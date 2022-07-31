Бернарду – опорник, эволюция «Ливерпуля» в атаке и разные дебюты Холанда и Нуньеса. Главное из Суперкубка Англии

Палагин – с первыми впечатлениями.

«Мне очень понравилась эта игра, но на самом деле большинство наших матчей с «Сити» круто изучать и просто смотреть как зритель. Да, мы не всегда в них побеждаем, зато почти всегда они оказываются зрелищными».

Реакция Юргена Клоппа на победу в Суперкубке подчеркивает, что старт английского сезона удался. Еще один матч между «Ливерпулем» и «Сити» порадовал зрителей. 29 ударов на двоих, почти шесть ожидаемых голов, драма в концовке и несколько интриг, которые однозначно подогреют интерес к сезону. Неплохо для первой игры кампании.

В разборе хотелось бы остановиться именно на таких деталях – даже в игре за Суперкубок мы увидели несколько новых идей от команд. Учитывая, что дебютировали дорогостоящие форварды, вдвойне разумно сделать на этом акцент.

Составы в этом плане не предложили сенсаций – неожиданностью можно назвать лишь появление с первых минут Роберто Фирмино (новичок Дарвин Нуньес остался в запасе). Отход от привычных сочетаний объяснялся только травмами: у «Сити» не сыграл основной в паре защитников Эмерик Лапорт (вышел Натан Аке), у «Ливерпуля» – Алиссон и Диогу Жота. Зато внутри этих составов были интересные перестановки.

«Ливерпуль» продолжает эволюционировать в атаке – гибкие треугольники появились на обоих флангах

Главной темой прошлого сезона для «Ливерпуля» стал прогресс в позиционных атаках – впервые в эпоху Гвардиолы и Клоппа команда обошла «Сити» по ожидаемым голам в АПЛ (данные – Understat). В первую очередь «Ливерпуль» добился этого за счет ротаций на сильном правом фланге – мы несколько раз подчеркивали , как здорово меняются позициями Трент Александр-Арнольд, Джордан Хендерсон и Мо Салах. ТАА в интервью The Athletic объяснял, что тренер просит грамотно заполнять все пространство на правом краю, а кто займет конкретную зону – не важно. Благодаря взаимопониманию в этом процессе «Ливерпуль» здорово запутывал соперников.

Такой же гибкости на левом краю не было. Там команда тоже неплохо обостряла, но не с такой частотой. Объяснения были и кадровые, и тактические. Например, Энди Робертсон набрал форму только к концу года (правда, затем блистал на одном уровне с ТАА), Тиаго помогал Фабиньо смещениями в опорную, а их атакующий партнер менялся – в первой половине сезона им был Садьо Мане, во второй Луис Диас. Добиться такой же сыгранности не удалось, хотя все трое провели классный сезон.

Судя по словам Клоппа и его помощника Пепейна Линдерса (главный в «Ливерпуле» по позиционным атакам), тренерский штаб все-таки рассчитывал воспроизвести такую же гибкость и на левом фланге. Матч за Суперкубок нельзя назвать гарантией, что увиденное перенесется на сезон, но гибкость и правда прослеживалась.

Ее олицетворение – врывания в штрафную из опорной «Сити». В исполнении Диаса такой прием не удивляет, но вчера его дополняли и Робертсон, и даже Тиаго.

Важным помощником в этой стадии стал Фирмино – он не участвовал напрямую в комбинациях, но часто открывался в зоне Кайла Уокера. Благодаря этому кто-то из тройки на левом краю всегда оставался свободен. Можно посочувствовать Рияду Марезу – алжирцу приходилось буквально разрываться между двумя игроками.

В плане выбора позиции зоны распределялись, как правило, естественным образом: Робертсон – создает ширину, Тиаго – отвечает за контроль в полуфланге, а Диас – относительно свободно двигается и проникает в штрафную. Но сам треугольник постоянно видоизменялся – благодаря этому «Ливерпуль» здорово менял направление атак.

