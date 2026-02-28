Матч окончен
«Локомотив» обыграл «Пари НН» – 2:1. Фассон ответил на гол Олусегуна с пенальти, Руденко получил две желтых за 4 минуты в конце 1-го тайма
«Локомотив» выиграл у «Пари НН».
«Локомотив» дома победил «Пари НН» (2:1) в 19-м туре РПЛ.
Матч проходил на «РЖД Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дмитрий Воробьев открыл счет на 15-й минуте. Александр Руденко получил желтые карточки на 41-й и 44-й минутах и был удален.
На 69-й нападающий гостей Олакунле Олусегун реализовал пенальти. Уже на 72-й защитник Лукас Фассон вернул преимущество москвичей в счете.
«Локомотив» набрал 40 очков и занимает 3-е место в таблице. «Пари НН» идет 15-м, имея 14 баллов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
А судья даже фол не увидел.
Фолят на Батракове - пропускает.
Толкают Руденко в спину и он влетает в игрока - ЖК.
Вторая ЖК без вопросов.
Шнапцев даже сам в ахере что такое ставят пенальти
Он даже не просил пенки
Первая жёлтая Руденко за такой же по механике фол? Сразу да.
Начинаешь верить в юбилей...