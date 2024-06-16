Италия – сборная, которая играет как клуб. Искусство!

Дорский в восторге от новой работы Спаллетти.

«Эта сборная играет как клуб» – возможно, лучший комплимент для национальной команды в 2020-е. На прошлом Евро так мы восхищались итальянцами Роберто Манчини, они большую часть турнира были безоговорочно сильнейшими (при этом до титула доехали в том числе благодаря везению).

Прошло всего три года – Италия сильно поменялась. Теперь Лучано Спаллетти вместо Манчини, Джорджо Кьеллини и Лео Бонуччи закончили, Лео Спинаццола – один из главных героев Евро-2020 – не попадает в сборную, Лоренцо Инсинье – в МЛС, Марко Верратти – в Катаре, Мануэль Локателли – хорошо, что уже не в «Ювентусе» Макса Аллегри, Доменико Берарди сломался.

С прошлого Евро Италия точно не стала сильнее – неудивительно, что самый заплюсованный комментарий к тексту Андрея Клещенка «Италия привезла на Евро футбол будущего. Если успела выучить» получился немного ироничным.

Вероятно, называть первый тайм Италии против Албании (2:1) «футболом будущего» – это не просто смело, но первый тайм команды Спаллетти получился сказочным.

Правда, сначала сказку получили в Албании: Федерико Димарко катастрофически вбросил аут на первой минуте.

В следующие 44 сказку уже писали и читали только в Италии.

В этом году Италия провела четыре товарищеских матча – в трех Спаллетти начинал с тройкой центральных защитников. Против албанцев Лучано выставил пару – Алессандро Бастони и Риккардо Калафьори. Более того, в середине поля не нашлось места Брайану Кристанте – рядом с Жоржиньо оказался выздоровевший Николо Барелла, а впереди уместились и Лоренцо Пеллегрини, и Давиде Фраттези, и Феде Кьеза, и, конечно, центральный нападающий Джанлука Скамакка. Старт Италии кричал: «Мы агрессивны» .

Распределение ролей делало Италию еще более агрессивной. При обороне команда располагалась 4-1-4-1, в которых Фраттези и Барелла выдвигались поближе к Скамакке в прессинге, а Пеллегрини закрывал левый край. При атаке Италия оставляла трех игроков в первой стадии – так же было и при Манчини.

Три года назад Ди Лоренцо приезжал на Евро скорее как правый защитник, умеющий закрыть ширину – и был альтернативой Алессандро Флоренци, который качественно помогал в начале атаки, когда становился третьим центральным. По ходу турнира Ди Лоренцо выхватил место в старте и доказал, что может закрыть обе роли.

Против Албании Спаллетти оставлял третьим как раз Ди Лоренцо. Справа за ширину отвечал Кьеза, слева – поднимающийся Димарко, а Пеллегрини уходил искать пространство между линиями в середине.

Скорее всего, ультрабыстрый гол заставил Албанию обороняться еще менее агрессивно и ниже, чем задумывал тренер Силвиньо, но доминирование Италии до перерыва все равно впечатлило .

Ди Лоренцо, Бастони и Калафьори, а также Жоржиньо и Барелла блестяще продвигали мяч (ближе к перерыву третьим опускался и Жоржиньо, а Ди Лоренцо либо поднимался в полуфланге, либо уходил ближе к Барелле в опорную зону), защитники вообще не боялись доходить до чужой штрафной. После подключения Ди Лоренцо пришел гол Бареллы, а центральный защитник Калафьори отдал вот такую передачу во втором тайме.

Карта действий Калафьори, Бастони и Ди Лоренцо сносит голову – такого на старте Евро мы еще не видели.

Такие выдвижения – очень смелый ход, особенно при стольких пасующих и атакующих полузащитниках.

Еще один герой матча с Албанией – Барелла. Его голевой удар – искусство, переводы на Кьезу и Димарко тоже достойны места в музее .

Такой.

И вот такой.

Кьеза – тоже звезда первого тура. Возможно, очень широкая позиция немного ограничивает его в финальной стадии атаки, но против Албании Феде не мешал даже захват руками от Сефери. В первом туре Кьеза совершил четыре успешные обводки – больше только у Джамала Мусиалы (пять).

Получается, Италия оставила большое впечатление и командно, и индивидуально. Да, второй тайм получился не таким ярким, но и с ним Италия снова подала заявку на статус «Эта сборная играет как клуб» .

Разные структуры в обороне и атаке, игроки четко понимают не только свои функции, но и передвижение партнеров, правильно реагируют на импровизацию: например, когда Бастони, Калафьори и Ди Лоренцо ситуативно менялись местами, они не стремились занять привычные позиции как можно быстрее.

Очень хочется, чтобы в матче с более сильным соперником эта заявка укрепилась.

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Фото: East News /OZAN KOSE / AFP; Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press