На карте ниже – длинные передачи команды Клоппа. Значительная часть из них – на чужой половине (правая половина по карте), где меньше пространства, а соперник может быстрее среагировать благодаря компактности. «Сити» не всегда удавалось именно из-за хорошей работы обоих треугольников «Ливерпуля». Первый гол стал неплохим отражением этого – команда дважды меняла направление за счет диагоналей на противоположный фланг.

Переводы с одного края на другой – в принципе любимая фишка «Ливерпуля» в матчах с «Сити». Обычно ее команда Клоппа использует в подготовительной стадии, но вчера она помогала и в затяжных атаках. Это и признак общей эволюции «Ливерпуля», связанной с прогрессом в позиционке, и намек на то, как команда будет развиваться в этой стадии.

«Сити» вдруг поменял схему. Изменение затронуло Бернарду – он играл как второй опорник

Неожиданным приемом от Пепа стали изменения в схеме. По стартовому сочетанию команда могла расположиться обычном образом в полузащите: Родри – чистый опорник, Бернарду и КДБ – в роли восьмерок (или свободных восьмерок, как однажды сформулировал Кевин). На деле роли распределились иначе: Де Брюйне располагался рядом с Холандом, а Бернарду – на одной линии с Родри, по сути играя второго опорника.

Важно, что эта конфигурация сохранялась в обеих стадиях – и с мячом, и без мяча. Сюрприз – именно в ее постоянстве. В отдельных матчах «Сити» уже переходил на игру в двух опорников, причем даже с Бернарду на поле. Например, после гостевой игры с «Челси» в прошлом сезоне Пеп хвалил португальца за помощь Родри в розыгрыше мяча – но даже этот ход был скорее импровизацией Силвы, чем инструкцией Гвардиолы.

Осознанность приема в данном случае можно связать с двумя факторами. Первый – Пеп пытался компенсировать качества Эмерика Лапорта, который отсутствовал из-за травмы. Француз – важнейший инструмент «Сити» во владении и лучший разыгрывающий среди защитников: первая похвала от тренера соперника за эти качества прилетела ему уже после дебютной игры в АПЛ. Аке – тоже левша (одна из причин покупки), но не так хорош на мяче, как Лапорт.

Бернарду действовал именно в зоне Натана – причем иногда настолько глубоко опускался, что начинал атаки между двумя центральными защитниками.

Иногда партнеры очевидно не доверяли Аке и пасовали более техничному Бернарду:

Второй возможный фактор – эксперименты Пепа с прицелом на будущее. Гвардиола – не фанат игры с двумя опорными (любит, когда опорную контролирует один игрок) и даже переворачивал сезон отказом от такой схемы (пример – кампания-2020/21). Приход Кэлвина Филлипса – возможный катализатор обратных изменений. По данным The Athletic, Пеп действительно рассматривает такой вариант, чтобы дать практику новичку.

Первые итоги по Суперкубку – неоднозначные впечатления. С одной стороны, Бернарду неплохо помогал с преодолением прессинга чисто за счет техники. С другой, «Сити» лишился привычных методов в позиционных атаках (даже там схема с двумя опорниками сохранялась). На контрасте с «Ливерпулем» пострадала именно смена направления атак – один из флангов часто оставался без поддержки полузащитника.

Еще одним следствием стали непривычно высокие для «Сити» позиции крайних защитников. Высоко забирался не только более атакующий Канселу, но и Уокер, который в прошлом году рассказывал, что эволюционировал именно в ложного фулбека.

Благодаря высоким подключениям обоих «Сити» эпизодически зажимал «Ливерпуль», но надежным источником моментов это не стало. Показательно, что на двоих Уокер и Канселу сделали сразу 6 попыток обводок – им часто не хватало именно поддержки полузащитника, приходилось брать игру на себя. Зато игра получилась открытой – «Сити» больше обычного зависел от переходных стадий, а «Ливерпуль» получал моменты в контратаках.

