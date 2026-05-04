23

Лига PARI. «Ротор» поделил очки с «Арсеналом», «Урал» проиграл «Шиннику»

В Лиге PARI прошли матчи 32-го тура.

В 32-м туре Лиги PARI в субботу «Родина» победила «Черноморец» (3:1).

В воскресенье «Факел» победил «Енисей» (2:0), «Торпедо» обыграл «Чайку» (2:0). Матч СКА и «Уфы» перенесли.

В понедельник «Урал» уступил «Шиннику» (0:1), «Ротор» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (2:2).

Лига PARI

32-й тур

Лига PARI (Первая лига). 32 тур
4 мая 14:00,
Урал
Завершен
0 - 1
Шинник
Матч окончен
86’
Миронов   Черный
Итало   Бардачев
84’
79’
Бозов   Котин
Ишков   Марков
68’
Морозов   Карапузов
68’
Иванисеня   Кордейро
64’
62’
Порохов   Гонгапшев
62’
Самойлов   Косогоров
2тайм
Перерыв
24’
  Голубев
Урал
Кузнецов, Ар. Мамин, Итало, Бегич, Сунгатулин, Морозов, Акбашев, Ишков, Иванисеня, Секулич, Малькевич
Запасные: Ишков, Богомольский, Маргасов, Морозов, Филипенко, Бондарев, Итало, Иванисеня, Малеев, Аюпов
1тайм
Шинник:
Митров, Лысцов, Корнюшин, Бозов, Маляров, Ланин, Галоян, Голубев, Порохов, Миронов, Самойлов
Запасные: Малахов, Нафиков, Самойлов, Вамбольт, Карпов, Никитин, Порохов, Миронов, Бозов
Лига PARI (Первая лига). 32 тур
4 мая 16:30,
Арсенал Тула
Завершен
2 - 2
Ротор
Матч окончен
Брнович   Алинви
82’
82’
Кайнов   Храмцов
77’
  Алиев
71’
Азнауров   Родионов
71’
Эльдарушев   Сафронов
71’
Фомин   Коротков
  Цараев
67’
Азявин   Максимов
65’
Горбунов   Рейес Уренья
64’
Горбунов
58’
Брнович
57’
Большаков
50’
Гулиев   Раздорских
48’
2тайм
Перерыв
  Горбунов
45’
+5’
43’
Давидян   Алиев
Гулиев
37’
31’
  Трошечкин
18’
Эльдарушев
Арсенал Тула
Запасные: Большаков, Попов, Брнович, Рейес Уренья, Соколов, Кармаев, Горбунов, Плотников, Азявин, Максимов, Обрывков, Пенчиков, Пуцко, Алинви, Богданец, Цараев, Гулиев, Исаенко, Раздорских, Мелихов, Сангаре, Цулая
1тайм
Ротор:
Фомин
Запасные: Бардыбахин, Хохлачев, Родионов, Сафронов, Ципуштанов, Данилкин, Фомин, Чагров, Шильников, Алиев, Храмцов, Давидян, Кайнов, Макаров, Симонян, Трошечкин, Сугробов, Азнауров, Дадич, Эльдарушев, Литвенок
Лига PARI (Первая лига). 32 тур
1 мая 11:30,
КАМАЗ
Завершен
2 - 0
1.25xG1.38
Спартак Кострома
Матч окончен
87’
Киселев
Солодухин
86’
Абдуллаев   Дерюгин
85’
Шамкин   Калистратов
85’
Лайкин   Абдуллахи
85’
79’
Жилмостных   Киселев
70’
Гогич   Бугриев
70’
Пантелич   Садов
Караев   Солодухин
66’
  Султонов
63’
60’
Назаренко   Тлехугов
60’
Енин   Рубцов
Ревазов   Султонов
57’
2тайм
Перерыв
  Караев
3’
КАМАЗ
Анисимов, Семенов, Маругин, Тананеев, Давыдов, Лайкин, Защепкин, Ревазов, Шамкин, Караев, Абдуллаев
Запасные: Караев, Абдуллаев, Лайкин, Шамкин, Ревазов
1тайм
Спартак Кострома:
Саппа, Жилмостных, Супранович, Тарасов, Игнатьев, Гогич, Енин, Хубаев, Назаренко, Калмыков, Пантелич
Запасные: Жилмостных, Гогич, Назаренко, Енин, Пантелич
Лига PARI (Первая лига). 32 тур
2 мая 12:00,
Челябинск
Завершен
2 - 0
2.68xG0.94
Нефтехимик
Матч окончен
Левин   Агаев
84’
Тусеев
82’
80’
Кокоев   Родин
80’
Магомедов   Машуков
77’
Моисеев
Н''Диайе   Гонгадзе
75’
74’
Гвенетадзе   Моисеев
  Гаджимурадов
56’
55’
Ширяев
Самойлов
49’
2тайм
45’
Титов   Гвенетадзе
Перерыв
  Комиссаров
6’
Н''Диайе
1’
Челябинск
Тусеев, Бердников, Кочиев, Байтуков, Гудков, Самойлов, Кертанов, Гаджимурадов, Н''Диайе, Комиссаров, Левин
Запасные: Н''Диайе, Левин
