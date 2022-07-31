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Бернарду – опорник, эволюция «Ливерпуля» в атаке и разные дебюты Холанда и Нуньеса. Главное из Суперкубка Англии

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Бернарду Силва Бернарду Силва
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Палагин с первыми впечатлениями. 

«Мне очень понравилась эта игра, но на самом деле большинство наших матчей с «Сити» круто изучать и просто смотреть как зритель. Да, мы не всегда в них побеждаем, зато почти всегда они оказываются зрелищными». 

Реакция Юргена Клоппа на победу в Суперкубке подчеркивает, что старт английского сезона удался. Еще один матч между «Ливерпулем» и «Сити» порадовал зрителей. 29 ударов на двоих, почти шесть ожидаемых голов, драма в концовке и несколько интриг, которые однозначно подогреют интерес к сезону. Неплохо для первой игры кампании. 

В разборе хотелось бы остановиться именно на таких деталях – даже в игре за Суперкубок мы увидели несколько новых идей от команд. Учитывая, что дебютировали дорогостоящие форварды, вдвойне разумно сделать на этом акцент. 

Составы в этом плане не предложили сенсаций – неожиданностью можно назвать лишь появление с первых минут Роберто Фирмино (новичок Дарвин Нуньес остался в запасе). Отход от привычных сочетаний объяснялся только травмами: у «Сити» не сыграл основной в паре защитников Эмерик Лапорт (вышел Натан Аке), у «Ливерпуля» – Алиссон и Диогу Жота. Зато внутри этих составов были интересные перестановки. 

«Ливерпуль» продолжает эволюционировать в атаке – гибкие треугольники появились на обоих флангах

Главной темой прошлого сезона для «Ливерпуля» стал прогресс в позиционных атаках – впервые в эпоху Гвардиолы и Клоппа команда обошла «Сити» по ожидаемым голам в АПЛ (данные – Understat). В первую очередь «Ливерпуль» добился этого за счет ротаций на сильном правом фланге – мы несколько раз подчеркивали, как здорово меняются позициями Трент Александр-Арнольд, Джордан Хендерсон и Мо Салах. ТАА в интервью The Athletic объяснял, что тренер просит грамотно заполнять все пространство на правом краю, а кто займет конкретную зону – не важно. Благодаря взаимопониманию в этом процессе «Ливерпуль» здорово запутывал соперников. 

Такой же гибкости на левом краю не было. Там команда тоже неплохо обостряла, но не с такой частотой. Объяснения были и кадровые, и тактические. Например, Энди Робертсон набрал форму только к концу года (правда, затем блистал на одном уровне с ТАА), Тиаго помогал Фабиньо смещениями в опорную, а их атакующий партнер менялся – в первой половине сезона им был Садьо Мане, во второй Луис Диас. Добиться такой же сыгранности не удалось, хотя все трое провели классный сезон. 

Судя по словам Клоппа и его помощника Пепейна Линдерса (главный в «Ливерпуле» по позиционным атакам), тренерский штаб все-таки рассчитывал воспроизвести такую же гибкость и на левом фланге. Матч за Суперкубок нельзя назвать гарантией, что увиденное перенесется на сезон, но гибкость и правда прослеживалась. 

Ее олицетворение – врывания в штрафную из опорной «Сити». В исполнении Диаса такой прием не удивляет, но вчера его дополняли и Робертсон, и даже Тиаго. 

Важным помощником в этой стадии стал Фирмино – он не участвовал напрямую в комбинациях, но часто открывался в зоне Кайла Уокера. Благодаря этому кто-то из тройки на левом краю всегда оставался свободен. Можно посочувствовать Рияду Марезу – алжирцу приходилось буквально разрываться между двумя игроками. 

В плане выбора позиции зоны распределялись, как правило, естественным образом: Робертсон – создает ширину, Тиаго – отвечает за контроль в полуфланге, а Диас – относительно свободно двигается и проникает в штрафную. Но сам треугольник постоянно видоизменялся – благодаря этому «Ливерпуль» здорово менял направление атак. 

На карте ниже – длинные передачи команды Клоппа. Значительная часть из них – на чужой половине (правая половина по карте), где меньше пространства, а соперник может быстрее среагировать благодаря компактности. «Сити» не всегда удавалось именно из-за хорошей работы обоих треугольников «Ливерпуля». Первый гол стал неплохим отражением этого – команда дважды меняла направление за счет диагоналей на противоположный фланг. 

