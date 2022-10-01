15 лучших игроков РПЛ в сентябре: гегемония «Зенита», трио из «Оренбурга» и Соболев

С чем не согласны?

Привет! Завершился третий месяц сезона – время для традиционного рейтинга лучших игроков РПЛ от Александра Дорского. Июльский топ-15 вы можете посмотреть здесь, августовский – здесь. Важная особенность сентябрьских топ-15: тотальная доминация «Зенита». Команда Сергея Семака выиграла все три матча, в которых забила 12 голов, а пропустила всего 1. Две победы над принципиальными соперниками (2:1 со «Спартаком», 2:0 с «Динамо») и вынос «Оренбурга» (8:0). Хочется, чтобы в октябре было поинтереснее. Напоминаем: за 15-е место игрок получает одно очко, 14-е – два, 13-е – три и так далее. В конце сезона посчитаем общее количество очков у номинантов, число их попаданий в топ-15 и выберем лучшего игрока чемпионата.

15. Владимир Сычевой

«Оренбург», 3 матча, 1 гол

Сычевой не попал в топ-15 в июле, когда сделал хет-трик в матче с «Уралом», зато вошел в сентябре, когда забил лишь один мяч. Простое объяснение: Сычевой сильно добавил практически во всех фазах атаки, и его голы уже не кажутся случайными. Даже при разгроме от «Зенита» (0:8) Сычевой довольно легко разбирался с Деяном Ловреном и мог дважды забивать. В сентябре Сычевой нанес 12 ударов – лучший результат в лиге вместе с Эриком Бикфалви и Андреем Мостовым. К ним Владимир добавил еще 2 передачи под удар – они были настолько опасными, что по общему качеству ключевых пасов он вошел в топ-20 за месяц.

14. Даниил Уткин

«Ростов», 3 матча, 1 гол, 1 голевая передача

«Ростов» выиграл все три матча в сентябре, но к игре есть вопросы – особенно против «Крыльев Советов» (2:1). Уткин выделялся даже в сложные отрезки, а матч со «Спартаком» (4:2) вообще провел блестяще – гол после удара с места, перехват после обреза Мачея Рыбуса и ассист на Николая Комличенко. В матче с «Торпедо» (1:0) Уткин тоже создал момент для Комличенко.

13. Эрик Бикфалви

«Урал», 3 матча, 3 гола

После прихода Виктора Гончаренко «Урал» выбирается из игрового кризиса (хотя результаты пока не очень), а Эрик Бикфалви снова забивает. Гол в ворота «Динамо» (1:2), дубль в матче с «Торпедо» (2:0) – атака «Урала» по-прежнему максимально зависит от Бикфалви, а по качеству игры головой Эрику почти нет равных в РПЛ.

12. Эдуард Сперцян

«Краснодар», 3 матча, 2 гола, 1 голевая передача

Даже в сентябре Сперцян не был стабилен (плохой матч с ЦСКА, пропажа во втором тайме против «Химок»), но в хорошие отрезки Эдуард слишком хорош и важен для атаки «Краснодара». В сентябре Сперцян отдал 8 передач под удар с игры – больше только у Дугласа Сантоса (9). Гол в ворота «Сочи» (2:1) – украшение не только сентября, но и всего сезона.

11. Джимми Марин

«Оренбург», 3 матча, 2 гола

Внезапный факт: Марин – с отрывом лидер по сумме качества ударов и передач под удар. Конечно, на отрыв повлиял матч с «Химками» (3:1), в котором Марин отметился дублем. По сумме ударов и пасов под них Джимми – шестой в РПЛ в сентябре.

10. Георгий Мелкадзе

«Сочи», 3 матча, 2 гола, 1 голевая передача

На стыке августа и сентября Мелкадзе забивал в трех матчах РПЛ подряд. Особенно получился старт матча с «Динамо» (2:1), когда «Сочи» повел в два мяча уже к 11-й минуте, а Мелкадзе оформил 1+1. В сентябре Георгий был и нацелен на ворота (10 ударов), и хорош в подыгрыше (5 пасов под удары с игры). Кажется, хотя бы на этом отрезке сезона Вадим Гаранин определился с главным нападающим.

