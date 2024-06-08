Главный шок первой трети года «Ф-1» – обновления и взлет «Макларена». Даже команда не ждала такого эффекта!

С границы топ-10 – в фавориты и победители.

Сезон «Формулы-1» как раз перевалил за первую треть, серия прошла через сложнейшие выезды в Азию и Океанию и вернулась на исторические автодромы обкатывать новые волны новинок. Самое время резюмировать: депрессивное начало с преимуществом «Ред Булл» действительно развернулось в сторону конкуренции между тремя командами – и если от «Феррари» прорыва ждали еще до тестов, то взлет «Макларена» вышел немного ошеломляюще быстрым. Ведь на тестах они катали как середняки, в Бахрейне квалифицировались и финишировали на уровне 6-8 мест, а затем пара новых деталей – и понеслись подиумы, поулы и долгожданные битвы за первые места!

А победа Ландо Норриса в Майами стала пока главной сенсацией года без учета внезапных трансферных ходов. Однако в самой команде ее восприняли со сдержанным оптимизмом: что-то вроде «да, здорово, но «Ред Булл» все равно слишком далеко – нам еще работать и работать».

Тем не менее следующие два этапа доказали: успех Норриса не был случайностью. В Имоле Ландо едва вновь не вырвал у Макса Ферстаппена первое место (британец был уверен , что для триумфа ему не хватило одного круга), а в Монако блеснул финишировавший вторым Оскар Пиастри – для «Макларена» это стало четвертым попаданием в топ-2 подряд .

Теперь – спустя восемь гонок – у команды из Уокинга аж 184 очка и уверенное третье место в чемпионате. В прошлом году за тот же промежуток команда заработала всего 17 баллов – фантастический прогресс!

Большую роль в этом успехе сыграл масштабный пакет обновлений (он затронул даже днище – ключевой элемент при нынешнем регламенте), который привезли в Майами – можете почитать детальнее тут . Новинки подправили большинство косяков нынешнего MCL38, а также решили одну из основных проблем в виде темпа в медленных поворотах – болид страдал от его нехватки еще с прошлого сезона.

Но самое интересное – реакция самой команды на достигнутый успех. Она его попросту не ожидала – обновления целили в другие характеристики болида, но внезапно поправили почти все слабости!

В «Макларене» были уверены в прогрессе – но не таком большом

Руководитель коллектива Андреа Стелла пояснил: инженеры знали, что новинки для Майами добавят прижимной силы и немного ускорят в поворотах. Но они не рассчитывали ими решить глобальную проблему болида.

«То, что мы видим, и то, что мы ожидали, – просто увеличение уровня прижимной силы при любых условиях. Однако болид, если сравнивать его с нашими ожиданиями, кажется, хорошо справляется с низкоскоростными поворотами – вероятно, чуть лучше, чем мы предполагали, основываясь на наших данных. Это хорошие новости.

Нам нужно изучить вопрос во всех деталях, чтобы у нас была точная информация для дальнейшего развития. Ведь направление очень положительно сказывается на времени круга, а также придает нам конкурентоспособности на трассах, где есть низкоскоростные повороты», – сказал Стелла.

После обновлений темп MCL38 на быстром круге значительно улучшился. Только посмотрите на инфографику от The Race: в Имоле «Макларен» практически приблизился к идеалу.

«В целом я бы сказал, что по временам секторов [в Монако] мы хорошо справлялись с низкоскоростными поворотами, – пояснил Андреа. – Судя по всему, новинки, которые мы привезли в Майами, помогают болиду лучше проходить низкоскоростные повороты – и это выше наших ожиданий.

Мы поняли, как использовать болид в низкоскоростных поворотах, с которыми у нас, похоже, все в порядке – даже в Майами, где большая часть конфигурации трассы состоит из подобного рода участков, и в Монако, где у нас было больше всего проблем на первом секторе, где самый медленный поворот проходился на скорости 120 км/ч. Этот сектор включает в себя средне- и высокоскоростные повороты, так что похоже, наша конкурентоспособность начинает меняться. Медленные повороты больше не кажутся нашей уязвимостью».

Все оказалось так внезапно, что в «Макларене» не совсем понимают, почему новинки сработали настолько хорошо. По словам Стеллы, данные симулятора показывали меньший прогресс – и теперь инженерам предстоит выяснить, как такое чудо вообще произошло:

«Для нас это остается открытым вопросом – почему болид теперь, судя по всему, вполне прилично смотрится в низкоскоростных поворотах. И мы не хотим слишком спешить с выводами, потому что очень важно получить наиболее точный ответ на этот вопрос.

Это могло бы стать большой возможностью для дальнейшего развития, потому нам нужно точно определить, почему болид стал конкурентоспособным в низкоскоростных поворотах.

И нам следует различать здесь корреляцию данных с тем, что мы сопоставляем на трассе с ожидаемыми данными. С этой точки зрения, все идет вполне ожидаемо. Но затем возникает такая ситуация: когда вы привозите обновления – в частности,для улучшения аэродинамической эффективности – какое время круга вы получаете?

