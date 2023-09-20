11 комментариев

Трагедия с упреками от Фергюсона.

Первый тур ЛЧ, а у нас уже суперматч. Его главная звезда – Харри Кейн, который был летней целью «Манчестер Юнайтед», но в итоге приземлился в «Баварии».

С учетом Кейна в Бундеслиге играли лишь 27 англичан – даже из Камеруна, Нигерии и Словакии приезжали чаще. Еще меньше британцев добились в Германии успеха: из старых примеров – Кевин Киган, захвативший два «Золотых мяча» в «Гамбурге», из свежих – Джуд Беллингем и Джейдон Санчо, принесшие «Боруссии» 188 млн евро.

А еще был Оуэн Харгривз! Вы точно помните обаятельного и невезучего парня – он не менее яркий символ травматичности, чем Арьен Роббен и Абу Диаби.

Но это далеко не весь его путь: Харгривз бросил все ради карьеры в Германии, терпел хейт фанатов сборной Англии, ссорился с Алексом Фергюсоном и перешел в «Сити» благодаря видео на ютубе.

Харгривз махнул в «Баварию» в 16: жил на базе, повесил там постер Бекхэма и полгода ел только шницель

Харгривз вспоминал: на разминке перед матчами сборной Англии он постоянно слышал с трибун один и тот же посыл. Кричали что-то типа «немецкий футбол – отстой!» На скамейке Оуэн ловил такое же настроение у партнеров. Они постоянно спрашивали: «Какого черта ты забыл в Германии?»

В сборную Англии крайне редко залетали футболисты не из АПЛ, а у Харгривза было бинго – он вообще ни разу не играл в Премьер-лиге. Сначала хотелось написать «на родине», но Оуэн родился в Канаде – в семье канадки и англичанина.

Было бы логичнее, если бы парень занялся чем угодно, только не соккером. Так и было: Харгривз увлекался баскетболом, хоккеем и американским футболом – среди кумиров были Майкл Джордан и Дейон Сандерс из «Атланты Фэлконс» и «Даллас Ковбойз». Позже любовь к европейскому футболу победила благодаря страсти отца: до переезда в Канаду Коллин Харгривз топтался за «Болтон» и «Уиган».

«Футбол в Канаде не самое популярное развлечение. Но в него играли мой брат и отец. Игра мне сразу понравилась, и я стал большим фанатом. В детстве из-за разницы во времени приходилось вставать в семь утра, чтобы посмотреть какой-нибудь матч Премьер-лиги», – воспоминания Харгривза.

Окончательно со спортом Оуэн определился к 13 и закрепился в «Калгари Футхиллз». С большим прорывом в карьере ему дико повезло, он и сам это признает. Одним из тренеров «Калгари» был Томас Ниендорф – иммигрировал в Канаду из Восточной Германии. Он разглядел будущую звезду за пару тренировок и по старым связям договорился о просмотрах в «Баварии», «Байере» и «Кельне». Первым в маршруте был Мюнхен, дальше Оуэн уже никуда не поехал.

Родители поддержали стремление сына. Он тоже не колебался, несмотря на трудности. Перспективы были так себе: бросил семью, девушку и дом ради того, чтобы в 16 лет уехать в чужую страну с непроизносимым языком. Отличное приключение!

«Тогда у меня даже не было электронной почты, я каждую неделю писал домой длинные письма от руки. Мама и папа иногда звонили. Мне было всего 16, но я был гордым и не хотел показывать им, что у меня какие-то проблемы. Я приехал в Германию с большим энтузиазмом и готовый учить язык. Это было захватывающе, пусть и невероятно сложно», – вспоминал Харгривз.

Характер у Оуэна уже был – он с 12 лет отказался от карманных денег, работал в «Макдоналдсе» и разносчиком газет (до сих пор удивляется, как его взяли в таком возрасте). Вот и в Германии не пропал: жил на базе, после тренировок оставался в комнате и учил язык, пока одноклубники зажигали на дискотеках. Лишь иногда Оуэн выбирался в бар рядом с базой – обычно там тусовались олдскульные фанаты «Баварии» с прическами кефали, пили пиво, ели сосиски и слушали хэви-метал.

