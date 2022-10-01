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15 лучших игроков РПЛ в сентябре: гегемония «Зенита», трио из «Оренбурга» и Соболев

Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Лукас Вера I Лукас Вера I
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Сочи Сочи
Дуглас Сантос Дуглас Сантос
Спартак Спартак
Андрей Мостовой Андрей Мостовой
Джимми Марин
Далер Кузяев Далер Кузяев
Краснодар Краснодар
Вильмар Барриос Вильмар Барриос
Эрик Бикфалви Эрик Бикфалви
Даниил Уткин Даниил Уткин
Георгий Мелкадзе Георгий Мелкадзе
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
Владимир Сычевой Владимир Сычевой
Зенит Зенит
Урал Урал
Никита Бурмистров Никита Бурмистров
Вендел Вендел
Александр Соболев Александр Соболев
Малком Малком
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С чем не согласны?

Привет! Завершился третий месяц сезона – время для традиционного рейтинга лучших игроков РПЛ от Александра Дорского. Июльский топ-15 вы можете посмотреть здесь, августовский – здесь.   Важная особенность сентябрьских топ-15: тотальная доминация «Зенита». Команда Сергея Семака выиграла все три матча, в которых забила 12 голов, а пропустила всего 1. Две победы над принципиальными соперниками (2:1 со «Спартаком», 2:0 с «Динамо») и вынос «Оренбурга» (8:0). Хочется, чтобы в октябре было поинтереснее.   Напоминаем: за 15-е место игрок получает одно очко, 14-е – два, 13-е – три и так далее. В конце сезона посчитаем общее количество очков у номинантов, число их попаданий в топ-15 и выберем лучшего игрока чемпионата.

15. Владимир Сычевой

«Оренбург», 3 матча, 1 гол

Сычевой не попал в топ-15 в июле, когда сделал хет-трик в матче с «Уралом», зато вошел в сентябре, когда забил лишь один мяч. Простое объяснение: Сычевой сильно добавил практически во всех фазах атаки, и его голы уже не кажутся случайными. Даже при разгроме от «Зенита» (0:8) Сычевой довольно легко разбирался с Деяном Ловреном и мог дважды забивать.   В сентябре Сычевой нанес 12 ударов – лучший результат в лиге вместе с Эриком Бикфалви и Андреем Мостовым. К ним Владимир добавил еще 2 передачи под удар – они были настолько опасными, что по общему качеству ключевых пасов он вошел в топ-20 за месяц.

14. Даниил Уткин

«Ростов», 3 матча, 1 гол, 1 голевая передача

«Ростов» выиграл все три матча в сентябре, но к игре есть вопросы – особенно против «Крыльев Советов» (2:1). Уткин выделялся даже в сложные отрезки, а матч со «Спартаком» (4:2) вообще провел блестяще – гол после удара с места, перехват после обреза Мачея Рыбуса и ассист на Николая Комличенко. В матче с «Торпедо» (1:0) Уткин тоже создал момент для Комличенко.

13. Эрик Бикфалви

«Урал», 3 матча, 3 гола

После прихода Виктора Гончаренко «Урал» выбирается из игрового кризиса (хотя результаты пока не очень), а Эрик Бикфалви снова забивает. Гол в ворота «Динамо» (1:2), дубль в матче с «Торпедо» (2:0) – атака «Урала» по-прежнему максимально зависит от Бикфалви, а по качеству игры головой Эрику почти нет равных в РПЛ.

12. Эдуард Сперцян

«Краснодар», 3 матча, 2 гола, 1 голевая передача

Даже в сентябре Сперцян не был стабилен (плохой матч с ЦСКА, пропажа во втором тайме против «Химок»), но в хорошие отрезки Эдуард слишком хорош и важен для атаки «Краснодара». В сентябре Сперцян отдал 8 передач под удар с игры – больше только у Дугласа Сантоса (9). Гол в ворота «Сочи» (2:1) – украшение не только сентября, но и всего сезона.

11. Джимми Марин

«Оренбург», 3 матча, 2 гола

Внезапный факт: Марин – с отрывом лидер по сумме качества ударов и передач под удар. Конечно, на отрыв повлиял матч с «Химками» (3:1), в котором Марин отметился дублем. По сумме ударов и пасов под них Джимми – шестой в РПЛ в сентябре.

10. Георгий Мелкадзе

«Сочи», 3 матча, 2 гола, 1 голевая передача

На стыке августа и сентября Мелкадзе забивал в трех матчах РПЛ подряд. Особенно получился старт матча с «Динамо» (2:1), когда «Сочи» повел в два мяча уже к 11-й минуте, а Мелкадзе оформил 1+1. В сентябре Георгий был и нацелен на ворота (10 ударов), и хорош в подыгрыше (5 пасов под удары с игры). Кажется, хотя бы на этом отрезке сезона Вадим Гаранин определился с главным нападающим.