Вы проводите симуляции и думаете, что значение времени круга будет Х. Но похоже, что вы получили результат, слегка превосходящий Х. Дело не в корреляции теоретических данных с данными с трассы. Просто прибавка во времени оказалась больше, чем показывала симуляция».

При этом нельзя сказать, что в «Макларене» испытывают проблемы при работе с симулятором и сталкиваются с неточностями. Даже наоборот: с недавнего времени после завершения реновации базы, внедрения новой аэротрубы и компьютерных мощностей команда практически полностью освоилась в работе с данными.

«За последний год мы научились понимать, на какие числа стоит обращать внимание, какие из них самые важные и указывают на то, будет ли работать определенная новинка на трассе так же, как при симуляциях на базе. Если фокусироваться на максимальных значениях – например, возьмем показатели нагрузки, – то вполне вероятно, что вы не сможете определить их на трассе. Есть и другие важные показатели, которые дают вам четкое представление о том, будут ли работать обновления или нет», – рассказал Стелла.

Но теперт у команды новой проблемой.

У «Макларена» теперь те же сложности, что и у «Ред Булл» – но пилотов это не пугает

На последних трех этапах чемпионы из Милтон-Кейнса сильно страдают от кочек и скачков болида по поребрикам. Советник «Ред Булл» Гельмут Марко объяснял это плохой корреляцией данных – на симуляторе проблема не проявляется. Однако в итоге нестабильность болида сказалась на настройках и вынудила пилотов гонять более сдержанно. Во многом именно эта внезапная проблема подпортила победную статистику Ферстаппена.

Однако ровно то же самое наблюдает у себя и «Макларен».

«У нас еще много возможностей [стать лучше], поскольку, к примеру, мы не полностью удовлетворены тем, как ведет себя болид, проезжая по кочкам и поребрикам. У нас еще много работы. […]

Эта проблема потребует более фундаментального развития, чем простая адаптация того, что у нас уже есть. Очевидно, мы будем играть с настройками, но, кажется, мы – даже если это скорее качественное суждение – не способны достичь цели в той же мере, что и другие команды.

Наши пилоты вполне явно заявили, что, судя по всему, некоторые другие болиды могут проезжать по поребрикам более уверенно. К этому вопросу нужно подходить более фундаментально, нежели просто играться с настройками тех болидов, что у нас сейчас есть», – заявил Андреа Стелла.

Но даже так гонщики сохраняют мегапозитивный настрой. Оно и неудивительно: год назад они боролись за топ-10 – а теперь могут рассчитывать на несколько побед в сезон.

«Думаю, мы были близки [к лидерам] на протяжении всего сезона, – поделился эмоциями Ландо Норрис. – Я говорил в начале года, что «Ред Булл» начнет проигрывать, их будут догонять.

Есть ощущение, что мы начали это делать раньше, чем я ожидал, но в то же время парни привезли несколько хороших обновлений. Это очень хороший знак, так что я смотрю на все это с позитивом. Я доволен. С нетерпением жду будущего и того, что мы сможем сделать, потому что мы знаем, что есть области, в которых нам необходимо стать лучше. Как только мы сделаем это, думаю, мы сможем выиграть больше гонок».

«Думаю, мы набрали хороший ход, команда выступает невероятно здорово, у нас сильный болид, обновления работают так, как мы хотим. Именно к этому мы и стремимся. Уверенность очень и очень высока – пожалуй, моя уверенность высока как никогда», – сказал Оскар Пиастри.

И судя по всему, дальше будет только лучше, ведь нынешний «Макларен» – это пример очень грамотного руководства.

В Уокинге наладили контакты внутри команды – именно это определило дальнейший прогресс

В недавнем интервью с RacingNews365 Андреа Стелла много рассказал о том, как управляет «Маклареном» и как выстраивается работа внутри команды – открыл основную причину нынешнего успеха:

«Боюсь, нет никакого особого секрета – а если бы был, то я бы его не рассказал. Реальность такова, что никакого секрета нет, но мы определенно выносим пользу из текущего периода, когда мы можем насладиться хорошими результатами на старте сезона – особенно с тех пор, как обновили болид, – и задуматься о том, как мы смогли достичь этого.

Мы хотим убедиться в том, что не изменим подход, которого до сих пор придерживались, просто потому, что начали появляться результаты, и в том, что мы можем изменить подход таким образом, чтобы он в точности соответствовал нашим желаниям. Нет смысла вносить изменения ради изменений.

Затем, через несколько месяцев, мы можем осознать, что изменили мышление, поэтому пытаясь насладиться результатами и празднованиями, мы продолжаем мыслить как коллектив. Нам нужно убедиться, что мы сохраним нынешний подход, мышление и культуру, которые необходимы для продолжения строительства команды.

