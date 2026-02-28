  • Спортс
  «Локомотив» обыграл «Пари НН» – 2:1. Фассон ответил на гол Олусегуна с пенальти, Руденко получил две желтых за 4 минуты в конце 1-го тайма
«Локомотив» обыграл «Пари НН» – 2:1. Фассон ответил на гол Олусегуна с пенальти, Руденко получил две желтых за 4 минуты в конце 1-го тайма

«Локомотив» выиграл у «Пари НН».

«Локомотив» дома победил «Пари НН» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

Матч проходил на «РЖД Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дмитрий Воробьев открыл счет на 15-й минуте. Александр Руденко получил желтые карточки на 41-й и 44-й минутах и был удален.

На 69-й нападающий гостей Олакунле Олусегун реализовал пенальти. Уже на 72-й защитник Лукас Фассон вернул преимущество москвичей в счете.

«Локомотив» набрал 40 очков и занимает 3-е место в таблице. «Пари НН» идет 15-м, имея 14 баллов.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 19 тур
28 февраля 14:00, РЖД Арена
Логотип домашней команды
Локомотив
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Пари НН
Матч окончен
88’
Шнапцев   Вешнер Тичич
77’
Каккоев
75’
Ермаков   Ивлев
75’
Смелов   Сидоренко
  Фассон
72’
Воробьев   Комличенко
71’
69’
  Олусегун
Бакаев   Пиняев
63’
48’
Шнапцев
46’
Лесовой   Бальбоа
2тайм
Перерыв
Руденко
44’
Руденко
41’
  Воробьев
15’
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Лантратов, Ньямси, Рамирес, Сарвели, Мялковский, Вера, Годяев, Комличенко, Веселов, Тимофеев, Погостнов, Пиняев
1тайм
Пари НН:
Медведев, Коледин, Карич, Каккоев, Шнапцев, Смелов, Опоку Сарфо, Ермаков, Сифас, Лесовой, Олусегун
Запасные: Кастильо, Александров, Калинский, Майга, Ивлев, Вешнер Тичич, Бальбоа, Грулев, Лукьянов, Пигас, Сидоренко, Урванцев
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Это не красная на Батракове?
Ответ s_kapa
Это не красная на Батракове?
Ну как минимум ЖК.
А судья даже фол не увидел.
Ответ s_kapa
Это не красная на Батракове?
Очевидно, что красная) но "Локо" судят слегка по-другому. Тут красная только у Руденко ))
Где красная на Батракове? Лучше игрока чемпионата чуть не отправили на весь год в больницу. Там связки колена разорвать можно к чертям и вообще карьеру закончить. Чистейшая красная.
Ответ Владислав88
Где красная на Батракове? Лучше игрока чемпионата чуть не отправили на весь год в больницу. Там связки колена разорвать можно к чертям и вообще карьеру закончить. Чистейшая красная.
Ответ Александр Коларов
Ты либо тугой,либо прикидываешься,как ни странно ,во всех 4х матчах из 4х судьи защищали интересы или одного небезызвестного клуба с плавающей датой юбилея
Судья конечно приличный клоун.
Фолят на Батракове - пропускает.
Толкают Руденко в спину и он влетает в игрока - ЖК.
Вторая ЖК без вопросов.
господи какой позор…
Шнапцев даже сам в ахере что такое ставят пенальти
Ну чо, судьи продолжают свой перфоманс
Ответ s_kapa
Ну чо, судьи продолжают свой перфоманс
101-летний юбилей синебелогеев сам себя не отпразднует, тут помощь судей нужна
4 матча 4 скандалы. Судьи вообще страх потеряли. Что вообще происходит?
Ответ Владислав88
4 матча 4 скандалы. Судьи вообще страх потеряли. Что вообще происходит?
Зениту же нужно сделать запас по очкам перед конкурентами.
Ответ Владислав88
4 матча 4 скандалы. Судьи вообще страх потеряли. Что вообще происходит?
Когда 11 судей под следствием, другого ждать не приходится. Это подобие футбола, к сожалению...
Нападающий Пари просто в голосину ржал, когда судья объявил 🤣 🤣
Он даже не просил пенки
Ответ King_X
Нападающий Пари просто в голосину ржал, когда судья объявил 🤣 🤣 Он даже не просил пенки
Ответ ruy9obryb590
Красная на Батракове? Конечно нет, даже фол не увидели.
Первая жёлтая Руденко за такой же по механике фол? Сразу да.

Начинаешь верить в юбилей...
Ответ Trollando
Красная на Батракове? Конечно нет, даже фол не увидели. Первая жёлтая Руденко за такой же по механике фол? Сразу да. Начинаешь верить в юбилей...
Да там обе карточки у Руденко фолы идентичные на Батракове
Ответ Trollando
Красная на Батракове? Конечно нет, даже фол не увидели. Первая жёлтая Руденко за такой же по механике фол? Сразу да. Начинаешь верить в юбилей...
фол не увидел, но никакой красной там и близко нет
Надеюсь быки посмотрели матч "Локо", вот так выглядит игра, когда тебя засуживают )) а их судили очень даже хорошо, с учетом что их игрокам карточки вообще не показывали, в отличие от "Ростова". Тут же тебе и вымышленный пенальти и красная и отсутствие нескольких красных у соперника, всё, как полагается.
Офигеть, а почему тут не стали VAR смотреть? Батракову в колено сыграл
