В главном автомарафоне планеты «Ле-Мане» – битвы во всех классах, наши тоже в деле. Здесь все, что нужно знать!

Обзор эпичности, которой хватит на 24 часа.

Легендарный марафон «24 часа Ле-Мана» – одна из культовых для мирового автоспорта гонок, которая по давней традиции (аж с 1923 года) собирает в июне всю топовую кузовную технику планеты на французской трассе «Сарте». Сегодня «Ле-Ман» входит в календарь мирового чемпионата по гонкам на выносливость WEC , где в двух отдельных зачетах соревнуются гиперкары (высший класс спортпрототипов со скоростями под 330 километров в час и бюджетами на десятки миллионов) и автомобили LMGT3 (в свою очередь самая престижная категория суперкаров, заменившая LMGTE, где на машинах не было АБС). На суточной гонке к ним добавляются еще прототипы младшей группы LMP2, используемые в региональных сериях по типу европейского и азиатского первенств или американской IMSA – некий аналог «Ф-2» для прототипов с примерно одинаковыми для всех шасси, и равными моторами по 630 л.с. Класс считается самым конкурентным и чисто «гоночным». Подробнее о мощностях и регламенте мы рассказывали здесь .

Масштабный форум под Парижем ежегодно посещают не только заводские команды «Тойоты», «Феррари», «Порше», «БМВ», «Ламборгини» и других крупнейших производителей, но также десятки известных пилотов, среди которых немало экс-гонщиков «Формулы-1» . Неудивительно, ведь победа в «24 часах Ле-Мана» вместе с двумя другими старейшими из ныне существующих кольцевых гонок – Гран-при Монако и «500 милями Индианаполиса» – образует так называемую «Тройную корону автоспорта». За всю историю это достижение покорялось лишь Грэму Хиллу, а из недавних претендентов ближе других к нему был близок Фернандо Алонсо (выиграл в Монако и Ле-Ман, но «Инди-500» так и остался в метчах).

Кто же же из эксов «Ф-1» выйдет на старт в этом году? В классе гиперкаров: наш Даниил Квят (выступает в нейтральном статусе), чемпион мира Дженсон Баттон, Ромен Грожан, Мик Шумахер, Антонио Джовинацци, Себастьян Буэми, Камуи Кобаяси, Ник де Врис, Пол ди Реста, Стоффель Вандорн, Роберт Кубица, Жан-Эрик Вернь и Себастьян Бурдэ. К ним можно добавить почти столько же талантливой молодежи, остановившейся на уровне «Ф-2», включая бывшего жителя Санкт-Петербурга и резервиста «Феррари» Роберта Шварцмана , выступающего с израильским паспортом. К слову, Шварцман, дебютирующий в этом году в «Ле-Мане» и WEC, будет пилотировать одну из самых быстрых машин пелотона – «клиентскую» «Феррари» 499Р в одном экипаже с Робертом Кубицей и китайцем Йе Йифеем.

В прошлом году такой же заводской гиперпрототип выиграл общий зачет. Его экипаж в составе Антонио Джовинации, Алессандро Пьер Гвиди и Джеймса Каладо поедет и нынешние «24 часа» на машине под номером 51, как и в 2023-м.

Правда, если вы думаете, что в «Ле-Мане» Скудерия гоняет не как в «Ф-1», то сильно ошибаетесь. Например, на апрельском марафоне в Имоле командный мостик «Феррари» придумал стратегию достойную своих коллег из старшей серии и во время дождя оставил все три лидировавших прототипа колесить на сликах, пока соперники срочно ушли на пит-стоп за новой резиной.

Помимо собственных стратегов, другой помехой на пути итальянцев к победе будут сразу пять «Порше» 963! Гиперкары немецкой марки лидируют во всех зачетах текущего чемпионата WEC, а на квалификации к марафону вырвали поул в битве с двумя «Кадиллаками».

Причем занявшие первое место на стартовой решетке Кевин Эстр, Андре Лоттерер (суперзвезда марафона c тремя победами с одним Гран-при «Ф-1» в карьере) и Лоренс Вантоор сделали это, что называется «на тоненького», когда Эстр почти выехал всеми колесами за пределы трассы в последней попытке под клетчатым флагом, едва не потеряв лучшее время.

Между прочим, такой взлет «Кадиллака», который в зачете WEC для производителей гиперкаров является одной из двух худших команд чемпионата, связан с применением фирменной для гонок на выносливость системы выравнивания мощности – Balance of Performance. «Уравниловкой», как правило в виде весовых гандикапов и ограничений мотора, организаторы «душат» наиболее быстрые машины и дают фору аутсайдерам класса, как получилось в этом году с «Кадиллаком». И Макс Ферстаппен, например, именно это правило называет главным препятствием для своего участия в марафоне !

Еще одним подспорьем для внезапного успеха американцев с тестером «Уильямса» Алексом Лином и двухкратным чемпионом «Индикара» Алексом Палоу в составе стала тяжелая авария Каллума Айлотта в ночной тренировке – молодой гонщик разбил один из быстрых прототипов «Порше». В итоге команде Каллума вместо участия в заключительной сессии пришлось весь следующий день готовить новое шасси на гонку.

