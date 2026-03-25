«Аль-Иттихад» хочет подписать Каземиро летом. Трансфер зависит от будущего Фабиньо (ESPN)

«Аль-Иттихад» хочет подписать Каземиро.

По информации ESPN, клуб из Саудовской Аравии ищет звездного футболиста после ухода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» и заинтересован в подписании бразильца. В январе «МЮ» объявил , что Каземиро покинет команду свободным агентом по окончании сезона.

Отмечается, что трансфер Каземиро будет зависеть от будущего Фабиньо , чей контракт с «Аль-Иттихадом» истекает этим летом.