«В меню не было ничего, кроме сосисок, шницеля и темноты. Немного света можно было найти только в дальнем углу», – ностальгировал Харгривз.

Работа над собой окупилась: в 2000-м его перевели в основную команду, и журналисты поинтересовались, на каком языке задавать вопросы. Англичанин даже не думал – на немецком, конечно же!

Большую часть пути в академии «Баварии» Харгривза сопровождал Дэвид Бекхэм. Но не лично.

«Никогда не говорил ему об этом, но на моей стене раньше висел постер с Бекхэмом. Мне было 16 лет, и я только приехал из Калгари. Это было молодежное общежитие при клубе, я не знал ни слова по-немецки и первые полгода не ел ничего, кроме шницеля. Жизнь была довольно тяжелой и одинокой, но у меня на стене был Бекхэм», – трогательные воспоминания о кумире.

Харгривз стал звездой ЛЧ в первом же матче, каждый день ловил удары Эффенберга и терпел критику Кана

Все складывалось как-то слишком стремительно. В 16 Оуэн приехал из нефутбольной страны в немецкий гранд, к 18 уже играл за «Баварию-2», а в 20 появился в старте на финал Лиги чемпионов. Да-да, это было неожиданно абсолютно для всех.

В полуфинале ЛЧ-2000/01 «Бавария» рубилась с «Реалом». На первый матч в Мадриде вышли Икер Касильяс, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Рауль, Гути, Стив Макманаман и другие. «Бавария» тоже была в порядке, но победа 1:0 на «Сантьяго Бернабеу» все равно удивила.

Самое страшное было то, что на 78-й минуте желтую поймал Штефан Эффенберг – в Мюнхене без него. Место дисквалифицированного капитана в одном из решающих матчей сезона занял какой-то Харгривз – до этого у него накопилось семь минут в ЛЧ против «Хельсингборга» и пять стартов в Бундеслиге за всю карьеру. Главный тренер Оттмар Хитцфельд безумно рисковал, но сорвал куш – уже на восьмой минуте англичанин отобрал мяч у Фигу и запустил голевую атаку «Баварии». Sky Sports тогда насчитал у Харгривза восемь отборов и 10 подкатов – лучший результат той ЛЧ.

«Бавария» победила 2:1 и вышла в финал – все обсуждали не только успех Мюнхена, но и еще яркое выступление юниора. Хитцфельд светился: «У этого английского мальчика особый талант. Мы много ждем от молодого Оуэна».

Франц Беккенбауэр подхватил: «И не думал, что он будет таким крутым и самоуверенным». Вот цитата Карл-Хайнца Румменнигге: «Харгривз – будущее «Баварии».

Хитцфельд проникся англичанином и выпустил его в основе на следующий матч Бундеслиги против «Кайзерслаутерна», хотя Эффенберг был доступен. Как и на финал ЛЧ – ага, неизвестного англичанина, начинавшего сезон глубоким резервистом, хотя травм и дисквалификаций у «Баварии» не было.

Харгривз отыграл против «Валенсии» все 120 минут, но в серии пенальти очередь до него не дошла, хотя команды пробили по семь ударов. Сезон-2000/01 получился для Оуэна нереальным: дебют на высоком уровне, победы в Бундеслиге и Лиге чемпионов уместились в одну кампанию. Параллельно подсуетилась английская федерация футбола: Харгривз отыграл несколько матчей за молодежку Уэльса, в 2001-м его переманила Англия. Через год Оуэн поехал на ЧМ-2002 вместе с Бекхэмом, уже с настоящим, не с плаката.

Путь был сложным, через боль – почувствовать себя свободно в той «Баварии» было нереально даже после яркого дебюта в ЛЧ. Например, в 2003-м после поражения от «Вольфсбурга» на Харгривза публично наехал Оливер Кан: «Нам не хватает дисциплины в опорной зоне. Харгривз и другие совершают слишком много ошибок. То, как они много бегали, как загнанные олени, все это неприемлемо».

