Мбаппе может не продлить контракт с Nike – есть «огромный разрыв» между запросами француза и предложением. Adidas и Under Armour заинтересованы в партнерстве с форвардом «Реала»

Мбаппе может не продлить контракт с Nike, истекающий летом.

Форвард «Реала » и сборной Франции Килиан Мбаппе ведет переговоры о продолжении сотрудничества с брендом Nike. Однако они могут закончиться и расторжением партнерства, сообщает RMC Sport.

Договор Мбаппе с Nike истекает летом 2026 года. За заключение контракта с нападающим уже борются несколько других компаний, включая Under Armour. По данным Le Parisien, в сделке также заинтересована компания Adidas.

По словам источника, близкого к делу, существует «огромный разрыв» между финансовыми запросами француза и предложением Nike.

В декабре прошлого года RMC Sport писал, что зарплатные требования футболиста, как и у других игроков его уровня, исчисляются десятками миллионов евро. Его следующий контракт, будь то с Nike или с другой компанией, может снова стать рекордным.