Забытый Росс Баркли в 30 стал реджистой и рвется на Евро из подвала АПЛ

Палагин рад за звезду «Лутона».

Росс Баркли никогда не был мальчиком с плакатов и обложек, но, как и любой талант на острове, не мог увернуться от сравнений с легендами прошлого.

Рой Ходжсон был одним из первых, кто распознал в Баркли черты Пола Гаскойна.

Фрэнк Лэмпард называл юношу новым Руни.

А Роберто Мартинес, показавший парня миру и болельщикам «Эвертона», увидел в нем Баллака.

Как говорится, никакого давления.

По версии Рэя Холла, который следил за расцветом Баркли в академии «Эвертона», именно комплименты помешали Россу. За последние несколько лет англичанин пережил сразу несколько падений.

● После неудачной аренды в «Астон Вилле» (травма) Баркли возвращается в «Челси». Рассчитывает на второй шанс, но получает максимально холодный прием. Томас Тухель забывает про Росса, перечисляя варианты в полузащите, клуб отбирает восьмерку, которую Баркли выбрал после перехода из «Эвертона».

● В какой-то момент «Челси» задумался о продаже Росса в МЛС. Вступали в переговоры с «Интер Майами», но даже клубу Бекхэма Баркли оказался неинтересен.

● Летом-2022 терпение «Челси» лопнуло. Клуб расторгает контракт, хотя до окончания остается целый год.

● В конце августа Баркли решается на переход в «Ниццу»: начал неплохо, но после смены тренера оказался мимо заявки на Лигу Европы и вне планов клуба на будущее.

● Прошлым летом Баркли подошел к 30-летию, поддерживая форму самостоятельно. АПЛ уже стартует, а он все еще без клуба.

Примерно тогда Мартинес озвучил, почему карьера Баркли настолько не соответствует авансам:

«Думаю, он из тех игроков, которых порой не понимают. Он не вписывается в систему и привычные тактические шаблоны. Мне кажется, в Испании у него было бы больше шансов – там ценят игроков, которые одновременно техничны и физически крепки. Росса не стоит привязывать к какой-то роли, вписывать в структуру, которая его ограничивает. От него всегда требовали того, чего он не мог. Игнорируя то, на что он способен».

На этом фоне выбор Баркли в пользу «Лутона» интриговал. Для ренессанса Росс выбрал, вероятно, самый маленький клуб, который когда-либо играл в АПЛ. Тренирующий его Роб Эдвардс признавался на старте сезона: играть с топ-клубами для «Лутона» – словно соревноваться в другом виде спорта.

Помимо скромных ресурсов, смущала игровая стилистика. «Лутон» вышел в АПЛ, играя в футбол 90-х. Команда Эдвардса владела мячом на уровне последних команд Чемпионшипа (а ведь даже туда проникли идеи Пепа) и пасовала с точностью 69% – хуже дела были только у четырех команд лиги.

Поднявшись в АПЛ, Эдвардс не изменил философии. «Лутон» чаще всех в лиге вешает в штрафную, больше всех бьет головой, а основную ставку делает на стандарты. Очень показательный фрагмент из декабрьского матча с «Ман Сити»: Пеп отчитывал Рубена Диаша за фол в центре поля, потому что даже оттуда «Лутон» может опасно навесить и сообразить момент (кстати, сообразили).

Как же в такой футбол вписался Баркли, который привык получать мяч в ноги? Эдвардс придумал, как совместить бей-беги стиль с привычками новичка:

«Мы верим в него, верим, что он способен делать разницу в игре. Росс помогает нам эволюционировать, развиваться. Ему нужен этот элемент свободы в игре, которая помогает чувствовать ритм и самовыражаться. Просто позвольте ему опускаться за мячом и заниматься своим делом. Он настоящий артист».

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Тактическое выражение артистизма – роль реджисты, в которой Росс впервые попробовал себя на четвертом десятке лет. В теории неактуальный режим в команде, которая предпочитает видеть мяч скорее в воздухе, чем на земле. Но на практике оказывается чуть ли не самой важной. Если «Лутон» – пришельцы из прошлого для АПЛ, то Баркли для «Лутона» – пришелец из будущего, с которым команда может играть разнообразнее .

Не будем перечислять все показатели с мячом, в которых Росс лидирует в «Лутоне» – займем слишком много времени. Остановимся только на передачах. К концу марта у «Лутона» всего два игрока, которые преодолели планку в 1000 передач. Один из них – вратарь Томас Камински. Еще один – Росс Баркли. Да-да, не знаешь, что делать с мячом – отдай Баркли.