Ответ англичанина был дипломатичным: «Это было ожидаемо, в «Баварии» очень много политики и междоусобиц. Я не немец и никогда им не буду, сколько бы я ни оставался в Германии. Когда я играю, краду внимание у игроков сборной Германии. А Кану определенно нравится быть в центре внимания. Но все знают, что я ничего не имею против. Я научился справляться с такими ситуациями».

Грызня за место в старте действительно была серьезная. Вот воспоминания от Оуэна: «Прозвище ФК «Голливуд» появилось когда на тренировки приходили по 10 тысяч человек.

У нас была суперконкуренция – именно так устроено в «Баварии». Каждый день были драки и ссоры. Помню, Хитцфельд отвел меня в сторону и сказал: «Оуэн, это работает только в том случае, если они тебя ненавидят. Если ненавидят, значит ты в порядке».

Тренировки с такими монстрами, как Кан, Эффенберг и Маттеус, действительно закалили. Особенно доставалось от капитана, который приучал юниора к боли и терпению.

«Эффенберг бил меня по ногам каждый день на протяжении полугода. Бил, а потом поднимал. Я не говорил ни слова. Примерно через шесть месяцев Штефан сказал мне: «Знаешь, Оуэн, с тобой все в порядке. Теперь ты заслужил право быть одним из нас», – вспомнил Харгривз.

«Ты занимаешься проституцией». «Бавария» злилась на Харгривза за мечты об АПЛ

После финала ЛЧ Харгривз стал звездой: «Бавария» стремилась как можно быстрее продлить контракт, ведь уже прилетело внимание из Англии. Тогда же между полузащитником и клубом впервые произошел раскол – мюнхенцам не понравились его заигрывания с Премьер-лигой.

«Там [в Англии] ты чувствуешь себя как дома. У меня там много болельщиков, и это что-то необычное, если ты игрок сборной Англии и не играешь там», – уже мечтал Харгривз, только-только закрепившись в «Баварии».

В Мюнхене и сборной Англии на него действительно рассчитывали: Оуэн прописался в старте суперклуба и начал ЧМ-2002 основным, но помешала травма во втором туре группового этапа против Аргентины.

В 2003-м подтянулись и английские клубы: в медиа писали про «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал». Харгривзу нравились все варианты, но особенно «канониры» – о них он грезил с детства. «Я очень открыт к переменам», – подкинул полузащитник и в очередной раз возмутил руководство «Баварии».

Где-то в 2005-м подключился «Манчестер Юнайтед». Сэр Алекс Фергюсон готовился к уходу Роя Кина и искал надежного центрального полузащитника. Конкретного предложения так и не поступило, «Бавария» этим воспользовалась и уговорила Харгривза на новый четырехлетний контракт.

В 2006-м все снова закрутилось. Оуэн удачно съездил на ЧМ: был важным игроком сборной Англии, хотя ранее фанаты шутили, что Свен-Йоран Эрикссон взял его только в качестве гида по Германии. Харгривз избежал серьезных травм, выделялся на поле и единственным реализовал пенальти в кошмарной серии с Португалией.

После такого перфоманса «МЮ» был настойчивее и намекнул на желание отбить англичанина, а Оуэн любезно ответил через прессу – напомнил о мечтах об АПЛ.

«Иногда ты просто знаешь, когда пришло время двигаться дальше и сделать новый шаг. Это время может наступить сейчас, а может быть, это будет после следующего сезона. Но я очень взволнован предстоящими годами и думаю, где могу оказаться», – рассуждал игрок.

«Бавария» тоже стала жестче: Харгривз болел гриппом, но президент Ули Хенесс все равно вызвал его на тренировку – чтобы публично отчитать. «Я очень разочарован в тебе. Ты занимаешься проституцией ради «МЮ», – бросил босс перед всей командой.

Следом «Бавария» оштрафовала Харгривза на недельную зарплату (25 тысяч евро) и отстранила на две игры. «Юнайтед» отступил, но только до зимы – в январе англичане вернулись к переговорам по просьбе Фергюсона. Шотландец так сильно хотел в команду Харгривза, что тайком летал в Мюнхен, чтобы убедить его выбрать «Олд Траффорд». Это было лишнее – Оуэн и так мечтал о Премьер-лиге, главное было освободиться из «Баварии».

