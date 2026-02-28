  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чистяков удален в матче с «Краснодаром». Защитник «Ростова» хватал Кордобу за футболку и получил вторую желтую
16

Чистяков удален в матче с «Краснодаром». Защитник «Ростова» хватал Кордобу за футболку и получил вторую желтую

Дмитрий Чистяков получил красную карточку в игре с «Краснодаром».

«Ростов» остался в меньшинстве в матче с «Краснодаром». 

«Быки» принимают желто-синих в рамках 19-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм). 

На 51-й минуте защитник гостей Дмитрий Чистяков хватал нападающего соперника Джона Кордобу за футболку недалеко от своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Антон Фролов показал ему вторую желтую карточку. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Надо было раньше отпускать футболку, о чем думал?
Ответ Тралл из Питера
Надо было раньше отпускать футболку, о чем думал?
Ответ Kit97
По секундам не скажу, но когда от тебя уже начинают убегать, надо отпускать, иначе желтая. В самой борьбе игроки часто друг друга хватают
Грубейшая ошибка Альбы! Имеющего уже жёлтую карточку Чистякова нужно было менять в перерыве, а он продолжал бороться с Кордобой и вот результат!
Удаление чистое конечно, но Кордоба упал смешно)
100% вторая жк!!! Хвать убегающего за футболку и так долго держать имея жк странное действие как то!!! Да сам Чистяков то и не спорил понял что натворил!!!
Ответ Фёдор Кузнецов
Пенальти не поставить не могли, а вот почему ты не пишешь что после этого судья отменил гол Краснодара и поставил пенальти в ворота Краснодара? Будь уж честен сам с собой а не лги и себе и нам. Красные тоже далеко не спорные а откровенные!