9. Никита Бурмистров

«Сочи», 3 матча, 3 голевые передачи

На старте сезона Бурмистров вынужденно (и не слишком удачно) закрывал правый фланг, а в сентябре неожиданно вытеснил из старта Владислава Сарвели и занял место правого инсайда. Это случилось после матча с «Краснодаром» (1:2), когда Бурмистров заменил Сарвели во втором тайме и отдал голевую. Получилось классно – ассисты в играх с «Динамо» (2:1) и «Факелом» (1:1). По передачам под удар с игры в сентябре разделил четвертое место (7) – больше отдали только Дуглас Сантос, Малком и Сперцян.

8. Андрей Мостовой

«Зенит», 3 матча, 2 гола, 1 голевая передача

Матч против «Спартака» (2:1) – возможно, самый яркий в зенитовской карьере Мостового. 8 ударов – столько Андрей не бил никогда. Против «Оренбурга» (8:0) и «Динамо» (2:0) был не так ярок, но в матче с командой Славиши Йокановича все равно отметился победным голом. Вероятно, в октябре у Мостового будет меньше игрового времени – Клаудиньо полностью восстановился от травмы.

7. Далер Кузяев

«Зенит», 3 матча, 1 гол, 1 голевая передача

Лучший российский игрок «Зенита» и важнейшая часть треугольника в середине поля. Барриос отвечает за оборону, Вендел – в основном за продвижение мяча (но в этом сезоне добавил и в финальной стадии), а Кузяев – за сумасшедший объем и рывки вторым темпом к чужой штрафной. Гол и голевая передача явно не отображают значения Кузяева для нынешнего «Зенита».

6. Вендел

«Зенит», 3 матча, 3 гола

Остается главным разыгрывающим «Зенита» – по непрямому вкладу в атаки с ударами стал лучшим в РПЛ в сентябре. По-прежнему пасует на невероятном уровне – 91% точности (похожие цифры в сентябре выдал лишь Виктор Мендес из ЦСКА, но и он хуже). Еще и оформил хет-трик в игре с «Оренбургом» (8:0).

5. Вильмар Барриос

«Зенит», 3 матча, 2 голевые передачи   Барриос превосходно провел оба статусных матча «Зенита» в сентябре. По количеству отборов Вильмар – второй игрок месяца после Артема Тимофеева из «Ахмата», но в процентном соотношении Барриос гораздо успешнее (80% против 52%). К блестящей оборонительной игре Барриос добавил два потрясающих заброса – на удар Малкома через себя против «Оренбурга» (8:0) и на Густаво Мантуана с «Динамо» (2:0).

4. Александр Соболев

«Спартак», 3 матча, 3 гола

В августе Соболев раскрылся как ассистент, а в сентябре забивал в любых ситуациях. И когда «Спартак» проваливался, и когда Гильермо Абаскаль использовал Соболева в непривычной роли правого нападающего. В сентябре три игрока забили по 3 мяча, но только Соболев отличался в каждом матче (конечно, помним о ранней травме Бикфалви в игре с «Ахматом»).

3. Малком

«Зенит», 3 матча, 2 гола, 2 голевые передачи

Второй месяц подряд – в топ-3. В сентябре Малком отметился голом ударом через себя против «Оренбурга» (8:0) и ассистом на победный гол Мостового в дерби двух столиц (2:1). Лучший в РПЛ в сентябре по числу участий в голевых атаках (4), а также по сумме ударов и передач под них (19).

2. Лукас Вера

«Оренбург», 3 матча, 3 голевые передачи

Вера – одно из главных открытий старта сезона. Лукас – лидер РПЛ по передачам под удар с игры, их качеству, а также числу продвижений мяча в пересчете на 90 минут (важно, учитывая пропуск начала чемпионата). В сентябре Вера сделал 3 голевые передачи – столько же только у Никиты Бурмистрова. По качеству пасов под удар Вера – лучший в лиге в первом месяце осени. Особенно аргентинцу удался матч с «Пари НН», в котором он сделал два ассиста.

1. Дуглас Сантос

«Зенит», 3 матча, 1 голевая передача

Дуглас попадает в топ-15 второй месяц подряд. К стабильности Сантоса на любой позиции мы давно привыкли, а в сентябре бразилец добавил еще и в яркости. Унижение Даниила Денисова в матче со «Спартаком» (2:1), голевая в матче с «Оренбургом» (8:0), лидерство в РПЛ по передачам под удар в сентябре, надежность на своей половине поля – прекрасный месяц Дугласа.  

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Алексей Даничев; ФК «Оренбург»

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