Мбаппе может не продлить контракт с Nike – есть «огромный разрыв» между запросами француза и предложением. Adidas и Under Armour заинтересованы в партнерстве с форвардом «Реала»
Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ведет переговоры о продолжении сотрудничества с брендом Nike. Однако они могут закончиться и расторжением партнерства, сообщает RMC Sport.
Договор Мбаппе с Nike истекает летом 2026 года. За заключение контракта с нападающим уже борются несколько других компаний, включая Under Armour. По данным Le Parisien, в сделке также заинтересована компания Adidas.
По словам источника, близкого к делу, существует «огромный разрыв» между финансовыми запросами француза и предложением Nike.
В декабре прошлого года RMC Sport писал, что зарплатные требования футболиста, как и у других игроков его уровня, исчисляются десятками миллионов евро. Его следующий контракт, будь то с Nike или с другой компанией, может снова стать рекордным.
А вообще Nike нужно просто именную запустить типа "nike mercurial r9" - как у Роналдо были и процент с продаж. Этим привлечь. Уверен очень многие захотят в именных играть. Блин как мы в свое время гонялись за этими "mercurial r9" это был прям уровень тогда
У Месси с Адидас тоже примерно такой же контракт.
Мбаппе тоже наверное хочет сопоставимое, но он не совсем годится как медийное лицо.