Переводы с одного края на другой – в принципе любимая фишка «Ливерпуля» в матчах с «Сити». Обычно ее команда Клоппа использует в подготовительной стадии, но вчера она помогала и в затяжных атаках. Это и признак общей эволюции «Ливерпуля», связанной с прогрессом в позиционке, и намек на то, как команда будет развиваться в этой стадии. 

«Сити» вдруг поменял схему. Изменение затронуло Бернарду – он играл как второй опорник

Неожиданным приемом от Пепа стали изменения в схеме. По стартовому сочетанию команда могла расположиться обычном образом в полузащите: Родри – чистый опорник, Бернарду и КДБ – в роли восьмерок (или свободных восьмерок, как однажды сформулировал Кевин). На деле роли распределились иначе: Де Брюйне располагался рядом с Холандом, а Бернарду – на одной линии с Родри, по сути играя второго опорника. 

Важно, что эта конфигурация сохранялась в обеих стадиях – и с мячом, и без мяча. Сюрприз – именно в ее постоянстве. В отдельных матчах «Сити» уже переходил на игру в двух опорников, причем даже с Бернарду на поле. Например, после гостевой игры с «Челси» в прошлом сезоне Пеп хвалил португальца за помощь Родри в розыгрыше мяча – но даже этот ход был скорее импровизацией Силвы, чем инструкцией Гвардиолы. 

Осознанность приема в данном случае можно связать с двумя факторами. Первый – Пеп пытался компенсировать качества Эмерика Лапорта, который отсутствовал из-за травмы. Француз – важнейший инструмент «Сити» во владении и лучший разыгрывающий среди защитников: первая похвала от тренера соперника за эти качества прилетела ему уже после дебютной игры в АПЛ. Аке – тоже левша (одна из причин покупки), но не так хорош на мяче, как Лапорт. 

Бернарду действовал именно в зоне Натана – причем иногда настолько глубоко опускался, что начинал атаки между двумя центральными защитниками. 

Иногда партнеры очевидно не доверяли Аке и пасовали более техничному Бернарду: 

Второй возможный фактор – эксперименты Пепа с прицелом на будущее. Гвардиола – не фанат игры с двумя опорными (любит, когда опорную контролирует один игрок) и даже переворачивал сезон отказом от такой схемы (пример – кампания-2020/21). Приход Кэлвина Филлипса – возможный катализатор обратных изменений. По данным The Athletic, Пеп действительно рассматривает такой вариант, чтобы дать практику новичку. 

Первые итоги по Суперкубку – неоднозначные впечатления. С одной стороны, Бернарду неплохо помогал с преодолением прессинга чисто за счет техники. С другой, «Сити» лишился привычных методов в позиционных атаках (даже там схема с двумя опорниками сохранялась). На контрасте с «Ливерпулем» пострадала именно смена направления атак – один из флангов часто оставался без поддержки полузащитника. 

Еще одним следствием стали непривычно высокие для «Сити» позиции крайних защитников. Высоко забирался не только более атакующий Канселу, но и Уокер, который в прошлом году рассказывал, что эволюционировал именно в ложного фулбека. 

Благодаря высоким подключениям обоих «Сити» эпизодически зажимал «Ливерпуль», но надежным источником моментов это не стало. Показательно, что на двоих Уокер и Канселу сделали сразу 6 попыток обводок – им часто не хватало именно поддержки полузащитника, приходилось брать игру на себя. Зато игра получилась открытой – «Сити» больше обычного зависел от переходных стадий, а «Ливерпуль» получал моменты в контратаках. 

Смазанный дебют Холанда и мощный выход Нуньеса – первые выводы по нападающим-новичкам

Конечно, главной интригой был дебют форвардов. Предсезонка в этом плане – не лучший индикатор, тем более оба испытывали проблемы со здоровьем. Холанд провел всего 45 минут в товарищеских матчах, а Нуньес, даже играя, залечивал мозоли на ногах. Из нападающих-новичков в старте появился только Эрлинг, поэтому начнем с него. 

