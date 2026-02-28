Чистяков удален в матче с «Краснодаром». Защитник «Ростова» хватал Кордобу за футболку и получил вторую желтую

Дмитрий Чистяков получил красную карточку в игре с «Краснодаром».

«Ростов » остался в меньшинстве в матче с «Краснодаром ».

«Быки» принимают желто-синих в рамках 19-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм).

На 51-й минуте защитник гостей Дмитрий Чистяков хватал нападающего соперника Джона Кордобу за футболку недалеко от своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Антон Фролов показал ему вторую желтую карточку.

