость команд по темпу. Порой из-за одной-двух десятых секунды вы можете оказаться в пределах 3-8 места. Это значит, что если вы где-то недобрали темпа, то вам конец.

С опытом такого подхода, если вы постоянно пытаетесь выступать на пределе своих возможностей, то вы начинаете лучше все контролировать. И вы можете улучшить контроль дельты, ведь вы занимаетесь этим каждый уик-энд, каждую сессию.

Если вы стараетесь выступать аккуратно, то у вас все в безопасности, но вы не становитесь лучше. Поэтому умение рисковать – направление, которое мы должны принять вместе как команда. Я первый, кто будет выкладываться на полную. И кстати, я первый, кто признает, что мы можем ошибаться», – отметил Вассер.

Мотивацию Фреда не сломил даже неудачный этап в Канаде: в квалификации оба болида Скудерии не прошли в третий сегмент, а в гонке у Шарля Леклера возникли проблемы с мотором, в то время как Сайнс получил серьезные повреждения из-за собственной ошибки. Этап закончился двойным сходом, однако Вассера не смущен :

«Знаете, порой может возникать ощущение, что все идет не так, что все складывается против вас. Но это не изменит нашего подхода. Мы работаем как одна команда, вместе с нашими гонщиками, вместе переживаем хорошие и плохие моменты – и мы сохраним тот же подход и на следующем Гран-при. Мы продолжим работать сообща. И я не боюсь повторения подобного уик-энда, это гонки».

Следующий шаг «Феррари» – активная модернизация болида. В команде уже решили привезти еще один крупный пакет обновлений (после Имолы) на Гран-при Испании. Самое важное в нем – новое днище (ключевой элемент для генерации прижимной силы), которое повысит прижимную силу SF-24 на десять пунктов.

Более того, у Скудерии есть и глобальные планы: по данным источников издания Autosport, в 2025-м в Маранелло планируют полностью изменить болид, а не просто развить концепцию нынешней версии – и, похоже, инженеры «Феррари» уже поняли, как сделать машину быстрее.

Одним из ключевых моментов может стать переход на переднюю подвеску с тягами. Сейчас такую используют только в «Ред Булл» и в «Макларене». У этого варианта есть серьезные преимущества относительно версии с толкателями: она позволяет лучше регулировать потоки воздуха – особенно это касается потоков, уходящих под днище болида. Основная проблема такой подвески – установка: элементы в передней части болида придется разместить очень компактно, что довольно сложно. Однако если «Феррари» справится, откроет еще большие перспективы в борьбе за титул.

Впрочем, и в нынешней обстановке в Скудерии вполне уверены в себе: в преддверии этапа в Барселоне Шарль Леклер смело заявил , что команде вполне по силам побороться за победу в Кубке Конструкторов уже в этом сезоне. И в целом это похоже на правду: если Канада окажется исключением, то при слабых выступлениях второго пилота «Ред Булл» Серхио Переса у «Феррари» и впрямь есть шанс выиграть наконец что-то покрупнее пары гонок.

Это был бы настоящий триумф для Фредерика Вассера, который, судя по всему, имеет все шансы вернуть «Феррари» на вершину «Формулы-1».

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Фото: Gettyimages.ru /Peter Fox, Mark Thompson, Clive Rose, Ryan Pierse, Chris Graythen, Dan Istitene