Вердикт по норвежцу: сыграл, мягко говоря, неоднозначно. С одной стороны, даже в таком (не лучшем для себя) матче получил сразу три верных момента – два из них Opta записала в категорию явных. Сам Пеп после матча отмечал, что важнее именно наличие моментов – в другой день Холанд реализует хотя бы один из них. 

Вдобавок Эрлинг мог получить еще больше шансов – игра состояла из кучи переходных эпизодов, в которых Холанду легче себе проявить. Не удалось: иногда партнеры игнорировали его рывок за спину, либо опаздывали с пасом, либо отдавали, но неточно. Это не вина Эрлинга – просто итог плохой сыгранности (логично, учитывая, что вместе всего две недели). 

С другой стороны, Холанд ничем не компенсировал запоротые моменты – это лишь усугубило негативные впечатления. 16 касаний за игру – слишком мало даже с учетом того, что играл против «Ливерпуля» (не оставляют пространства для розыгрышей), а «Сити» не смог навязать привычную игру, в которой разыгрывает мяч на чужой половине и больше задействует форвардов. 

По стадии игры без мяча – тоже вопросы. В «Боруссии» Холанд приучил, что самостоятельно почти не отбирает – в отличие от Габи Жезуса и Хулиана Альвареса. Поэтому 0+0 по отборам и перехватам – совсем не сюрприз и даже не повод для критики. В простых эпизодах, когда от Холанда требовалось поджать соперника, он справлялся – некоторые даже заканчивались потерями «Ливерпуля» вследствие выносов. 

В сложных эпизодах Холанд терялся. Ошибки были разного типа – иногда банально выключался из эпизода и поздно реагировал: 

Иногда просто не успевал к сопернику, из-за чего партнер разрывался между двумя игроками: 

Хорошая новость – судя по наблюдениям Пепа, Холанд должен набрать форму только к концу августа. Этот отрезок Гвардиола вообще считает ключевым – пока не наступила интенсивная фаза с двумя матчами в неделю есть время и на тренировки. Важный фактор, учитывая слабую сыгранность Эрлинга с составом. 

Нуньес на его фоне оставил более цельное и куда более приятное впечатление. Несмотря на то, что сыграл всего полчаса, стал лучшим в матче по ударам, плюс умудрился заработать сразу два пенальти (один из них отменили из-за офсайда). 

Качества уругвайца здорово раскрыл режим матча. Из-за того, что крайние защитники «Сити» высоко подключались в атаку, нападающие «Ливерпуля» получали много пространства за их спинами и возможность контратаковать. Нуньес этим хорошо пользовался и наказывал – либо через забегания за спину, либо в зоне, за которую отвечает фулбек «Сити». Это фирменный маневр Дарвина – мы разбирали его после трансфера.  

Интрига на первые туры АПЛ – как Нуньес справится с соперниками, которые не оставят так много пространства и припаркуют автобус. «Ливерпуль» в целом научился с ними справляться благодаря работе Линдерса, но интересно, сколько времени потребуется уругвайцу, чтобы интегрироваться в более привычный для команды Клоппа сценарий. 

Судя по матчу с «Сити», Нуньес точно принесет пользу в больших матчах, когда инициатива переходит от одной команды к другой. Перед первой паузой на сборные (середина сентября) таких шансов у Дарвина будет еще два – на выезде с «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В другой роли Нуньес тоже должен себя попробовать – на старте сезона «Ливерпуль» играет с двумя новичками АПЛ («Фулхэм» + «Борнмут») и оборонительными «Эвертоном» и «Вулвз». 

Ждем начала АПЛ и ответов на эти вопросы. 

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Холанд – голевая машина. Но мощнее (и надежнее) ли, чем Левандовски, Мбаппе, Роналду и другие?

Ливерпуль – Манчестер Сити 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
30 июля, 19.00, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 21 Александер-Арнолд, 1:1 – 70 Альварес, 2:1 – 83, пенальти Салах, 3:1 – 90 Нуньес.
ЛиверпульАдриан, Александер-Арнолд (Милнер, 74), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Эллиотт, 73), Тиаго Алькантара (Кейта, 85), Фабиньо, Фирмино (Нуньес, 59), Салах (Джонс, 90), Диас (Карвалью, 90).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 73), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд.
Предупреждения:
Рубен Диаш (83), Нуньес (90).

Фото: REUTERS/Andrew Boyers

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