С ним Росс способен на всякое, но ключевая цель – облегчить жизнь партнерам, которые привыкли играть проще. Вот характерное наблюдение от Сеска Фабрегаса: «Я очень рад за Росса. Он сбился с пути в последние годы, но в «Лутоне» играет на фантастическом уровне. Когда он с мячом, произойти может все что угодно. Одним пасом он способен оживить всю команду. Под прессингом может сохранить мяч и отдать его свободным партнерам».

В первой части сезона силу Баркли ощутил на себе «Ливерпуль». После матча Клопп критиковал команду за то, что контрпрессинг работал на ноль целых ноль десятых. При этом не стал обвинять игроков в том, что ленились. Между строк хвалил «Лутон» и его дирижера за спокойствие.

Из той же серии – возможно, главный хайлайт сезона Баркли. В игре с «Арсеналом» Росс запустил атаку, которая начиналась для него в окружении четырех оппонентов. Не стушевался, избавился от мяча и при этом продолжил момент рывком в штрафную. Оттуда – забил в дальний угол:

Момент хорошо подсвечивает две уникальные черты Баркли-реджисты. Крайне редко опорники решаются на обводки в центре поля – риски потери обычно перевешивают потенциальную выгоду. Скажите это Россу: англичанин лидирует в АПЛ по удачным обыгрышам среди центрхавов. В той же игре с «Арсеналом» Баркли так замучал Мартина Эдегора, что норвежец молил о пощаде прямо по ходу игры.

Еще одно лидерство Росса среди полузащитников – по ударам. Часть объяснения – рейды, которые Баркли устраивает в стиле праймового Яя Туре. Еще – подключения на стандарты, которые у «Лутона» отработаны на топ-уровне. Никогда в карьере Росс не бил так часто после угловых.

Второй пример адаптации – объем игры без мяча. Баркли привык играть в клубах, которые владеют мячом больше соперника, и на позиции, в которой он него почти не требуют беготни. В «Лутона» все иначе – нужно пахать, причем в центре поля. Рой Кин недавно заметил, что именно опорники совершают больше всех рывков в матче.

В этом плане есть хорошая новость и плохая. Хорошая – Баркли совсем не халтурит. У него рекордные показатели почти по всем оборонительным аспектам – отборы, перехваты, заблокированные удары и даже выносы из штрафной. Обсуждая перспективы возвращения в сборную, Росс акцентировал внимание именно на этой стороне игры:

«Я понимаю, какая конкуренция в полузащите, но, думаю, у меня есть качества, чтобы вернуться и играть. Верю, что могу дополнить команду – я создаю моменты, беру на себя ответственность в игре, иду на риски. К тому же теперь я гораздо более дисциплинирован без мяча».

Плохая новость и потенциально удар по перспективам в сборной: Баркли хоть и пашет, но иногда переходит в ряды зрителей. Для команды, которая защищается по зонам, – еще не преступление. Но «Лутон» с начала зимы перестроился на персональную модель, где от каждого игрока требуется доигровка – иначе обрушится весь карточный домик.

Выбор тренера Эдвардса превратил «Лутон» в главных камикадзе АПЛ, которые через тур устраивают концерты и соревнуются с соперником в игре, кто забьет больше. Как формулирует Роб, «рискованно, зато интересно». Баркли со своими плюсами и минусами – ключевая фигура. От него зависит, в какую сторону качнется маятник.

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Олицетворение подхода – выездная игра с «Ньюкаслом» (4:4) и противостояние Росса с Шоном Лонгстаффом. Перед голом «Лутона» Баркли отжал у него мяч, протащил до штрафной и закатил в пустые – плюс. Перед голом «Ньюкасла» отпустил Лонгстаффа на 5 метров, хотя в начале эпизода был ближе к воротам на 10-15 метров – минус.

В последние пару месяцев так живет весь «Лутон». Команда с самым скромным бюджетом в лиге пытается остаться в АПЛ, отстегнув ремень безопасности.

Не факт, что поможет (ресурсы слишком скромные), но для игрока, который пытается наверстать упущенное, это идеальная среда.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Clive Brunskill; IMAGO/David Horn, IMAGO/Andy Rowland, imago sportfotodienst/Global Look Press ; East News /ADRIAN DENNIS / AFP