Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйта», но плохо для финала НБА

Уже не раз проговаривалось, что в святой троице «Голден Стэйта» Дрэймонду Грину отведена роль неизмеримого статистикой святого духа. Дух этот не только веет, где хочет, но и в силу своей газообразной сущности заполняет абсолютно все пространство, в котором находится. Сейчас идет финал НБА, в котором играют исторически значимые команды, обладающие огромными фанатскими сообществами. Рейтинги просмотров бьют рекорды. Адам Сильвер доволен, боссы с сигарами рукоплещут, баскетбольный мир (в отличие от остального) прекрасен.

И тут, значит, Дрэймонд Грин такой: «Гайс, все понимаю, финал-шминал, но говорить вы будете только обо мне».

Действительно, Дрэймонд Грин теперь везде. Кроме, разумеется, первой пятерки претендентов на MVP Финала от официального сайта НБА, которая была опубликована после первых двух матчей. В нем на втором месте расположился Джордан Пул, потому что существует попал два пятиочковых броска. Это бывает.

Умение Грина заполнять собой абсолютно все медийное пространство проявилось не в этой серии и даже не в этом году. Вообще про Грина, кажется, известно уже почти все, и нового ничего написать нельзя. Топовый подкастер, нетоповый каттер, совесть нации, фигура противоречивая, важность которой невозможно оценить никакими имеющимися в распоряжении у человечества метриками. Многие видят в нем пророка нового баскетбола. Еще большее число любителей баскетбола считают его конусом (с) в нападении, потому что Грин не умеет бросать. Тут нечему удивляться, ведь десятки и сотни тысяч болельщиков выросли на трудах Билла SportsGuy Симмонса, который при всем своем обаянии поставил Джейсона Кидда всего лишь на 43-е место в своей Пирамиде величия, начав текст о нем вот с такого пассажа: «Мой приятель Джей Баг очень точно обобщил судьбу Кидда всего три года спустя его прихода в НБА. Мы наблюдали за матчем «Санс» против «Селтикс» с трибун и видели, как Джейсон бросил трехочковый, у которого попросту не было шансов стать точным. Через пару секунд после того, как мяч отскочил от дужки и чуть было не сбил голову Антуана Уокера с плеч, Баг произнес: «Всякий раз, как я наблюдаю за игрой Кидда, я словно натыкаюсь на невероятно сексуальную девчонку в баре. Однако затем он совершает бросок, и у меня складывается ощущение, словно эта девчонка скинула куртку, и у нее оказались комариные укусы вместо груди».

Этот как раз тот уровень экспертизы, на который когда-нибудь мечтает выйти администрация блога «Дриблинг в никуда». То, что Грин не умеет бросать – это не совсем правда, хотя помнят об этом только те, кто застал сезоны 2015-2017, когда Дрэймонд был вполне пристойным снайпером. После этого он стал бросать настолько редко, что начинает казаться, будто он специально насмехается над Биллом Симмонсом, его бостонскими собутыльниками и теми зрителями, которые, как он сам говорит, не понимают игру, а смотрят лишь на то, как мяч залетает в кольцо. Чем меньше бросков и попаданий будет у Грина, тем больше критики и ненависти будет в его адрес, а Грин в любое время суток питается исключительно критикой и ненавистью, используя ее в качестве мотивации. Часто на десерт предпочитает недооценку. Учитывая то, что Дрэймонд – один из самых умных людей в НБА, возникает полное ощущение того, что радикальный отказ от бросков является лишь частью плана.

Грин действительно не изменился. Только по ходу нынешнего плей-офф он успел наброситься на Седрика Максвелла, в тысячный раз как бы поссориться с Чарльзом Баркли, похвалить Патрика Беверли, поругать Патрика Беверли, удалиться с площадки, показать соответствующие пальцы трибунам в Мемфисе, заставить лишиться сна Юдониса Хаслема и пережить потерю близкого друга. Он был таким всегда.

Так зачем тогда я начал писать этот текст, спросите вы, если с Грином и так давно все было понятно? Кажется, что в финальной серии он превзошел самого себя. Поведение Грина обсуждают все – разумеется, используя полярные интонации и риторику. Не оставаться же в стороне, в самом деле.

Почему так получилось, что на первый план в серии, наполненной атакующими суперзвездами, на первый план вышел именно Грин? Думаю, причина заключается в том, что «Голден Стэйт» проиграл первый матч финала на своей площадке. Это болезненно само по себе. И ладно бы просто проиграл, так «Голден Стэйт» ведь банально развалился в четвертой четверти. Игроки «Бостона» беспрепятственно подходили к неприступной вроде бы крепости в Сан-Франциско (а там много таких) и с удовольствием фигачили по стенам крепости кувалдами. Игроки «Голден Стэйта» ничего не могли с этим сделать.

Грин такие вещи просто так не оставляет. Как уже было сказано выше, это человек, который вообще ничего никогда не забывает и любую вещь на свете способен использовать для укрепления собственной мотивации. Понятно, что во второй игре он сразу же начал демонстрировать свои главные качества, среди которых были как хорошие, так и не очень хорошие.

К хорошим, разумеется, стоит отнести защиту. На первой же минуте второй игры Джейлен Браун забил трехочковый через Грина, который и без того, как мы выяснили, был мотивирован. Это была большая ошибка Джейлена Брауна, потому что он этим попаданием лишь удвоил мотивацию Грина и разбудил в нем настоящего монстра. После этого Браун, атакуя через Грина, не просто не попадал в кольцо, но даже и не мог в целом до кольца добросить. Чтобы не быть голословным, я беспрецедентно записал, обрезал и склеил видеофайлы, желая продемонстрировать вам, насколько невероятен был в защите Дрэймонд.

