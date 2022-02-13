Оказывается, скандальный финал «Ф-1» с титулом Ферстаппена провели по советам «Ред Булл». Родина Хэмилтона полыхает от видео с радиопереговорами

Британским гонщикам приходится успокаивать фанатов.

Киношный финал сезона-2021 потряс «Формулу-1»: люди до сих пор обсуждают, как Макс Ферстаппен вырвал титул у Льюиса Хэмилтона на последнем круге Гран-при Абу-Даби. И не меньше всех волнует спорное решение гоночного директора Майкла Маси – он пустил в один круг с лидером только застрявших между Максом и Льюисом и тут же отозвал машину безопасности ради боевого финиша.

Действия Маси взбесили «Мерседес»: крики Тото Вольффа «нет, Майки, нет» уже превратились в мем, команда после финиша пошла к судьям и устроила многочасовой спор, а после поражения три дня грозила апелляцией. Недовольство утихло лишь с обещанием расследования от Международной автомобильной федерации – результаты ждут 18 марта (в день первой практики Гран-при Бахрейна).

Пристально изучают финал и фанаты с журналистами. Они откопали радиопереговоры спортивного директора «Ред Булл» Джонатана Уитли с Майклом Маси – оказалось, гоночный директор поступил практически по просьбе команды Ферстаппена:

ДУ: Эти круговые – не нужно ждать, пока они проедут круг и догонят пелотон. Нужно просто выпустить их, и тогда мы погоняемся.

ММ: Понял.

Кстати, нечто схожее говорил Майклу по радио и босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер: «Почему бы нам не убрать этих круговых с пути? Нужен всего лишь один круг».

А после и прозвучал известный ответ на недовольство Вольффа: «Тото, это называется гонки, лады?»

Несогласные посчитали переговоры Джонатана и Маси новым доказательством судейства в пользу «Ред Булл». Вот только «новым» его трудно назвать: в сети запись появилась через четыре дня после Гран-при – в официальном издании расширенных хайлайтов. Да и ФИА подтвердила, что уже давно знала о разговоре и расследовала его – надавить им на комиссию не получилось бы.

А вот устроить шумиху в интернете удалось: в соцсетях появилась волна постов об этих радиопереговорах с хэштегом #F1xed (название серии «Ф-1» обыгрывается в слове fixed – «подстроено») с десятками тысяч лайков и ретвитов – прежде всего, конечно, на родине Хэмилтона.

Не прошли мимо бывшие гонщики из Великобритании – и их оценка этой записи оказалась более сдержанной. К примеру, комментатор Sky Sports Мартин Брандл не посчитал ее чем-то серьезным:

«Это не новая запись, и нужно понимать: она не означает, что Майклу Маси сообщают то, чего он не знал. Давайте не будем предполагать, будто Маси не понимал, что он может и не может делать с круговыми. Конечно, неприятно это слушать, и многие недовольны – болельщики Хэмилтона, болельщики «Мерседеса».

Недопустимо, чтобы команды указывали рефери, когда он принимает важнейшие решения, когда на трассе болид, маршалы и эвакуаторы. Он [Маси] пытался справиться с ситуацией, а его лоббировали слева, справа и спереди. В футболе или регби такие действия восприняли бы как абсолютно недопустимые. Для «Формулы-1» это неприглядная картина, хотя я не думаю, что аудио что-то меняет».

Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл тоже посчитал запись не такой уж и особенной. В беседе с одним из пользователей твиттера он написал:

«Это не новая запись. Тем не менее слушать ее некомфортно, как и после гонки. Никому (кроме «Ред Булл») такое не нравится. Вопрос в том, что теперь делать?

Я считаю, перед Хэмилтоном и всеми фанатами «Ф-1» нужно извиниться. Но это не повлияет на результат чемпионата 2021 года – вот о чем я говорю. Увольнение Маси не поменяет исход. Может, для Хэмилтона даже лучше, чтобы он остался. Маси – его должник!»

Сам Джонатан Уитли в подкасте TJTS пожалел о попадании любых переговоров с гоночным директором в эфир – ведь именно из-за них и случился скандал:

«Мне кажется, это была ошибка [транслировать переговоры команд с Маси]. В свое время мы поддержали Майкла (он стал гоночным директором после внезапной смерти Чарли Уайтинга в 2019 году – Sports.ru), Майкл помог нам. Мы работали вместе. Но все рушится, когда это начинают транслировать. Были ситуации, что меня раздражали и я говорил то, что не следовало. Но я не медийное лицо. Это более занудный уровень понимания правил. Не думаю, что это [показ переговоров команд и гоночного директора] всем пошло на пользу».

В любом случае ФИА уже полностью прояснила ситуацию по финалу: если бы «Мерседес» выиграл апелляцию, результат Гран-при Абу-Даби аннулировали бы и Макс Ферстаппен остался бы чемпионом из-за преимущества по личным победам перед стартом. В остальном расследование все еще продолжается, и переговоры с Уитли точно еще изучат вместе со спорными случаями на других этапах.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, Hasan Bratic