1тайм
Нефтехимик:
Голубев, Валиахметов, Ширяев, Кахидзе, Мусалов, Кокоев, Кантария, Титов, Шильцов, Магомедов, Бобер
Запасные: Гвенетадзе, Магомедов, Кокоев, Титов
Лига PARI (Первая лига). 32 тур
2 мая 13:00,
Черноморец
Завершен
1 - 3
1.82xG1.89
Родина
Матч окончен
Хубулов
86’
Жигулев   Анциперов
84’
82’
Максименко   Мусаев
82’
Тимошенко   Гарибян
Магомедов   Коновалов
80’
  Хубулов
79’
70’
Рейна   Корян
68’
Бакаев
Тарба   Крачковский
66’
Сыщенко   Суслов
66’
62’
  Рейна
61’
Абдусаламов   Бакаев
61’
Егорычев   Ушатов
51’
Дятлов
2тайм
Жилкин   Антонов
45’
Перерыв
Тарба
24’
14’
  Тимошенко
2’
  Максименко
Черноморец
Штепа, Зарыпбеков, Плиев, Сыщенко, Николаев, Тарба, Магомедов, Чистяков, Жигулев, Хубулов, Жилкин
Запасные: Тарба, Сыщенко, Магомедов, Жилкин, Жигулев
1тайм
Родина:
Волков, Бессмертный, Крижан, Сокол, Дятлов, Рейна, Фищенко, Егорычев, Абдусаламов, Тимошенко, Максименко
Запасные: Егорычев, Абдусаламов, Тимошенко, Максименко, Рейна
Лига PARI (Первая лига). 32 тур
3 мая 07:00,
СКА Хабаровск
Не начался
0 - 0
Уфа
Лига PARI (Первая лига). 32 тур
3 мая 13:00,
Волга Ульяновск
Завершен
0 - 1
1.83xG0.88
Сокол
Матч окончен
90’
+6’
Костин
Ковалев
89’
Тихий
85’
83’
Кахриманович   Синяк
78’
Бутаев   Костин
78’
Пасевич   Поярков
78’
Ковачевич
Фольмер   Руденко
74’
68’
Сасин   Киреенко
Новиков   Касьянов
66’
Яковлев   Каменщиков
66’
62’
  Кахриманович
Гершун   Мурза
57’
Багателия   Пшенников
57’
45’
Кутовой   Шпитальный
2тайм
Перерыв
38’
Мухин
17’
Глойдман
Волга Ульяновск
Бабурин, Ковалев, Тихий, Ибрагимов, Красильниченко, Фольмер, Костин, Новиков, Гершун, Яковлев, Багателия
Запасные: Яковлев, Багателия, Фольмер, Гершун, Новиков
1тайм
Сокол:
Крайков, Глойдман, Ковачевич, Печенкин, Бутаев, Сасин, Кахриманович, Мухин, Чуриков, Кутовой, Пасевич
Запасные: Бутаев, Сасин, Кахриманович, Кутовой, Пасевич
Лига PARI (Первая лига). 32 тур
3 мая 15:00,
Факел
Завершен
2 - 0
1.7xG0.14
Енисей
Матч окончен
Симонов   Беляев
90’
+5’
  Пуси
90’
+3’
Гиоргобиани
85’
82’
Батырев   Гюрджан
82’
Иллой-Айет   Огиенко
Гнапи   Уридия
75’
Габараев   Альшин
75’
  Тодорович
74’
58’
Погосов   Чуканов
58’
Надольский   Печура
Магомедов   Гиоргобиани
45’
2тайм
Турищев   Пуси
45’
45’
Иванов   Канаплин
Перерыв
44’
Погосов
Габараев
28’
Факел
Фролкин, Тодорович, Габараев, Юрганов, Журавлев, Якимов, Нетфуллин, Симонов, Турищев, Магомедов, Гнапи
Запасные: Магомедов, Габараев, Турищев, Гнапи, Симонов
1тайм
Енисей:
Шамов, Шершов, Иллой-Айет, Цесь, Масловский, Надольский, Батырев, Погосов, Мазурин, Окладников, Иванов
Запасные: Надольский, Погосов, Иванов, Иллой-Айет, Батырев
Лига PARI (Первая лига). 32 тур
3 мая 15:00,
Чайка
Завершен
0 - 2
0.71xG0.74
Торпедо
Матч окончен
90’
+2’
  Уткин
Роспутько   Иванов
90’
89’
Чурич
88’
Орехов   Москвичев
82’
Орехов
Соколов   Джебов
75’
Маслов
74’
67’
Бородин
Библик   Посмашный
65’
Гуляев   Червяков
65’
62’
Ищенко   Камара
62’
Апеков   Шитов
62’
Иваньков   Гоцук
62’
Цыпченко   Чурич
2тайм
Перерыв
23’
  Апеков
Чайка
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Крутовских, Никитенков, Роспутько, Маслов, Пополитов, Соколов, Библик, Гуляев
Запасные: Роспутько, Соколов, Гуляев, Библик
1тайм
Торпедо:
Корец, Савичев, Иваньков, Бородин, Шевченко, Орехов, Уткин, Ищенко, Цыпченко, Каштанов, Апеков
Запасные: Орехов, Ищенко, Цыпченко, Апеков, Иваньков
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги PARI

