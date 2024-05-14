Заявление «Зенита» о новом подъеме зарплаты лидеров – безумие

Мнение Дорского.

Сегодня «Зенит» выпустил заявление председателя совдира Елены Илюхиной.

Подтверждено подписание нового пятилетнего контракта с Семаком (естественно, в день рождения клуба), а также «повышение суммы контракта ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за пять лет и завоевание второй звезды «Зенита». По-моему, это безумие.

Кто из нынешнего состава «Зенита» внес «существенный вклад в завоевание второй звезды»? У Барриоса и Кержакова – пять титулов, у Дугласа и Караваева – четыре, у Вендела и Мостового – три, у Клаудиньо – два. Безусловно, это важные герои клуба (некоторые – даже важнейшие), но: ● Вендел и Клаудиньо продлили контракты летом 2022-го, Барриос и Караваев – летом 2023-го, Мостовой – в октябре 2023-го. Немножко сомневаюсь, что при продлении контрактов их зарплата понижалась. Только у Дугласа действует контракт, подписанный еще до бана России – из сентября 2021-го.

● Мне кажется, или завоевание второй звезды состоялось все-таки год назад, а в этом «Зенит» испытывает определенные проблемы?

Конечно, возможно, это заявление руководства «Зенита» – попытка максимально мотивировать игроков на финиш сезона. Однако «но» есть и тут:

● «Зенит» серо проводит этот сезон из-за скромных финансовых условий игроков? Разве у «Зенита» и так не большие бонусы за титул (ноль осуждения, просто факт)?

● Если «Зенит» все-таки разорвет соперников в четырех оставшихся (при завтрашней победе над ЦСКА) матчах, кто-то из костяка действительно достоин нового контракта?

● Если это заявление – только попытка мотивировать, что делать после сезона, если «Зенит» действительно разорвет соперников в четырех оставшихся матчах? Игроки не простят невыполнения обещания.

На мой взгляд, большая часть нынешнего сезона показала, что деньги решают далеко не все: усталость от нахождения в одном месте и отсутствие новых спортивных целей иногда перевешивают.

Это нормально, даже у великих команд есть срок. После пяти чемпионств подряд Семак заслужил право на потерю титула.

Поэтому должна закончиться эпоха «Зенита» с ключевыми ролями Барриоса, Вендела и Клаудиньо.

Телеграм-канал Александра Дорского

«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – возня, а не титульная гонка

Фото: РИА Новости /Александр Гальперин, Алексей Филиппов