Мы выиграли гонку, несколько раз попали на подиум, но давайте посмотрим на достижения «Ред Булл» – у нас есть амбиции однажды оказаться на таком же месте. Но когда мы смотрим на то, где мы сейчас, то создается ощущение, что нам предстоит забраться на целую гору. Впереди много работы, но мы хотим убедиться, что сможем забраться наверх, следуя по правильному пути. Его сопровождает веселье, празднование, а также большое количество анализа и размышлений по типу «как нам продолжить развиваться и двигаться в направлении, которое определили год назад?»

Нам четко ясно, что наш подход заключается в том, чтобы извлекать максимум из каждого, кто работает в «Макларене». Ведь в 2024-м нет того человека, который, держа карандаш в руке, нарисует быстрейшую машину. Ее создание – всегда результат вклада множества людей и их взаимодействия.

Если у меня есть частичка информации, чтобы поспособствовать разработке переднего крыла, я должен поделиться ею наиболее конструктивным образом с другим человеком, который обладает еще одной частичкой информации о переднем крыле. Затем как группа мы создадим хорошее крыло.

Технические способности так же важны, как и умение работать в команде. Если у меня есть 10 суперспециалистов, но они не могут взаимодействовать друг с другом, то у нас не получится создать хорошее переднее крыло.

Так что даже в моем положении необходимо убедиться в том, что ты хорош не только в технической сфере: каждый должен понимать, что этот бизнес не заканчивается технической составляющей.

В конце концов машины придуманы, построены, используются и управляются людьми – поэтому этот бизнес завязан на людях. Даже если он находится на вершине технологий в автоспорте, им все равно управляют люди.

Все сводится к тому, чтобы извлечь максимум из способностей людей, работающих в компании. Потому я и не считаю, что в «Формуле-1» есть какой-то особый способ вести дела».

Любая успешная команда «Ф-1» (да и вообще любая компания, предприятие и прочее) строится именно таким образом: умением найти верные кадры и научить их взаимодействовать друг с другом. Этим занимался и Кристиан Хорнер, когда возглавил «Ред Булл» в 2005-м. Первый сезон технический отдел команды постоянно конфликтовал между собой: конструкторы обвиняли во всем отдел аэродинамики, те перебрасывали вину на ответственных за аэротрубу, и так по кругу. Только когда у инженеров появилось взаимопонимание (при появлении главного конструктора Эдриана Ньюи), дела стали налаживаться. Та же история с перекладыванием ответвенности и войной подразделений наблюдалась и в прошлом году в «Альпин», и, по слухам, в «Феррари» до назначения Маттии Бинотто на роль шефа.

Путь нынешних чемпионов сейчас пытается воспроизвести Стелла: вслед за бывшим руководителем команды Адреасом Зайдлем он выстраивает правильные взаимоотношения внутри «Макларена». Все это в том числе отметил исполнительный директор команды Зак Браун. Он так вдохновился успехами «Макларена», что теперь предрекает команде борьбу за титул в не самом далеком будущем:

«Да, думаю, можем [нацелиться в ближайшем будущем на чемпионство]. Всегда есть тонкая настройка механизма, вложения в новые технологии, однако в нашем списке дел нет ничего, что выбивалось бы за рамки обычного хода бизнеса.

Мы нуждались в аэротрубе, в больших вещах. Всегда можно нанять больше людей, что-то улучшить, однако я очень доволен техническими руководителями, коммерческим отделом, нашими финансами, всеми элементами. Так что да, думаю, у нас есть все необходимое, надо просто продолжать двигаться вперед.

Мы довольны сегодняшним положением, учитывая то, какая сложная перед нами задача. Но цель заключается в чемпионстве и победе в гонках. Это непросто, мы давно такого не добивались. Однако мы настроены на это.

Разумеется, наше видение заключается в борьбе за титул. Пока мы не готовы. Но есть ощущение, что у нас есть все необходимое, чтобы добраться до этой точки. Не считаю, что мы очень далеки.

На мой взгляд, то, как команда отыгралась за последний год, было чем-то выдающимся. Это говорит многое о нашей команде, нашем характере и нашей культуре. Вряд ли мы добились бы такого в 2020-м. Но мы сделали это в 2023-м. И здорово начать сезон-2024 с того места, где мы закончили предыдущий.

Я считаю, команда стала гораздо лучше [в сравнении с 2020 годом]. Андреа [Стелла] потрясающе работает на должности руководителя коллектива. У нас прекрасные мужчины и женщины, которые отлично себя проявляют, дают нам быструю машину. У нас два выдающихся гонщика – думаю, мы определились с составом, очень довольны им, и он будет с нами в обозримом будущем.

С технической точки зрения есть все необходимое. Мы много говорили об аэротрубе, о новых инструментах для симуляций, CFD и тому подобном – все на месте».

Ну что, ждем эпоху доминирования «Макларена»? Или все-таки «Феррари» и «Ред Булл» не позволят?

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Graythen, Lars Baron; Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Hasan Bratic, Federico Basile/IPA Sport, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press