  • Мбаппе может не продлить контракт с Nike – есть «огромный разрыв» между запросами француза и предложением. Adidas и Under Armour заинтересованы в партнерстве с форвардом «Реала»
Мбаппе может не продлить контракт с Nike, истекающий летом.

Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ведет переговоры о продолжении сотрудничества с брендом Nike. Однако они могут закончиться и расторжением партнерства, сообщает RMC Sport.

Договор Мбаппе с Nike истекает летом 2026 года. За заключение контракта с нападающим уже борются несколько других компаний, включая Under Armour. По данным Le Parisien, в сделке также заинтересована компания Adidas.

По словам источника, близкого к делу, существует «огромный разрыв» между финансовыми запросами француза и предложением Nike. 

В декабре прошлого года RMC Sport писал, что зарплатные требования футболиста, как и у других игроков его уровня, исчисляются десятками миллионов евро. Его следующий контракт, будь то с Nike или с другой компанией, может снова стать рекордным.

Кто выиграет ЛЧ?54216 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Предлагаю ему рассмотреть Demix
Ответ Evgen_Hazard
Предлагаю ему рассмотреть Demix
Zara!
Ответ Evgen_Hazard
Предлагаю ему рассмотреть Demix
Bosco!
Спонсору Реала, Адидасу, очень логично было бы подписать француза за любые деньги
Ответ rusik krasav4ik
Спонсору Реала, Адидасу, очень логично было бы подписать француза за любые деньги
Ну Криша так и не подписали же
Ответ nautilus
Ну Криша так и не подписали же
Тогда у них уже был игрок поколения, зачем им Криш
Пока продлили на месяц, чтобы контракт не истек прямо во время Чм. Пишут что адидас предлагает на 20 млн в год больше, что в 2 раза больше, чем он сейчас получает от Найк.
Только Eksis -Только победа

А вообще Nike нужно просто именную запустить типа "nike mercurial r9" - как у Роналдо были и процент с продаж. Этим привлечь. Уверен очень многие захотят в именных играть. Блин как мы в свое время гонялись за этими "mercurial r9" это был прям уровень тогда
Ответ Forza14Viola
Тогда не было такого разнообразия как сейчас. Поэтому такого же эффекта точно не будет
Ответ Forza14Viola
Из всех именных я помню только Роналдиньо бело золотые. Остальное что то даже не припомню :)
Чисто практически, с Адиком ему больше по пути чем с Найк. Реал в Адидасе, для личного контракта с игроком конкуренту нужно сильно финансово постараться.) Как примеры Роналду и Месси которые рекламировали противоположное клубному контракту.
Нике ориентируется на внутренний рынок: амфутбол, бейсбол, баскетбол и тд. И большие траты в Европе им не интересны.
Ответ Денис Аксентьев
Нике ориентируется на внутренний рынок: амфутбол, бейсбол, баскетбол и тд. И большие траты в Европе им не интересны.
Ну как же.) Футбол им более, чем интересен. Но они в последнее время взяли тренд на работу только с крупными активами, поэтому например из тенниса мелким игрокам отключили контракты. Мбаппе не мелкий конечно, но он не рекламное лицо, поэтому им не интересен.
Хотеть то он хочет, да кто же ему даст
У Найка как минимум с четырьмя лицами контракты до 75 лет: ЛеБрон, Сирена, Шарапова, Криш. В год несколько млн. У Рона вроде круче всех, больше 20 лямов.
У Месси с Адидас тоже примерно такой же контракт.
Мбаппе тоже наверное хочет сопоставимое, но он не совсем годится как медийное лицо.
Килиан со своими скромными запросами отказывается от тех огромных сумм, которые ему предлагают?
Не мбапе а его мама. Вы уж пишете как есть.