Мне не столь уж важно, насколько потерянным выглядит Грин во время тех атакующих владений, в которых он зачем-то стоит в углу площадки. Да, в этом углу этом он может представлять опасность только разве что для болельщиков из первых рядов, но никак не для кольца. И что? Мне даже не хочется всерьез обсуждать то, что в этом плей-офф Usage рейтинг у Грина всего лишь восьмой в команде. 14% USG – это примерно уровень Даниэля Тайса и другого чемпионского Грина, который Дэнни. Понятно, что мало. Понятно, что раньше было лучше. Только вот еще больше понятно то, что даже такой Грин невероятно важен для нападения «Голден Стэйта».

Вот по поводу этой важности. Не было бы никакой проблемы, если бы Грин проявлял себя исключительно в баскетбольном смысле, а в перерывах между матчами орал бы на Седрика Максвелла, правительство Соединенных Штатов и ребенка из Далласа. Проблема в том, что Грин совершенно несуразно ведет себя прямо во время матчей. Тактика «а раньше все убивали из нагана прямо на площадке, и им за это ничего не было» здесь не слишком применима. Рашид Уоллес играл вроде бы как в золотую для любителей олдскула эпоху, но это не мешало ему быть вечным лидером по количеству технических замечаний и изгнаниям с площадки. Есть рабочее предположение о том, что Грин ведет себя во время матчей намного более вызывающе, чем Рашид и нарушает установленные правила намного чаще него, воздействуя на соперников и судей как физически, так и психологически.

Сейчас мало кто обсуждает прекрасную защиту Грина. Лучшие баскетбольные умы заняты исключительно тем вопросом, стоит ли подходить к Грину с обычной меркой, или же необходимо создать какую-то уникальную среду, в которой Дрэймонду будет комфортно проявлять свои лучшие качества. Да, время от времени он будет бодать чужих игроков, сбивать их с ног и перекидывать через плечо. Зато мир увидит его лучшие качества, ну а то, что он людей бьет – так это неотъемлемая часть его сумрачного гения!

О порочности логики людей, считающих, что Грина не следовало удалять в эпизоде с Брауном из-за «духа игры» (с), я пару дней назад написал в своем телеграм-канале, вспомнив университетский курс теории государства и права. Была надежда, что на этом все и закончится.

Ничего, разумеется, не закончилось. Стив Керр достал старую шарманку и сыграл на ней одну из любимых мелодий, сказав, что Дрэймонду Грину необходимо позволить быть самим собой. Это мое любимое. Ясно, что в век всепроникающей политкорректности такие слова звучат как молитва. Мол, а как можно не давать кому-то быть самим собой, это противоречит всем ценностям. При этом совершенно забывается, что избыточная свобода одного человека напрямую способна влиять на свободы других людей, которые ничего особенного и не просят. Можно как бы, при всем уважении, всего лишь мирно ходить по площадке, не боясь быть сбитым Дрэймондом Грином и получить за это фол просто по той причине, что Грину необходимо быть собой?

Возможно, Стив Керр перечитал невероятно {эээ, не могу подобрать эпитет, чтобы никого не обидеть, а вот – противоречивый! да, пусть так будет} противоречивый труд Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности», в котором, помимо прочего, как раз тема необходимости полного развития личности и культивируется. Вполне вероятно, эзотерикой увлекается и сам Грин, но, как много раз отмечалось, спорт – он же лучше, чем жизнь. В жизни правил никаких нет, поэтому Евангелие от Вадима Зеланда и стало таким популярным. В спорте правила есть. И эти правила должны быть равны для всех. Два самых банальных предложения за десять лет существования блога проговорены. Не думал, что когда-нибудь придется утверждать столь прописные истины, но сейчас время такое, что логику где-то найти очень трудно.

Грин, разумеется, имеет полное право считать себя не таким, как остальные. Он уникальный в своем роде игрок, который изменил баскетбол не меньше, чем Стеф Карри. Просто Карри работает на необъятно широкую аудиторию, а Грин стал продвинутым знаменем для тех, кто, как он сам говорит, «действительно понимает баскетбол». Понятно, что «Голден Стэйт» – это баскетбольный аналог альманаха с отдельными, но тесно связанными друг с другом историями, где все роли более-менее главные, даже если экранное время и людская слава распределены несколько неравномерно. «Криминальное чтиво», «Женщины на грани нервного срыва», «Бешеные псы», «Кофе и сигареты», «Голден Стэйт». Грин, конечно, гангстер, но больше всего он похож на героиню фильма Альмодовара Росси де Пальму, девушку с крайне колоритной внешностью, которая вроде бы совсем не красавица, а скорее ожившая кубическая картина Пикассо. При этом она нисколько не сомневается в своей неотразимости, ведя себя столь нагло и повелительно, что из ниоткуда создается важный и притягательный образ. Который, например, покорил героя Антонио Бандераса. Ровно тот же случай и с Дрэймондом Грином. Он не должен был стать тем, кем он стал, но все-таки это случилось исключительно благодаря его собственным усилиям. Наверняка Грин горд собой, и он имеет на это полное право.

Только вот не думаю, что даже такая уникальность является поводом для того, чтобы позволять Грину делать все, что ему захочется (если против него, разумеется, не играет Леброна, которому нужно отыгрываться с 1-3). Когда идет потенциально великий финал, хочется все же сосредотачиваться именно на баскетболе, а не на шоу одного актера, пусть и очень талантливого. Его шоу мы еще увидим в подкасте и студии TNT.

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Фото: REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports