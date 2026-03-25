Роналду-младший не присоединится к академии «Реала». Он тренируется с командой U16 для поддержания формы после отъезда из Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке (COPE)

Сын Криштиану Роналду не присоединится к академии «Реала».

Ранее сообщалось, что 15-летний Криштиану Роналду-младший провел тренировку с командой «Реала » среди игроков в возрасте до 16 лет. Сейчас он играет за юношескую команду «Аль-Насра », а его отец выступает за основную команду саудовцев.

По информации COPE, «Реал» не просматривает Криштиану-младшего для возможного подписания – ему разрешили тренироваться со сверстниками из академии, чтобы поддерживать форму, пока он не может заниматься в академии «Аль-Насра» из-за ситуации на Ближнем Востоке. Семья Криштиану Роналду в настоящее время находится в Мадриде.

Роналду-старший играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе испанского клуба он провел 438 матчей во турнирах и забил 450 голов.