Немцы же злились и на «МЮ»: прилет Фергюсона вскрылся, мюнхенцы грозились иском в ФИФА, если сэр Алекс не отстанет от игрока с контрактом до 2010 года. «Баварию» тоже можно понять: летом 2006-го в «Челси» уехал Михаэль Баллак, терять еще одного игрока в центре было смертельно опасно. Даже за 25 млн евро. «У «Баварии» никогда не затрясутся коленки от денег», – отреагировал Хенесс на оффер «Юнайтед».

И все же англичанина не удержали: летом 2007-го в Мюнхене решили, что 25 млн – слишком привлекательная цена за игрока, который жаждет уйти. Уже тогда проявилась травматичность англичанина: к концу сезона-2006/07 он перестал быть ключевым игроком. Тем же летом из молодежки подняли Тони Крооса и за 9 млн взяли Хосе Сосу.

«Все это правильно с финансовой точки зрения», – Хенесс подтвердил, что продажа стала рекордной для «Баварии».

Такие траты «МЮ» понимали не все: считалось, что 25 млн – слишком много за травматичного футболиста. Пример был очень свежим: перед уходом в «Юнайтед» Харгривз сломал ногу и пропустил большую часть сезона-2006/07.

Была и поддержка. Например, от Эрикссона: «Цены на рынке могут быть сумасшедшими. Но если кто-то и стоит 25 млн, то это Харгривз. Он очень хорош, будет еще лучше – так что и его цена повысится. Он еще достаточно молод. Люди критиковали его, а я всегда в него верил».

Сам Харгривз светился от счастья, когда вырвался из Мюнхена. «Очень рад положительному исходу! Особенно после того, сколько времени и энергии было вложено», – первые слова новичка в «МЮ».

Адаптация была необычной – первый день на «Олд Траффорд» он запомнил навсегда.

«Клуб выделил мне машину. А я никогда не ездил по левой стороне дороги. Начал с того, что открыл не ту дверь. Потом сел и подумал: «Так, лучше бы побыстрее научиться». На перекрестке я, конечно, повернул не туда. И сделал это еще несколько раз. Хорошо, мне удавалось исправиться, прежде чем я выехал на встречку», – смеялся Харгривз.

Итак, англичанин наконец приехал в АПЛ, Фергюсон получил желанного игрока – рецепт идеального трансфера.

Но нет, сэр Алекс считает переходом Харгризва самым провальным переходом в карьере.

Харгривз перешел в «МЮ» с травмой, но все равно был важен в победной ЛЧ

Все начиналось действительно круто: тренер и футболист обменялись любезностями, и трансфер выглядел удачным.

«Многие команды пришли за мной. Почти все. Я бы ушел из «Баварии» только ради «Ман Юнайтед». Помню, как сэр Алекс сказал мне: «Ты должен помочь нам выиграть Лигу чемпионов – это одна из причин, по которой я подписал тебя. Думаю, ты справишься».

Я ответил: «Вот поэтому я здесь, босс».

Оказалось, что Харгривз приехал в Англию с травмой – помимо перелома, повредил сухожилия коленной чашечки. Оуэн играл через боль, но после 10 матчей сухожилие не выдержало и лопнуло на тренировке. Все это случилось за месяц до конца сезона – англичанин восстановился, а медобследование в «МЮ» не выявило проблем. Сам Оуэн старался не думать об этом – все мысли были только о дебюте в АПЛ и борьбе за место в основе «Юнайтед» и сборной.

«Не собирался позволить такой маленькой проблеме помешать в новом клубе. Все ждали от меня очень многого. Я не мог заниматься всякими пустяками и терять место в старте», – рассуждал Оуэн.

Но это были совсем не пустяки. Квадрицепс – амортизатор для сухожилия, и если сухожилие надрывается, то не может срастить само.