Статистика Лиги PARI

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
23 комментария
Факел с победой ⚽⚽⚽
Да, очень важная победа. Расклеилась игра и игроки до этого. 4 защитника и Фролкин сыграли роль? Нужно было не пропустить. А дальше замены сыграли
Челябинск напомнил самого себя из осенней части
Шинник весной просто невероятен по результатам, скажите мне зимой что мы не проигрываем 10 матчей подряд и ведет в Екатеринбурге у Урала, я бы в жизни не поверил, красавцы!
Чемпионат можно заканчивать, верхнюю часть на крайний, Факел - Родина свое взяли, Урал проснулся только в добавочное время, У Березуцкого лицо абсолютно равнодушное )
Урал сегодня не играл, Урал сегодня точно спал. Понедельник как всегда, день тяжёлый он всегда. ПОЗОР!
Очень интересно кто в итоге Уралу и Ротору в стыках попадется. Думается мне Ротору по силам команду РПЛ пройти. А вот Урал - тут вопросы сплошные.
вот и весь Урал с Березуцким..дома проиграли восьмой команде...
у которой беспроигрышная серия из 10 матчей
дома проиграли, какая рпл, если ты середняка фнл не побеждаешь...
Невероятное окончание тура! Жаль, что на спортсе ФНЛ уделена лишь одна тема в новостной ленте (эта), зато про отдых Мбаппе насчитал минимум 3...
КАМАЗ Машина Она Не Победима!!!
Очень удивил довольно низкий уровень распиареного голкипера из Аргентины.
