«Локомотив» обыграл «Пари НН» – 2:1. Фассон ответил на гол Олусегуна с пенальти, Руденко получил две желтых за 4 минуты в конце 1-го тайма

«Локомотив» выиграл у «Пари НН».

«Локомотив » дома победил «Пари НН » (2:1) в 19-м туре РПЛ.

Матч проходил на «РЖД Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дмитрий Воробьев открыл счет на 15-й минуте. Александр Руденко получил желтые карточки на 41-й и 44-й минутах и был удален.

На 69-й нападающий гостей Олакунле Олусегун реализовал пенальти. Уже на 72-й защитник Лукас Фассон вернул преимущество москвичей в счете.

«Локомотив» набрал 40 очков и занимает 3-е место в таблице. «Пари НН» идет 15-м, имея 14 баллов.