Когда Фергюсон ставил по две тренировки в день, начались проблемы – нагрузка оказалась слишком высокой, и колено воспалилось. Харгривз отпрашивался с тренировок, чтобы не усугубить повреждение.

Поначалу Оуэн прилично держался: глотал перед матчами по шесть таблеток обезболивающего, пропускал занятия, но терпел и давал результат на поле. В АПЛ-2007/08 новичок вышел в 23 матчах (16 в старте) и даже сделал 2+2 – никогда в карьере он забивал больше двух за чемпионат.

Особенно эффектно Харгривз выстрелил в Лиге чемпионов: в плей-офф набил четыре выхода в старте против «Лиона», «Ромы» и «Барселоны». Против каталонцев вообще отыграл правого защитника – Фергюсон восторгался универсальностью новичка и решил использоваться цепкого полузащитника, чтобы сдержать трио Месси-Анри-Это’О.

Журналист Ziet говорил: «Иньеста так ничего и не сделал против Харгривза. Оуэн его отменил».

А вот воспоминания самого Харгривза: «Я часто играл справа в полузащите в больших матчах, чтобы противостоять определенным игрокам. Я был довольно быстрым, и Фергюсон отправил меня в оборону. Это была одна из лучших игр в плане обороны, которую я видел в двух матчах. «Барса» так и не забила. Мы готовились и провели тренировку без мяча под руководством Карлуша Кейруша».

Впечатляющий перфоманс против «Барселоны» обеспечил Харгривзу место в старте на финал ЛЧ против «Челси» – тоже на фланге, но уже в полузащите. Оуэн отыграл весь матч, был четвертым выбором в серии пенальти, забил и помог выиграть Лигу чемпионов – как и в «Баварии», он взял трофей в первом же сезоне за клуб.

Фантастика, но это был один из последних матчей в карьере 27-летнего Харгривза.

«После той игры я уже никогда не был прежним. Помните Принса, который взял псевдоним «Артист, ранее известный как Принс»? Так вот, мне следовало бы называться «Ранее известный как Оуэн Харгривз», – горькая цитата полузащитника.

Во втором сезоне начался ад с травмами – больше в футбол он почти не играл

После финала против «Челси» Харгривз уехал в сборную Англии и классно отыграл против США. «Это был мой последний матч, в котором я не чувствовал боль во время игры», – грустил Харгривз.

В начале сезона здоровья еще хватало, но все быстро развалилось – колено ныло, уколы не помогали, футболист не мог даже ступить на ногу. Против «Челси» в АПЛ Оуэн отыграл на обезболивающих, а потом три дня не мог ходить. Однажды даже ночевал на диване в гостиной, потому что не мог подняться по лестнице в спальню.

Проблема была еще и в стиле игры – он был взрывным, рассчитанным на скорость и атлетизм, а это серьезная нагрузка на больное колено. Сам Харгривз считал, что больше походил для баскетбола или гандбола.

С врачом сборной Лейфом Свардом полузащитник летал по миру: был у спецов в Швеции, Канаде и США. Однажды Свард нашел Хакана Альфредсона, которого охарактеризовал как «крестного отца сухожилий». Тот ответил, что с тканями все очень-очень плохо.

Потом Харгривз полетел в США на консультацию с Ричардом Стедманом – хирургом с мировым именем, который работал с Рудом ван Нилстелроем. Тот сразу предупредил, что прооперирует оба колена – перенося нагрузку с больного левого, футболист повредил еще и правое.

«Мы не могли оперировать немедленно. Стедман сказал, что мое сухожилие как яблочное пюре – нужно время, чтобы оно немного пришло в порядок. Поэтому первую операцию на правом колене я перенес в ноябре 2008-го, а на левом – в январе 2009-го».

Восстановление должно было занять восемь месяцев, но превратилось в кошмар – прошло полтора года, но Харгривз никак не возвращался. Последний матч перед операцией он провел 21 сентября 2008-го, а вернулся лишь на минуту в 37-м туре против «Сандерленда» в мае 2010-го. Потом вновь вылетел на полгода – появился в старте против «Вулверхэмптона», отыграл пять минут и больше не выходил за «Юнайтед».