«Темной лошадкой» и еще одним претендентом на победу считается «Тойота», возможно сильнее других лидеров задавленная ограничениями BoP, но тем не менее уже выигравшая в этом сезоне 6-часовой марафон в Имоле, в том числе усилиями экс-пилота «РБ» Ника де Вриса .

Остальные участники класса гиперкаров, если не произойдет ничего экстраординарного (а за 24 часа может случится очень многое), скорее выступят массовкой к баталии между указанными выше лидерами.

Увы, одним из таких статистов с высокой вероятностью выступит гиперкар «Ламборгини», за рулем которого поедет Даниил Квят. В квалификации экипаж россиянина показал только 13-е время, кстати, расположившись сразу за «Феррари» Роберта Шварцмана.

«БМВ» несмотря на масштабную программу на этом «Ле-Мане» (дебютном для баварских гиперкаров) тоже привлечет внимание разве что специальной ливреей одной из своих машин. Речь о так называемом «арткаре» – давней традиции производителя из Мюнхена , когда болид выступал холстом для известных художников. В 2024-м за превращение «БМВ» М Hybrid V8 в арт-объект отвечала американская деятельница искусств Джули Мерету, изобразившая что-то напоминающее расписанный балончиком вагон нью-йоркской подземки. Художница объяснила свою идею желанием «сделать картину для гонок, а не выставок».

Кстати, так выглядит второй прототип «БМВ» в привычных цветах спортивного подразделения марки.

«Пежо» в этом году отказались от революционной концепции без заднего антикрыла и все же поставили на корму своих гиперкаров небольшой спойлер.

За «Альпин» проедет свой первый «Ле-Ман» Мик Шумахер , чей легендарный папа финишировал здесь пятым на прототипе «Мерседеса» в далеком 1991 году.

А еще поддержать своих коллег приехал Пьер Гасли . Вот, он на фото из боксов «Альпин» с Миком и немецкой гонщицей Софией Флерш, участницей академии французской марки.

А этот яркий прототип-дракон команды AO by TF выиграл квалификацию в классе LMP2.

В младшем классе прототипов за польскую команду Inter Europol Competiton выступает еще один экс-россиянин Владислав Ломко, теперь представляющий Францию. В европейской серии Ле-Ман экипаж родившегося в Нижнем Тагиле гонщика идет в лидерах, но в квалификации к марафону не прошел в топ-8 финального сегмента.

Тем не менее, он все равно остается в числе фаворитов – благодаря драматичнейшей победе в своем классе в прошлом году: с переломанным пилотом и накрывшимся радио . Титул надо защищать!

А в LMGT3 – третьей по скоростям категории, но внезапно обогнавшей по расходам LMP2 с их машинами в районе полумиллиона долларов, кроме очередного россиянина Тимура Богуславского на «Лексусе», можно будет еще поболеть за белорусского пилота Александра Малыхина (выступает под флагом Сент-Китс и Невиса) из топовой команды Manthey, пользующейся заводской поддержкой «Порше». В квалификации Малыхин на новой версии «Порше» 991 GT3 R занял вторую строчку в классе, уступив лишь явным андердогам из Inception Racing и их «Макларену» 720S Evo.

При этом «тайными» фаворитами LMGT3 считаются бельгийцы из одной из лучших команд серии Team WRT на «БМВ» – по вниманию они точно возьмут титул, ведь в этом годуза них едет легенда мотогонок Валентино России. Хотя немецкие купе GT3 в WEC превосходят большинство конкурентов, команде в этом году регулярно не везет, как, например, на домашнем марафоне в Спа, когда обе ее машины были выбиты из борьбы в случайных столкновениях с гиперкарами. Возможно фортуна вернет долг России и компании на «Ле-Мане», хотя в квалификации WRT смотрелись блекло – сработал все тот же BoP.

Зато в плане ливреи «БМВ» явно вне конкуренции.

А теперь просто кадры, передающие яркость и атмосферу «Ле-Мана» этого года.

Слева стоит «Ламборгини» женского экипажа Iron Dames, в котором должна была ехать экс-напарница Квята – француженка Дориан Пен. Но в последний момент врачи обнаружили у девушки скрытые переломы ребер и ей пришлось отказаться от участия в марафоне-2024.

«Порше» 963 команды Proton Competition в ретро-ливрее.

Забавная ливрея с узорами зебры на прототипе LMP2 команды AF Corse.

Традиционный городской парад перед стартом в этом году выглядел особенно красиво!

А сигнал к началу заезда в этом году даст сам Зинедин Зидан ! В прошлом флаг доверяли Леброну, Шарль Леклер приехал в боксы Скудерии и принес ей удачу (похоже, Гасли просто скопировал его тактику), а еще на гонке замечали и Том Брэйди – спонсора одного из гиперкаров «Йоты Порше». Да, в этом году прославленный футболист может победить и здесь.

Похоже, в мировых гонках на выносливость наступает новая «золотая эра» и на предстоящих «24 часах Ле-Мана» точно будет на что посмотреть. Будете следить?

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Источники фотографий: STEPHANE BATARIERE (ACO) , ©Antonin VINCENT (ACO) , © JONATHAN BICHE (ACO), © JEAN-PHILIPPE BOYER (ACO), Alpine Endurance Team, © Alexis GOURE (ACO)