Смазанный дебют Холанда и мощный выход Нуньеса – первые выводы по нападающим-новичкам

Конечно, главной интригой был дебют форвардов. Предсезонка в этом плане – не лучший индикатор, тем более оба испытывали проблемы со здоровьем. Холанд провел всего 45 минут в товарищеских матчах, а Нуньес, даже играя, залечивал мозоли на ногах. Из нападающих-новичков в старте появился только Эрлинг, поэтому начнем с него.

Вердикт по норвежцу: сыграл, мягко говоря, неоднозначно. С одной стороны, даже в таком (не лучшем для себя) матче получил сразу три верных момента – два из них Opta записала в категорию явных. Сам Пеп после матча отмечал, что важнее именно наличие моментов – в другой день Холанд реализует хотя бы один из них.

Вдобавок Эрлинг мог получить еще больше шансов – игра состояла из кучи переходных эпизодов, в которых Холанду легче себе проявить. Не удалось: иногда партнеры игнорировали его рывок за спину, либо опаздывали с пасом, либо отдавали, но неточно. Это не вина Эрлинга – просто итог плохой сыгранности (логично, учитывая, что вместе всего две недели).

С другой стороны, Холанд ничем не компенсировал запоротые моменты – это лишь усугубило негативные впечатления. 16 касаний за игру – слишком мало даже с учетом того, что играл против «Ливерпуля» (не оставляют пространства для розыгрышей), а «Сити» не смог навязать привычную игру, в которой разыгрывает мяч на чужой половине и больше задействует форвардов.

По стадии игры без мяча – тоже вопросы. В «Боруссии» Холанд приучил, что самостоятельно почти не отбирает – в отличие от Габи Жезуса и Хулиана Альвареса. Поэтому 0+0 по отборам и перехватам – совсем не сюрприз и даже не повод для критики. В простых эпизодах, когда от Холанда требовалось поджать соперника, он справлялся – некоторые даже заканчивались потерями «Ливерпуля» вследствие выносов.

В сложных эпизодах Холанд терялся. Ошибки были разного типа – иногда банально выключался из эпизода и поздно реагировал:

Иногда просто не успевал к сопернику, из-за чего партнер разрывался между двумя игроками:

Хорошая новость – судя по наблюдениям Пепа, Холанд должен набрать форму только к концу августа. Этот отрезок Гвардиола вообще считает ключевым – пока не наступила интенсивная фаза с двумя матчами в неделю есть время и на тренировки. Важный фактор, учитывая слабую сыгранность Эрлинга с составом.

Нуньес на его фоне оставил более цельное и куда более приятное впечатление. Несмотря на то, что сыграл всего полчаса, стал лучшим в матче по ударам, плюс умудрился заработать сразу два пенальти (один из них отменили из-за офсайда).

Качества уругвайца здорово раскрыл режим матча. Из-за того, что крайние защитники «Сити» высоко подключались в атаку, нападающие «Ливерпуля» получали много пространства за их спинами и возможность контратаковать. Нуньес этим хорошо пользовался и наказывал – либо через забегания за спину, либо в зоне, за которую отвечает фулбек «Сити». Это фирменный маневр Дарвина – мы разбирали его после трансфера.

Интрига на первые туры АПЛ – как Нуньес справится с соперниками, которые не оставят так много пространства и припаркуют автобус. «Ливерпуль» в целом научился с ними справляться благодаря работе Линдерса, но интересно, сколько времени потребуется уругвайцу, чтобы интегрироваться в более привычный для команды Клоппа сценарий.

Судя по матчу с «Сити», Нуньес точно принесет пользу в больших матчах, когда инициатива переходит от одной команды к другой. Перед первой паузой на сборные (середина сентября) таких шансов у Дарвина будет еще два – на выезде с «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В другой роли Нуньес тоже должен себя попробовать – на старте сезона «Ливерпуль» играет с двумя новичками АПЛ («Фулхэм» + «Борнмут») и оборонительными «Эвертоном» и «Вулвз».

Ждем начала АПЛ и ответов на эти вопросы.

Фото: REUTERS/Andrew Boyers