«Все шло хорошо, пока я не почувствовал дискомфорт в голени за несколько дней до игры с «Вулверхэмптоном». На последней тренировке мне действительно стало больно. Я пытался догнать Смоллинга и почувствовал, что с коленом что-то не то. Вероятно, это были последствия тренировки с больной голенью. Я подумал: «Какого черта?! Я опять не могу встать с газона».

Я все-таки вышел на тот матч, но все быстро закончилось. Я порвал чертово сухожилие. На медосмотре у меня нашли еще и два разрыва в голени.

Тот путь вдоль поля был самым длинным в жизни. Чтобы просто добраться до раздевалки, я потратил все силы», – тяжелые воспоминания Харгривза.

Это был первый матч Харгривза в старте почти за два года. Ему аплодировал весь «Олд Траффорд», и Оуэн храбрился: «Все, о чем я думал: пытайся не хромать. Я был похож на клоуна». Через несколько минут полузащитник рыдал в раздевалке.

После победы в ЛЧ в 2008-м Харгривз провел на поле в АПЛ 125 минут – за три полных сезона.

Из-за травм Харгривз поругался с Фергюсоном – сэр Алекс назвал его трансфер самым провальным в карьере

Кошмар с травмами нервировал не только Харгривза – из-за него Оуэн поругался с Фергюсоном. Сэр Алекс сыпал англичанину комплименты при трансфере, но в 2013-м разнес в автобиографии. Самое больное – Харгризву зачитывали отрывки в прямом эфире BT Sport.

«Когда я подписал его, мне сразу что-то не нравилось. У каждого лидера должен быть инстинкт. Мой говорил: «Мне это не нравится». Когда он приехал на медосмотр, во мне были какие-то необъяснимые сомнения.

Он был феноменален летом 2006-го. Мы начали готовиться к его трансферу. Но когда я изучил его игру, то почувствовал сомнения. Я не чувствовал в нем сильной энергетики. Он был неуверенным в себе, не проявлял должной решимости, чтобы преодолеть физические трудности. Я видел, как он делал легкий выбор на тренировках.

Один из самых разочаровывающих игроков в моей карьере. Катастрофа», – казнил Фергюсон.

Харгривз воспринял критику стойко и ответил дипломатично: «Многие звонили мне и удивлялись словам Фергюсона, я тоже. Думаю, многое он написал на эмоциях и был очень разочарован – с учетом того, как все обернулось.

Многие отношения рушатся. Думаю, временами возникало недопонимание – в этой истории участвовало очень много людей».

Жесткая критика от Фергюсона действительно казалась эмоциональной и не слишком объективной. Учитывая сумму перехода и историю с травмами, трансфер действительно можно считать неудачным. Но все же по игре вопросов к Харгривзу не было – а травмы вряд ли его вина.

Кажется, это была обида – Фергюсона задели переход Харгривза в «Манчестер Сити» и интервью The Guardian, в котором полузащитник раскритиковал медицинский штаб «Юнайтед». Оуэн откровенничал в 2011-м – главной темой был тот самый матч с «Вулверхэмптоном».

Вот версия Харгривза: он получил травму на тренировке и уведомил врачей. Но побоялся признаться Фергюсону, потому два года ждал шанса в старте: «Оглядываясь назад, я хотел бы быть сильнее и сказать сэру Фергюсону, что не сыграю. Это было сложно. Я хотел играть, они хотели, чтобы я играл. Если бы я не вышел, все бы выглядело так, что я не хочу играть.

Мой план был в том, чтобы сыграть без ускорений. Знаю, это звучит комично. Я рассчитывал продержаться 45 минут, но не продержался и пяти. Если честно, я не был удивлен. Думал, что это случится еще на разминке».

Харгривз утверждал, что врачи «Юнайтед» знали о его проблемах со времен медосмотра, но уверяли – все поправят уколами. На вопрос, виновата ли медслужба клуба в его кошмаре, Оуэн закивал.

