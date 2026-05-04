Лига PARI. «Ротор» поделил очки с «Арсеналом», «Урал» проиграл «Шиннику»
В Лиге PARI прошли матчи 32-го тура.
В 32-м туре Лиги PARI в субботу «Родина» победила «Черноморец» (3:1).
В воскресенье «Факел» победил «Енисей» (2:0), «Торпедо» обыграл «Чайку» (2:0). Матч СКА и «Уфы» перенесли.
В понедельник «Урал» уступил «Шиннику» (0:1), «Ротор» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (2:2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
23 комментария
Факел с победой ⚽⚽⚽
Да, очень важная победа. Расклеилась игра и игроки до этого. 4 защитника и Фролкин сыграли роль? Нужно было не пропустить. А дальше замены сыграли
Челябинск напомнил самого себя из осенней части
Шинник весной просто невероятен по результатам, скажите мне зимой что мы не проигрываем 10 матчей подряд и ведет в Екатеринбурге у Урала, я бы в жизни не поверил, красавцы!
Чемпионат можно заканчивать, верхнюю часть на крайний, Факел - Родина свое взяли, Урал проснулся только в добавочное время, У Березуцкого лицо абсолютно равнодушное )
Урал сегодня не играл, Урал сегодня точно спал. Понедельник как всегда, день тяжёлый он всегда. ПОЗОР!
Очень интересно кто в итоге Уралу и Ротору в стыках попадется. Думается мне Ротору по силам команду РПЛ пройти. А вот Урал - тут вопросы сплошные.
вот и весь Урал с Березуцким..дома проиграли восьмой команде...
у которой беспроигрышная серия из 10 матчей
дома проиграли, какая рпл, если ты середняка фнл не побеждаешь...
Невероятное окончание тура! Жаль, что на спортсе ФНЛ уделена лишь одна тема в новостной ленте (эта), зато про отдых Мбаппе насчитал минимум 3...
КАМАЗ Машина Она Не Победима!!!
Очень удивил довольно низкий уровень распиареного голкипера из Аргентины.