9. Никита Бурмистров

«Сочи», 3 матча, 3 голевые передачи

На старте сезона Бурмистров вынужденно (и не слишком удачно) закрывал правый фланг, а в сентябре неожиданно вытеснил из старта Владислава Сарвели и занял место правого инсайда. Это случилось после матча с «Краснодаром» (1:2), когда Бурмистров заменил Сарвели во втором тайме и отдал голевую. Получилось классно – ассисты в играх с «Динамо» (2:1) и «Факелом» (1:1). По передачам под удар с игры в сентябре разделил четвертое место (7) – больше отдали только Дуглас Сантос, Малком и Сперцян.

8. Андрей Мостовой

«Зенит», 3 матча, 2 гола, 1 голевая передача

Матч против «Спартака» (2:1) – возможно, самый яркий в зенитовской карьере Мостового. 8 ударов – столько Андрей не бил никогда. Против «Оренбурга» (8:0) и «Динамо» (2:0) был не так ярок, но в матче с командой Славиши Йокановича все равно отметился победным голом. Вероятно, в октябре у Мостового будет меньше игрового времени – Клаудиньо полностью восстановился от травмы.

7. Далер Кузяев

«Зенит», 3 матча, 1 гол, 1 голевая передача

Лучший российский игрок «Зенита» и важнейшая часть треугольника в середине поля. Барриос отвечает за оборону, Вендел – в основном за продвижение мяча (но в этом сезоне добавил и в финальной стадии), а Кузяев – за сумасшедший объем и рывки вторым темпом к чужой штрафной. Гол и голевая передача явно не отображают значения Кузяева для нынешнего «Зенита».

6. Вендел

«Зенит», 3 матча, 3 гола

Остается главным разыгрывающим «Зенита» – по непрямому вкладу в атаки с ударами стал лучшим в РПЛ в сентябре. По-прежнему пасует на невероятном уровне – 91% точности (похожие цифры в сентябре выдал лишь Виктор Мендес из ЦСКА, но и он хуже). Еще и оформил хет-трик в игре с «Оренбургом» (8:0).

5. Вильмар Барриос

«Зенит», 3 матча, 2 голевые передачи Барриос превосходно провел оба статусных матча «Зенита» в сентябре. По количеству отборов Вильмар – второй игрок месяца после Артема Тимофеева из «Ахмата», но в процентном соотношении Барриос гораздо успешнее (80% против 52%). К блестящей оборонительной игре Барриос добавил два потрясающих заброса – на удар Малкома через себя против «Оренбурга» (8:0) и на Густаво Мантуана с «Динамо» (2:0).

4. Александр Соболев

«Спартак», 3 матча, 3 гола

В августе Соболев раскрылся как ассистент, а в сентябре забивал в любых ситуациях. И когда «Спартак» проваливался, и когда Гильермо Абаскаль использовал Соболева в непривычной роли правого нападающего. В сентябре три игрока забили по 3 мяча, но только Соболев отличался в каждом матче (конечно, помним о ранней травме Бикфалви в игре с «Ахматом»).

3. Малком

«Зенит», 3 матча, 2 гола, 2 голевые передачи

Второй месяц подряд – в топ-3. В сентябре Малком отметился голом ударом через себя против «Оренбурга» (8:0) и ассистом на победный гол Мостового в дерби двух столиц (2:1). Лучший в РПЛ в сентябре по числу участий в голевых атаках (4), а также по сумме ударов и передач под них (19).

2. Лукас Вера

«Оренбург», 3 матча, 3 голевые передачи

Вера – одно из главных открытий старта сезона. Лукас – лидер РПЛ по передачам под удар с игры, их качеству, а также числу продвижений мяча в пересчете на 90 минут (важно, учитывая пропуск начала чемпионата). В сентябре Вера сделал 3 голевые передачи – столько же только у Никиты Бурмистрова. По качеству пасов под удар Вера – лучший в лиге в первом месяце осени. Особенно аргентинцу удался матч с «Пари НН», в котором он сделал два ассиста.

1. Дуглас Сантос

«Зенит», 3 матча, 1 голевая передача

Дуглас попадает в топ-15 второй месяц подряд. К стабильности Сантоса на любой позиции мы давно привыкли, а в сентябре бразилец добавил еще и в яркости. Унижение Даниила Денисова в матче со «Спартаком» (2:1), голевая в матче с «Оренбургом» (8:0), лидерство в РПЛ по передачам под удар в сентябре, надежность на своей половине поля – прекрасный месяц Дугласа.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Алексей Даничев; ФК «Оренбург»