«Все в «МЮ» замечательные люди, все стараются помочь изо всех сил. Но иногда наступает момент, когда нужно принять решение. Они сказали, что инъекции помогут. Тогда я ничего не знал о сухожилиях – знал про их существование, но не понимал настоящей функции.

Я вернулся на предсезонную подготовку на неделю раньше. Они сказали, что я буду готов, но я так и не встал на ноги. Мы лечили это инъекциями, но ситуация только ухудшилась. Чувствовал себя подопытным кроликом.

Виновны ли врачи? Лучше спросить их. Но это оказало огромное влияние. Меня пришлось собирать по кусочкам. Все привело к операции и 18 месяцам реабилитации», – добавил Харгривз.

Интервью взбесило Фергюсона. «МЮ» на официальном сайте выразил озабоченность словами футболиста, а сэр Алекс призвал к юридическим разбирательствам. А позже представил альтернативную версию.

«Бред [слова о том, что Харгривз просил не ставить его на игру с «Вулверхэмптоном»]. За три недели до этого матча он сообщил, что будет готов к определенному дню. Это была европейская игра – я не хотел выпускать его в еврокубках, потому что он отсутствовал слишком долго. На неделе была игра дубля, но он отказался от нее.

Перед «Вулверхэмптоном» он ничего не говорил нашим сотрудникам. Насколько я знаю, он признался о проблемах кому-то из игроков.

Если честно, я думал, что он травмируется еще на разминке. Когда он вернулся с нее, я хотел успокоить его и спросил: «С тобой все в порядке?» Когда он сказал «да», я ответил: «Тогда наслаждайся». Он не выдержал и пяти минут».

Попал в «Сити» благодаря ютубу, но вышел всего четыре раза

Неудачи в «МЮ» не сломали Харгривза, хотя казалось, что ломать уже даже нечего. Сам игрок признавался: «Были ощущения, будто я сделан из стекла».

Англичанин много работал и выкладывал индивидуальные тренировки на ютуб. Он делал так давно – говорил, что они его мотивируют и помогают отследить прогресс. Удивительно, но сработало на «Ман Сити», который предложил ему контракт 1+1. Даже богатые «горожане» перестраховались: Оуэн согласился на минимальный базовый оклад + бонусы за выходы на поле.

Позже Роберто Манчини оправдывался: «Мы сделали на него ставку, потому он был фантастическим игроком. Рассчитывали, что он наберет форму за 2-3 месяца и будет играть. Но не вышло, у него постоянно возникали новые проблемы – то с коленями, то с икроножной мышцей, то с сухожилиями.

Надеюсь, со временем он сможет играть. Он заслужил это, он действительно хороший парень».

Претензий в самоотдаче не было, но за клуб в АПЛ он провел всего 14 минут. Трижды выходил в кубковых матчах и даже выскочил против «МЮ» на девять минут. Время на «Этихаде» он вспоминает с болью:

«Я приходил на тренировку в «Сити» за два часа до начала. Другие появлялись минут за 30-40. Перед тренировкой я принимал ледяную ванную, потом горячую, потом час разминался, тренировался через боль, прикладывал лед к коленями и ехал домой.

Мозг хотел продолжать, но тело было не в состоянии. Пришлось осознать, что я уже не на том уровне».

Варианты у Харгривза были: он тренировался с «КПР», но контракт так и не подписал. «Не хотел быть обузой», – признался Харгривз.

***

Когда Оуэн был в «МЮ», он обсуждал свои травмы с физиотерапевтом Алексом Маккени. И бросил ему фразу: «Я буду продолжать. А какой у меня выбор? Сдаться? ### [фиг] там!»

В начале карьеры Оуэн Харгривз мечтал о трофеях, в конце – просто уйти из футбола на своих условиях. Не вышло: травмы сломали судьбу талантливого игрока, который от многого отказался ради футбола.

Он не заслужил такого конца, а упреков Фергюсона – тем более.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff, Alex Livesey / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Mike Hewitt / Staff, Christof Koepsel / Staff, Sandra Behne / Staff, Alexander Hassenstein / Staff, Clive Mason / Staff, MN Chan / Freier Fotograf; East News/AFP PHOTO/JOSEP LAGO